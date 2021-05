Les MacBook Pro de nouvelle génération pourraient comporter la puce M1X, au lieu du M2 supposé | La technologie

Apple pourrait fabriquer une version améliorée du processeur M1, qui pourrait être inclus dans les MacBook Pro sortis au second semestre.

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple a déjà commandé la fabrication en série du processeur M2, la nouvelle puce qui allait monter le futur MacBook Pro et aussi le nouvel iMac, mais peut-être que ceux de Cupertino ont finalement pris un peu plus de temps.

Et c’est que s’il était supposé que le nouveau MacBook Pro, probablement lancé par Apple dans la deuxième partie de l’année, allait monter la puce M2, un développeur iOS affirme qu’ils fonctionneront éventuellement sous le processeur M1X, une variation améliorée du courant M1.

De cette façon, les puces M2 ne seraient pas arrivées à temps pour cette année et seraient destinées aux appareils 2022, même si ce n’est peut-être pas exactement comme ça.

Selon le développeur iOS nommé Dylandkt, qui avait déjà divulgué avec succès que les iPads cette année auraient la puce M1, affirme que ce M1X est une extension du M1 actuel mais qu’il contiendra plus de cœurs de processeur, de cœurs de GPU et de prise en charge de plusieurs moniteurs externes, etc.

M1X est une extension du M1 qui contiendra plus de canaux Thunderbolt, plus de cœurs CPU, plus de cœurs GPU et une plus grande consommation d’énergie. Le M1X sera présenté dans le Mac Mini haut de gamme, les Macbook Pro 14 et 16 et un iMac haut de gamme.

– Dylan (@dylandkt) 30 avril 2021