« Les machines ne nous remplaceront pas, elles collaboreront avec nous »

22/11/2021 à 18h15 CET

Carles Planas Bou

Compter les heures pour quitter la classe est quelque chose de commun chez tous les enfants. Cependant, pour Nerea Luis Mingueza (Madrid, 1991) s’amuser en dehors de la classe était un monde d’apprentissage hors du commun. « Mon passe-temps est devenu la connexion à l’Internet pour apprendre des choses & rdquor;, explique-t-il. Enfant, elle était fascinée par l’ordinateur que son oncle possédait à la maison, qui lui permettait de satisfaire son « obsessionnel & rdquor; pour la culture manga. Ses professeurs ont détecté son intérêt et l’ont amenée à une carrière en génie informatique.

A tout juste 30 ans, Luis est déjà devenu une référence nationale dans le domaine technologique. Doctorat en informatique spécialisée en Intelligence Artificielle (IA), cette jeune femme souriante aux cheveux bleus – à l’image de Sailor Mercury, son personnage préféré de la série ‘Sailor Moon’ – a été décorée par la Maison Royale de l’Ordre du Mérite Civil, récompensé par le Google Anita Award Borg et sélectionnée dans le Top 100 des femmes les plus influentes d’Espagne. Elle travaille actuellement en tant que consultante au sein du cabinet Sngular et depuis 2013 est co-fondatrice de T3chFest, un événement technologique annuel organisé dans son université, Carlos III de Madrid.

Luis assiste à El Periódico de Catalunya dans le cadre d’une conférence au congrès « L’humanisme à l’ère numérique », de la Digital Future Society.

-Seuls 12% des emplois techniques en IA sont occupés par des femmes.Est-ce un environnement difficile pour s’épanouir ?

-Vous devez être très clair sur le fait qu’en tant que femme, vous êtes une minorité. À la fois au lycée et dans ma carrière, j’ai remarqué qu’il y avait plus de garçons, mais j’étais très clair sur l’endroit où je voulais aller, donc tout le bruit ne m’a pas affecté. Ce n’est que plus tard et grâce à l’expérience d’autres collègues de la profession que j’ai remarqué cette difficulté supplémentaire qui existe pour nous.

-Vous êtes un ferme défenseur que tout le travail technique important effectué dans votre domaine est perdu sans une stratégie de communication claire et informative.

« Je suis intéressé à être informatif. Les gens utilisent leur téléphone portable tous les jours, mais ils n’ont aucune idée de comment cela fonctionne »

-Oui. La communauté scientifique et technologique est très mobilisée pour partager ses travaux, mais c’est comme si nous ne parlions que pour nous-mêmes. Après avoir co-fondé T3chFest (qui a amené le travail de son domaine à des non-experts) nous avons réalisé que les gens aimaient ces sujets car ils pouvaient les comprendre sans avoir un niveau technique élevé. Je suis intéressé à être informatif parce que les gens n’ont aucune idée du fonctionnement de la technologie, mais ils utilisent leur téléphone portable tous les jours. S’ils ne sont pas comptés, il leur est difficile de voir les opportunités de l’IA.

-Quelles utilisations positives ces systèmes peuvent-ils éclairer ?

-Ce sont des outils très puissants pour automatiser des tâches répétitives et mesurer des choses que nous ne pouvions pas voir auparavant. En médecine, cela peut nous aider à choisir le meilleur traitement en fonction des chiffres, et non des préjugés des médecins, et de rationaliser certains processus afin que les chercheurs puissent se concentrer sur ce qui nécessite le plus d’attention. La collaboration homme-machine est la clé de l’IA, l’une apporte l’éthique et l’autre l’automatisation.

« La collaboration homme-machine est la clé de l’IA : l’une apporte l’éthique, l’autre l’automatisation »

-De plus, avec ses échecs, cela nous permet de réévaluer comment nous nous sommes comportés toutes ces années. Quand on dit que les algorithmes ont des préjugés racistes ou contre les femmes, c’est parce qu’ils les entraînent hors de notre société. Le savoir nous permet de le changer.

-Si nous utilisons des données du passé pour prévoir l’avenir, nous courons le risque de perpétuer la discrimination raciste, misogyne et de classe. Comment pouvons-nous l’éviter?

Nous n’avons vu que la pointe de l’iceberg. Ces scandales continueront de se produire et le fait que l’on dénonce la façon dont les algorithmes peuvent amplifier ces discriminations nous aidera à réfléchir pour changer ces coutumes. Vous pouvez commencer avec une base de données plus inclusive, mais nous devrons l’analyser lorsque ces systèmes seront mis au service de la population. Tant que vous n’opérez pas dans un environnement réel, vous n’êtes pas conscient de la véritable efficacité de l’algorithme.

-On parle beaucoup de souveraineté numérique, mais on finit par recourir aux systèmes de géants technologiques comme Amazon, Google ou Microsoft. Cela n’alimente-t-il pas une asymétrie de pouvoir qui nous rend plus vulnérables ?

-Développer sa propre infrastructure coûte trop cher. Ces entreprises proposent de louer leur service cloud (les ordinateurs fonctionnent avec des datacenters externes qui leur permettent d’augmenter leur puissance) et je ne vois pas mal pour commencer, mais il faut encore construire des alternatives. Nous n’avons pas réfléchi à la façon de travailler jusqu’à ce que nous ayons vu l’importance de nos données, et puis il était trop tard.

-Quand elles sont traquées avec de mauvaises pratiques, ces grosses plateformes accusent généralement une « erreur & rdquor; algorithme, ce que la mathématicienne et scientifique des données Cathy O’Neil a surnommé « Math wash ». Un bouc émissaire abstrait qui évite de prendre ses responsabilités. Font-ils un mauvais usage de l’IA ?

-Oui, c’est plus facile de blâmer un système que soi-même. Derrière les algorithmes, il y a des humains, s’il échoue, il expose qu’il est injuste. Le responsable est l’humain même si vous voulez blâmer la machine.

-L’IA prédictive lit non seulement les données, mais crée des modèles pour déduire notre comportement futur. Cela ne menace-t-il pas l’autonomie humaine ?

-Il faut être conscient des dangers de ces systèmes et parler davantage de justice algorithmique. Il existe des algorithmes qui n’ont pas d’impact direct sur les humains et d’autres qui peuvent nous affecter au quotidien, comme ceux utilisés pour déterminer les prestations sociales ou les traitements médicaux. Mais il faut aussi souligner son impact positif. La collaboration entre l’homme et la machine peut rendre nos analyses plus puissantes et, par exemple, détecter des maladies avec une bien plus grande précision. Nous n’avons pas ce concept de collaboration dans la tête, nous pensons que les machines vont nous remplacer et l’essentiel est qu’elles nous complètent pour voir des choses que nous ne voyons pas.

-L’Union européenne prépare une loi pour interdire les systèmes d’IA à haut risque.

-L’IA doit être régulée et l’UE peut nous donner un exemple de cadre pour se concentrer davantage sur l’humain. Il est intéressant de noter que les systèmes d’IA sont classés par risque et que des audits sont créés pour examiner ces systèmes. Mais ensuite, nous devons voir s’ils peuvent être implantés.

-Comme nous l’avons vu avec la protection des données, l’Europe a déjà des réglementations pionnières mais l’industrie ne s’y conforme pas car il est plus coûteux de payer les amendes. Que faire d’autre ?

-Je ne pense pas que cela ait été mal fait. Dans le monde technologique, tout est si récent qu’il est difficile de savoir ce qui va se passer. Quelque part, vous devez commencer à limiter. J’espère que nous savons comment réagir mais je n’ai pas de réponses.