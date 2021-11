Les machines d’Horizon Forbidden West sont plus meurtrières et plus intelligentes qu’elles ne l’étaient dans Zero Dawn

Si vous avez aimé créer votre meilleure impression de David Attenborough et raconter la vie particulière de toutes les bêtes mécaniques de Horizon Zéro Aube en explorant la région d’origine d’Aloy, vous allez adorer monter d’un cran Horizon interdit à l’ouest.

Dans un nouvel article du blog PlayStation, le principal concepteur de machines de Guerrilla, Blake Politeski, a expliqué le processus de conception de créatures de machines pour le jeu et a fait la lumière sur certaines des nouvelles créatures qui rejoindront les 25 visages mécaniques familiers de la suite PS4 et PS5. .

Commençons par la nouvelle machine, la Sunwing. Apparemment, le studio voulait cette fois-ci de plus grandes créatures aviaires, et ce nouvel ennemi a été conçu pour combler ce vide aérien. « Nous savions que nous voulions une machine volante légèrement plus grande que le Glinthawk, ce qui a donné le Sunwing – mais il lui fallait une place et un rôle dans le monde », explique Politeski.

« Nous avons étudié divers reptiles volants et oiseaux primitifs pour nous inspirer, et avons proposé le concept de leurs ailes collectant l’énergie solaire par temps ensoleillé. Cela a à son tour créé une dynamique de jeu intéressante : également plus attentif aux prédateurs potentiels lorsqu’ils sont inactifs. »

Il y a aussi un énorme nouveau Tremortusk, qui a été conçu avec « un clin d’œil aux exemples historiques et cinématographiques des grands éléphants de guerre ». Aloy et son arc pourront-ils les abattre comme Legolas le fait dans le troisième film du Seigneur des Anneaux ? Nous devrons attendre et voir.

En termes de gameplay réel, le concepteur a noté que chaque machine aura plusieurs façons d’être vaincue dans le nouveau jeu, par le responsable artistique Maxim Fleury :

« Nous avons essayé de le rendre clair pour les joueurs à travers la conception de la machine et avons ajouté des textures pour montrer les points faibles ou les composants interactifs. Vous devrez étudier chaque machine de près pour trouver différentes façons de l’aborder. »

Pour y parvenir, l’équipe a travaillé sur des moyens de permettre à Aloy de mieux surveiller et planifier les rencontres avant de se lancer pour faire face aux ennemis qui traquent l’environnement. Vous pouvez utiliser le mécanisme Override, de retour du premier jeu, pour basculer les machines entre les états agressifs et défensifs. Les machines ont également été équipées de plus de sons, vous donnant des signaux audio pour la marche au ralenti, alertant les autres et initiant des attaques (ce qui sera encore plus impressionnant via l’audio 3D de la PS5).

Cela fait suite au récent retard d’Horizon Zero Dawn. Sony Interactive Entertainment et le développeur Guerrilla Games ont retardé Horizon Forbidden West pour 18 février 2022 en août, le repoussant de sa fenêtre de sortie des vacances 2021 précédemment prévue.

Le retard n’a pas été une trop grande surprise, cependant; En juin, le directeur de PlayStation Studios, Herman Hulst, a déclaré que même si le jeu était « sur la bonne voie » pour une sortie cette année pendant les vacances, « ce n’est pas encore tout à fait certain ».

Horizon Forbidden West sortira sur PS4 et PS5 le 18 février 2022.