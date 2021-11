Les MacBooks avec écran OLED se feront attendre : pas avant trois ans et si tout se passe bien | La technologie

Bien qu’Apple innove depuis un certain temps dans la section des panneaux, la société n’a pas encore franchi le pas de mettre un écran OLED dans son MacBook Pro, et selon les rumeurs, nous devrons attendre un certain temps.

Pendant des années, Apple a été à la pointe de la technologie des panneaux. Ils ont été les premiers à lancer un moniteur 5K pour un usage non professionnel, ils ont intégré des écrans Retina il y a plus de 5 ans et ils ont maintenant le MiniLED qui fonctionne si bien.

Mais après des années d’avantages et d’avancées, le reste des entreprises a commencé à jouer avec des panneaux OLED dans les ordinateurs portables et Apple n’a pas, et leurs motivations ont.

Comme il est de coutume au sein de l’entreprise à la pomme mordue, les premiers jalons technologiques atteignent l’iPhone, son secteur d’activité le plus important, et au fil du temps, ils atterrissent sur le reste des produits de l’entreprise.

C’est pourquoi au cours des deux dernières années, nous avons vu OLED atteindre enfin le haut de gamme de l’iPhone après avoir longtemps utilisé la technologie IPS. Et cette même transition, c’est qu’on devrait la voir dans le monde des ordinateurs portables selon les dernières rumeurs.

Les médias américains ont rapporté que Apple est en pourparlers avec Samsung pour développer des écrans OLED pour les futurs modèles de MacBook.

Le géant coréen a déjà introduit des panneaux OLED pour ordinateurs portables prenant en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz au cours de cette année, nous pouvons donc assurer que la technologie existe.

Le seul problème est que Les écrans mini-LED MacBook Pro 2021 d’Apple prennent en charge un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, alors peut-être qu’Apple attendrait la sortie de panneaux OLED prenant en charge le même taux de rafraîchissement.

Et bien que Apple prévoit d’introduire un MacBook OLED d’ici 2025, La réalisation d’un tel produit pourrait prendre encore plus de temps, d’autant plus que l’entreprise n’a pas encore fait passer toute sa famille de l’iPad à l’OLED.

Ce qui semble coûter cher, selon des informations qui assurent que Apple et Samsung avaient tous deux un désaccord lorsque vous parliez de développer une dalle OLED pour l’iPad Air.

Les ordinateurs portables MacBook sont synonymes de qualité. Si vous envisagez d’en acheter un, vous devez connaître les différentes options qui existent et ce qu’il faut prendre en compte.

Apparemment, le panneau qu’Apple voulait était un avec une structure OLED à double pile, tandis que Samsung n’en a développé qu’un avec une seule batterie.

Les estimations disent que Le premier iPad Pro avec OLED pourrait sortir en 2023 ou 2024, donc l’attente du MacBook avec OLED ne devrait pas arriver avant 2025, et cela si tout se passe comme prévu.