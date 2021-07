Les MacBooks Apple M1 sont jusqu’à 10% de réduction sur Amazon AU en ce moment

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Amazon Australie a désormais un Apple Store officiel sur son site. C’est une bonne nouvelle, car cela signifie que vous pouvez désormais acheter des AirPod, des iPad et des MacBook légitimes auprès du géant des achats en ligne. Et comme Amazon ne craint pas les soldes, certains d’entre eux sont déjà en promotion.

Amazon a réduit de 10 % une gamme de MacBooks brillants d’Apple, dont le MacBook Pro M1 et le MacBook Air M1. Ces machines élégantes sont sorties en 2020, et nous les classons toutes les deux parmi les meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter – le MacBook Air prenant la première place.

Ce n’est pas trop souvent que nous les avons vus à prix réduit non plus. Pendant les périodes où ces MacBooks sont en vente, 10% est la remise standard. À de très rares occasions, nous les avons vus baisser à 15 %, mais ces prix sont rares, alors soyez assuré que vous faites une bonne affaire ici.

Apple MacBook Pro M1 | 8 Go de RAM / 256 Go de SSD | 1 899 AUD 1 709 AU$ sur Amazon (économisez 190 AU$)

Cette édition 2020 du MacBook Pro est alimentée par la puce M1 d’Apple. Il offre un grand bond en termes de performances par rapport aux processeurs Intel précédents, et il bénéficie également d’une autonomie beaucoup plus longue grâce au nouveau silicone. Tout est enfermé dans ce MacBook 13 pouces, avec le design élégant et simple pour lequel Apple est connu. Maintenant disponible sur Amazon avec une remise de 10%.Voir l’offre

Apple MacBook Air M1 | 8 Go de RAM / 256 Go de SSD | 1 499 AUD 1 349 $ AU sur Amazon (économisez 150 $ AU)

Si vous souhaitez dépenser un peu moins, vous pouvez opter pour l’ordinateur portable plus fin et plus léger d’Apple, le MacBook Air. Il est doté de la même puce M1 révolutionnaire que le modèle Pro, qui offre d’excellentes performances et une autonomie incroyable. Sa capacité à exécuter des applications héritées, des applications optimisées M1 et des applications iOS est également très impressionnante. Maintenant, 10 % de réduction sur Amazon, vous permettant d’économiser 150 $ AU.Voir l’offre

MacBook Pro vs MacBook Air : quel ordinateur portable acheter ?

Les éditions 2020 du MacBook Pro et du MacBook Air sont toutes deux équipées d’un écran de 13 pouces, mais il existe de petites différences entre leurs tailles. Le MacBook Air est le plus fin et le plus léger des deux, et son prix est également inférieur.

Le MacBook Pro est légèrement plus grand car il dispose d’un ventilateur intégré pour garder les choses au frais. Et pour cette raison, nous dirions que le MacBook Pro est mieux adapté aux professionnels et aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent l’utiliser pour des tâches plus intensives telles que l’édition de photos et de vidéos.

Le Pro dispose également de la barre tactile d’Apple plutôt que d’une bande régulière de touches « fonction » (j’aime ça ou je déteste), et a des capacités audio plus impressionnantes – importantes pour ceux qui ont tendance à utiliser les haut-parleurs de leur ordinateur portable pour regarder des films ou écouter de la musique.

Le MacBook Air, quant à lui, a une conception sans ventilateur, il est donc totalement silencieux. Cela dit, il pourrait surchauffer sans ventilateurs pour le refroidir, et les performances seront réduites si vous effectuez des tâches exigeantes sur une période de temps – alors gardez cela à l’esprit.

Vous obtiendrez cependant d’excellentes performances de l’un ou l’autre ordinateur portable. Apple a abandonné les processeurs Intel dans ses derniers MacBooks, les éditions 2020 sont donc équipées de la puce M1 d’Apple. Il offre une augmentation de puissance vraiment impressionnante et ajoute des heures à la durée de vie de la batterie. Vous pouvez vous attendre à environ 13 heures de jus du MacBook Pro, tandis que le MacBook Air atteint environ 11 heures.