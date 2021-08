Les MAGA cherchent à invoquer le 25e amendement pour Biden, si le cabinet ne le fait pas, destituez-le ⋆ 10z viral

Il n’y a ni présent ni futur, seul le passé se répète encore et encore.

Eugene O’Neil, poète irlandais

Les MAGA ne peuvent même pas penser à leurs propres problèmes ou raisons de faire démissionner Biden. Les libéraux comme nous ont passé une grande partie du mandat de Trump à appeler à une sorte d’invocation du 25 amendement. Il était clair pour beaucoup d’entre nous que Trump ne pouvait pas fonctionner dans le travail plus qu’un orang-outan bien entraîné. De plus, le singe aurait un cœur.

Alors maintenant, les MAGA veulent invoquer le 25e amendement parce que l’Afghanistan ne s’est pas bien passé. Et bien sûr, ils l’attribueraient aux capacités cognitives de Biden ou exigeraient la destitution ou les deux, cela n’avait pas d’importance. Ils allaient toujours trouver quelque chose à accrocher au cou de Joe, ça ira pour le moment. Nous insistons pour le moment car bien assez tôt, il y aura quelque chose de pire (pour eux).

Les appels ne sont pas seulement passés par les fous de Twitter, ils atteignent les fous du MAGA-Senat :

Après les événements désastreux en Afghanistan, nous devons faire face à une question sérieuse : Joe Biden est-il capable de s’acquitter des devoirs de sa charge ou est-il temps d’exercer les dispositions du 25e amendement ? https://t.co/l1bFrUdZH9 – Rick Scott (@SenRickScott) 16 août 2021

Et les chiffres du GOP :

Après aujourd’hui, il est clair que Joe Biden ne peut pas rester commandant en chef. Le Cabinet devrait immédiatement invoquer le 25e amendement. S’ils ne le font pas, le Congrès devrait agir pour le destituer. Le fait qu’il reste notre commandant en chef est une menace pour la sécurité nationale. – Amy Tarkanian (@MrsT106) 15 août 2021

Et, encore une fois, tout cela est dû à un appel dont on pourrait facilement dire qu’il aurait dû être passé il y a 18 ans et quelque chose dont on n’aurait pas prédit qu’il se serait si mal passé… mais cela n’allait jamais être facile non plus. Et cela, bien sûr, fait de Joe Biden, avec 40 ans d’expérience, une menace pour la sécurité nationale. Peu importe que beaucoup à droite pensent… pensaient que le retrait était une bonne idée :

«J’ai commencé le processus, toutes les troupes rentrent à la maison, ils (Biden) n’ont pas pu arrêter le processus. 21 ans suffisent. Ils (Biden) ne pouvaient pas arrêter le processus, ils (Biden) voulaient mais ne pouvaient pas arrêter le processus. – Trump, il y a 1 mois pic.twitter.com/9UPPbseyiI – david nussbaum (@theNuzzy) 15 août 2021

Il doit être parti, maintenant, aujourd’hui, le 25e amendement est à la mode, si l’on peut le croire. Bien sûr, comme vu plus haut, il n’y a ni présent ni futur, seulement le passé…

25e amendement, vous êtes hilarant. pic.twitter.com/pD4q9P1xS2 – EverythingisHorrible (@blandliketheman) 16 août 2021

Cela semble prendre en charge l’image globale et tout président aurait été confronté exactement à la même situation une fois l’annonce faite. Le retrait des troupes n’est pas quelque chose qui peut être fait secrètement ou sur trois jours.

Les suggestions n’ont pas été bien prises :

Toutes les personnes qui étaient SILENCIEUX pendant que l’ancien gars suggérait que nous injections de l’eau de Javel, ont fait tirer sur des manifestants pacifiques pour une séance de photos et ont incité à l’insurrection le 6 janvier besoin de STFU au sujet du 25e amendement. Cette merde n’arrive pas. — BrooklynDad_Defiant ! (@mmpadellan) 16 août 2021

2021 – GOP : « Joe Biden doit être démis de ses fonctions par le 25e amendement pour mettre fin à la guerre en Afghanistan. » 2024 – GOP : « Joe Biden n’a pas mis fin à la guerre en Afghanistan en 2021 – L’administration Trump l’a fait en 2020. » Regarder. Marquez ce message. – Jonathan Gaffney 🇺🇸 (@JGaffneyUSN) 16 août 2021

Oui, le 25e amendement aurait dû être utilisé sur Donald Trump, je suis d’accord. pic.twitter.com/gsezVQ19Sh – KeanoTheDog (@judgeyourself99) 16 août 2021

Merde, Trump a même dit que c’était lui depuis le début. Et maintenant, une personne que Trump paie pour tweeter pour lui demande que le 25e amendement soit invoqué sur Biden. https://t.co/0TKSs4zZ6D – Daryle Lamont Jenkins (@DLamontJenkins) 16 août 2021

Trump a dit aux Américains d’avaler de l’eau de Javel et de pousser des zappeurs d’insectes dans le cul. Il a menti à propos du #COVID alors que des centaines de milliers de personnes sont mortes. Il a déclaré que les moulins à vent provoquaient le cancer et se vantait de réussir à peine un test cognitif. Et vous, crétins, voulez que le 25e amendement soit invoqué sur Biden ? Ferme ta gueule. — 💀 Effrayant Larry 💀 🇺🇸🌊✊🏻🗽 (@StompTheGOP) 16 août 2021

25e amendement pour mettre fin à la guerre d’Afghanistan. #MAGAMORONS – VOUS POUVEZ M’APPEL ‘REINE (@OutOfFucksQween) 16 août 2021

Nous nous souvenons également d’avoir noté que si Trump voulait quitter ses fonctions rapidement, ce serait pour un problème médical ou…

Ce ne sera pas le 25e amendement. Ils lui donneront une excuse liée à la santé ou à la famille pour partir. – John Cardillo (@johncardillo) 16 août 2021

Il n’y a ni présent ni futur… surtout avec les MAGA.

****

jmiciakyahoo.com et sur Twitter JasonMiciak