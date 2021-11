Les MacBook Air et Pro M1 tombent parmi les meilleurs prix à ce jour

Une nouvelle semaine est maintenant en cours et ouvre la voie au meilleur prix depuis des mois sur le dernier MacBook Air M1 d’Apple. C’est à côté 119 $ de rabais les AirPods Max, au plus bas d’Amazon, ainsi que 249 $ d’économies sur le MacBook Pro M1. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le MacBook Air M1 d’Apple tombe au meilleur prix depuis des mois

Amazon propose désormais le dernier MacBook Air M1 13 pouces 256 Go d’Apple pour 800 $. Récupérant généralement 999 $, vous recherchez la meilleure remise depuis plusieurs mois avec l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente de 49 $. Le modèle élevé de 512 Go bénéficie également du même rabais de 199 $, passant à 1 050 $.

Le dernier MacBook Air d’Apple offre tous les gains de performances de la puce M1 dans son facteur de forme le plus portable. La construction légère est centrée autour d’un écran Retina de 13 pouces. Idéal pour aller en classe, au bureau ou simplement travailler depuis le canapé, vous recherchez une autonomie d’une journée qui s’associe à deux ports Thunderbolt, une connectivité Wi-Fi 6 et jusqu’à 512 Go de stockage et 8 Go de RAM . Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Marquez un nouveau bas Amazon sur AirPods Max 119 $

Amazon propose désormais les AirPods Max d’Apple dans tous les styles pour 430 $. En baisse de 549 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique d’Amazon à 119 $ de réduction et 30 $ sous notre mention précédente du détaillant.

Offrant une expérience d’écoute phare soutenue par la puce H1 d’Apple, les nouveaux AirPods Max arrivent avec l’une des meilleures suppressions de bruit actives que vous trouverez sur le marché. Cela s’accompagne de la prise en charge de Hey Siri, de Spatial Audio et de 20 heures de lecture. Une construction haut de gamme complète l’équation, associant un cadre en aluminium à un auvent en maille tricotée et à des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante mais coûteuse dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement avec ce dernier.

Le MacBook Pro M1 bénéficie d’une remise de 249 $

Amazon propose désormais le MacBook Pro 13 pouces M1 512 Go d’Apple pour 1 250 $. Récupérant généralement 1 499 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique avec 249 $ d’économies, battant notre mention précédente de 49 $. Vous pouvez également marquer le modèle de 256 Go pour 1 100 $, en baisse par rapport à son prix de 1 299 $.

Quel que soit le modèle avec lequel vous vous retrouvez, c’est à peu près aussi bon que possible pour finalement marquer l’une des machines M1 d’Apple. Le dernier MacBook Pro 13 pouces est doté d’un design mince qui offre la puissance d’Apple Silicon avec une autonomie de 17 heures, une paire de ports Thunderbolt et la barre tactile. C’est à côté de 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Plongez dans notre examen pratique pour tous les détails sur les gains de performances Apple Silicon.

