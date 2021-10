Les MacBook Pro dotés de performances triple GPU M1 Max par rapport au M1, sont-ils le premier Mac pour les joueurs ? | La technologie

Après leur présentation dans la société, les nouvelles puces Apple ont commencé à arriver sur les bancs d’essai et les résultats qu’elles donnent sont si positifs que le monde ARM semble de plus en plus réel même pour les environnements de jeux.

L’événement Apple où ils nous ont présenté leurs nouveaux ordinateurs portables pour le reste de l’année et toute l’année 2022 nous a laissé un protagoniste clair : le M1 Max.

Et c’est que ce qui a suscité le plus d’intérêt lors de la présentation était, sans aucun doute, la puce que l’équipe de développement d’Apple avait entre les mains, qui avait la barre très haute après le lancement du M1 l’année dernière.

Ces processeurs à architecture ARM sont l’avenir de l’informatique, mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’ils sont aussi le présent. Et si la M1 2020 nous a laissé bouche bée, cette nouvelle M1 Max est à tirer chapeau.

Hier, le processeur le plus puissant d’Apple a dépassé Geekbench dans une référence de puissance de processeur synthétique et s’est avéré être l’un des meilleurs processeurs x86 du marché. Et maintenant, c’est au tour du GPU Apple SoC, encore une fois surprenant.

Sur la base du score du M1 Max en termes de GPU, la puce a obtenu un score de 68 870, soit trois fois les performances du M1 actuel des MacBook Pro 2020 (Son score était de 20 581 points sur le même repère).

Dommage que dans le test Il n’est pas précisé si on est face au M1 Max avec 24 ou 32 coeurs graphiques, car cela nous permettrait de nous habituer à l’idée de savoir s’il y aurait une puce encore plus puissante ou si nous sommes face à la taupe graphique du processeur Apple.

Même avec tout la puissance de ce M1 Max est de 10,4 Teraflops, ce qui signifie qu’il est plus puissant que la nouvelle PlayStation 5 (qui libère une puissance de 10,28 Teraflops).

Si tous ces chiffres se confirment, on pourrait parler du premier MacBook Pro conçu pour le jeu, ce qui serait une sacrée révolution sans le fait que le système d’exploitation MacOS est vraiment hostile à l’ensemble de l’environnement gamer, ayant très quelques jeux compatibles.