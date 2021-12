Les Mac avec processeurs Intel arrivent toujours au milieu de la transition vers Apple Silicon

Alors qu’Apple effectue rapidement la transition de sa gamme Mac des processeurs Intel vers son propre silicium Apple, il convient de souligner à la fin de 2021 que la relation entre Apple et Intel n’a pas été entièrement rompue, car des rapports indiquent qu’Apple a encore un autre Mac basé sur Intel dans son pipeline qui n’a pas encore été publié.



Avec le Mac Pro, Apple ne devrait pas encore entièrement faire la transition de son Mac le plus puissant vers le silicium Apple, car nous nous attendons à ce qu’au moins un nouveau ‌‌Mac Pro‌‌ soit doté d’une puce Intel. Apple travaille sur deux nouvelles machines Mac Pro, l’une avec une refonte complète et une autre qui présentera la conception actuelle avec des composants internes mis à jour.

Le silicium d’Apple s’est avéré être un concurrent digne de certains des meilleurs processeurs portables d’Intel, mais il semble qu’Apple ne soit pas encore assez confiant pour faire la transition vers le ‌Mac Pro‌, un poste de travail professionnel de bureau utilisé par les animateurs, les photographes et les initiés d’Hollywood. , et plus encore, au silicium d’Apple.

Pour son ‌Mac Pro‌ basé sur Intel, nous nous attendons à ce que le bureau soit équipé du processeur Xeon Scalable d’Intel, qui, selon Intel, a « des performances, une sécurité, une efficacité et une accélération de l’IA intégrées pour gérer les charges de travail IoT et une IA plus puissante ».

Il peut sembler étrange qu’au milieu de la transition de ses gammes MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et iMac vers le silicium Apple, Apple lance un autre Mac avec une puce Intel, mais il existe des raisons allant même au-delà des performances qui influencent probablement la décision d’Apple. . Les puces de silicium d’Apple fonctionnent sur une architecture totalement différente de celle des Mac à processeur Intel. Sur les Mac au silicium d’Apple, Apple utilise Rosetta 2 pour traduire automatiquement et de manière transparente les applications conçues pour les ordinateurs Intel afin qu’elles s’exécutent sur le silicium d’Apple.

Alors que Rosetta 2 fonctionne pour la majorité des clients, Apple peut vouloir attendre un peu plus longtemps pour s’assurer que la technologie de traduction est plus mature avant de permettre à ses clients professionnels et exigeants les plus haut de gamme de l’utiliser. En proposant un Intel ‌Mac Pro‌ aux côtés d’une option Apple alimentée par silicium, Apple peut s’acheter un peu plus de temps avant de terminer sa transition vers ses propres puces.



Quant au ‌Mac Pro‌ repensé, attendu pour l’année prochaine, il peut comporter jusqu’à 32 cœurs hautes performances et jusqu’à 128 cœurs graphiques. Certains rapports suggèrent que le nouveau Mac Pro pourrait être équipé de deux ou quatre matrices de la puce M1 Max pour des performances ultra-élevées.