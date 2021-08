Les macarons sont la nouvelle tendance populaire dans le monde de la confiserie ; Voici pourquoi

Pour en savoir plus à ce sujet, FE Online s’est entretenu avec Vimal Sharma, fondateur-directeur et PDG de SMOOR. (via IE)

Macarons : Dans le monde de la confiserie, les macarons sont en train de devenir la prochaine grande nouveauté ! Cela a été déterminé dans un rapport commandé par la marque de chocolat de luxe SMOOR. Au cours des dernières années, il y a eu des tendances prometteuses autour de ce mets délicat, et cela a également été remarqué en Inde, où l’augmentation du revenu disponible et la disponibilité croissante du produit grâce à plusieurs canaux de distribution sont susceptibles de favoriser la croissance future du segment. Le rapport accessible exclusivement par Financial Express Online, appelé SMOOR Global Macarons Market Report, a porté en particulier sur les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique.

Pour en savoir plus à ce sujet, FE Online s’est entretenu avec Vimal Sharma, fondateur-directeur et PDG de SMOOR.

Macarons : pourquoi deviennent-ils si populaires ?

Eh bien, Sharma explique pourquoi les macarons font fureur en ce moment. « Un macaron ou macaron français est une confiserie sucrée à base de meringue. Il est composé de blanc d’œuf, de sucre semoule, de poudre d’amande ou d’amande moulue, de sucre glace et de colorant alimentaire. Ce qui les distingue est une texture moelleuse unique. Ils sont de petite taille et sont donc idéaux comme collations. Ils sont remplis à l’intérieur, généralement de crème riche, de confitures de fruits maison ou de ganache. Alors que l’extérieur des macarons est un peu croustillant, ils sont crémeux au centre », a-t-il déclaré.

« Les macarons sont de plus en plus populaires et plus faciles à trouver maintenant. Les macarons sont aujourd’hui disponibles dans une gamme de saveurs et de garnitures, attirant un large public avec leur offre. Il a été observé que la croissance est principalement due à des facteurs tels que la sensibilisation croissante aux produits et services, la disponibilité des macarons dans les magasins de proximité ainsi que via les canaux en ligne, le nombre croissant de marques de boulangerie et l’utilisation croissante des macarons pour la article cadeau haut de gamme au niveau institutionnel », a-t-il ajouté.

Le rapport note que ce segment devient populaire en raison de plusieurs facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible, une augmentation des dépenses en produits de boulangerie et de pâtisserie haut de gamme, ainsi qu’un solide canal de distribution. En dehors de cela, l’essor de l’industrie de la boulangerie locale au cours des dernières années a également donné un coup de main au segment. Le fait que ces friandises soient de petite taille, aient des saveurs et des textures différentes et de belles couleurs ne fait qu’ajouter à l’attrait qu’elles ont.

Tendances mondiales autour des macarons

Parlant un peu de la tendance observée dans le rapport à l’échelle mondiale ainsi qu’en Inde, Sharma a déclaré: «Selon le rapport sur le marché mondial des macarons de SMOOR, le marché mondial des macarons devrait atteindre 1,10 milliard de dollars d’ici 2026 contre 832,8 millions de dollars en 2019, à un TCAC de 5,03 % de 2021 à 2026.

Aux États-Unis et en Amérique du Nord, un nombre croissant de personnes considèrent les macarons comme une option de cadeau.

La région européenne a les ventes de valeur la plus élevée par rapport aux autres régions, selon le rapport, et elle devrait dominer le marché au moins jusqu’en 2026. Ce qui ajoute au segment dans cette région est l’attrait que les macarons ont pour les gens de tous âges, et c’est particulièrement vrai pour la France.

En ce qui concerne l’Inde, Sharma a déclaré : « La croissance démographique combinée à l’augmentation du revenu disponible dans les pays en développement comme l’Inde devrait dépasser le taux de croissance des macarons ».

Alors que les macarons ont connu une popularité croissante, les tendances mondiales autour du végétarisme et du véganisme ont également eu un impact sur le segment. Cela signifie que les entreprises recherchent des variantes de macarons sans œufs, qui utilisent généralement des blancs d’œufs, pour gagner en popularité auprès de ce groupe de consommateurs potentiel.

Venons-en maintenant au meilleur : les saveurs ! Pour plaire à chaque marché, il faut une certaine localisation des saveurs, et cela semble avoir très bien fonctionné pour les macarons.

Aux États-Unis, les saveurs suivantes ont très bien fonctionné pour les macarons :

Gelée au beurre d’arachideGâteau au fromage aux fraises et bonbons au maïs Bretzel salé

Pendant ce temps, au Japon, les macarons au thé matcha sont l’un des favoris des saveurs les plus vendus et cela est également vrai pour l’Inde.

Avenir du segment macaron ?

Le rapport a déclaré que le segment devrait croître à 25% TCAC en Inde, mené par davantage d’acteurs proposant des macarons et même des acteurs internationaux entrant sur le marché.

« Les Indiens d’aujourd’hui sont bien voyagés et continuent de chercher des expériences. Les consommateurs aux horaires chargés ont tendance à être plus enclins à privilégier les produits de confiserie tels que les macarons, car ils sont savoureux et consomment moins de temps. Les macarons sont l’une de ces expériences qu’ils veulent savourer dans leur pays. dit Sharma.

Il a en outre déclaré que SMOOR était sur le point de lancer une gamme exclusive de macarons au détail – TRUE MACARON – qui offrirait des macarons sans œufs pour répondre à la grande population végétarienne du pays.

