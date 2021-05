Les Mac Apple M1 reçoivent un émulateur Dolphin natif, ce qui augmente considérablement la vitesse

Gary Sims / Autorité Android

TL; DR

L’équipe derrière l’émulateur Dolphin a développé une version native pour les Mac M1 d’Apple. Attendez-vous à des gains de performances majeurs par rapport aux modèles Macbook Pro basés sur Intel et Dolphin sous Rosetta. La version native de Dolphin a également affiché une efficacité bien meilleure.

Apple a époustouflé Qualcomm en lançant les premiers Mac et Macbooks avec le silicium M1 basé sur Arm, offrant une tonne de performances en plus par rapport aux meilleurs ordinateurs Windows sur Arm. En fait, le premier chipset maison d’Apple pour Mac a également surpassé de nombreuses puces Intel en termes de puissance et d’efficacité.

Maintenant, l’équipe derrière le populaire émulateur Dolphin pour Nintendo GameCube et Wii a publié une version native de l’émulateur pour les Mac Apple M1. Et les résultats sont assez époustouflants selon la propre analyse de l’équipe.

L’équipe Dolphin a noté que la version x86 de l’émulateur fonctionnait déjà à un rythme rapide, même sous la couche de traduction Rosetta d’Apple (qui permet aux applications x86 de fonctionner sur les chipsets Arm). En fait, ils ont déclaré qu’il était capable de «dépasser facilement les Mac Intel de même classe», mais ont ajouté que la couche de traduction était néanmoins un goulot d’étranglement majeur pour les performances.

L’équipe a pu surmonter plusieurs défis techniques en vue de fournir une version native de Dolphin pour Apple M1 silicon. Alors, comment cela fonctionne-t-il réellement? Eh bien, l’équipe Dolphin a comparé la version M1 native de Dolphin à la version Rosetta, la version x86 fonctionnant sur le Macbook Pro 2018 avec un processeur Core i7 à 4,5 GHz (8599U) et x86 Dolphin fonctionnant sur un PC Core i9 9900K / RTX 3090 . Regardez une capture d’écran du graphique ci-dessous pour une ventilation visuelle.

Le graphique montre que la version native de Dolphin sur un Macbook Air M1 bat facilement le Macbook Pro basé sur Intel 2018, tout en offrant une amélioration significative des performances par rapport à la version x86 de Dolphin fonctionnant via Rosetta. Il est tout à fait compréhensible que Dolphin sur le Macbook Air M1 soit à la traîne par rapport au PC puissant Core i9 / RTX 3090 étant donné le manque de graphiques discrets et le facteur de forme plus petit du Macbook, mais ces résultats suggèrent toujours que le silicium M1 peut très bien gérer l’émulation de jeu.

Les appareils basés sur Arm sont bien connus pour offrir une meilleure efficacité que les machines basées sur x86, et il semble que cela soit très vrai pour Dolphin fonctionnant sur l’Apple M1 basé sur Arm. Consultez le graphique ci-dessous.

«L’efficacité est presque littéralement hors du commun. Comparé à une monstruosité absolue d’un PC de bureau, il utilise moins d’un dixième de l’énergie tout en fournissant ~ 65% des performances. Et le pauvre MacBook Pro Intel ne peut tout simplement pas comparer », explique l’équipe derrière l’émulateur.

Tout n’est pas parfait cependant, car l’équipe note que les jeux GameCube et Wii «MMU complets» comme les titres Rogue Squadron et Spider-Man 2 souffrent de problèmes de performances. Cela est apparemment évident dans le premier graphique, montrant Star Wars: Rogue Squadron 2 fonctionnant mieux via Rosetta que via la version native de l’émulateur.

Cependant, Apple ne s’arrête pas avec le M1, car vous pouvez être sûr que la société travaille sur la mise à niveau du silicium Arm pour la prochaine génération de Mac et de Macbooks. Nous aimerions donc vraiment voir ce que les développeurs d’émulateurs peuvent faire avec le matériel mis à niveau.