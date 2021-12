Les MAGA ne peuvent pas organiser un défilé de bateaux de Noël sans les signes profane «F ** K Joe Biden» partout

Allez, les MAGA, allez. Nous savons que vous prévoyez un jour une véritable guerre avec l’Amérique libérale, du moins dans votre tête. Mais même dans la « vraie guerre », il y a des histoires sur la veille de Noël provoquant des cessez-le-feu le long du front. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats se sont même rencontrés dans le No Man’s Land, entre les tranchées, ont chanté des chants de Noël et échangé des cadeaux. (Les officiers ont veillé à ce que cela ne se reproduise plus le lendemain, bien qu’il existe de nombreux rapports selon lesquels pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille des Ardennes, aucun coup de feu n’a été tiré la veille de Noël.

Mais aux États-Unis, vers 2021, avec les MAGA, tout défilé, même un défilé de bateaux de Noël, aura des « coups de feu » dans la guerre civile froide de ce pays.

De Mediaite :

Florida Today a rapporté vendredi que de nombreuses plaintes ont été déposées et que des arguments ont été soulevés au sujet du défilé annuel de bateaux de vacances de la semaine dernière à Cocoa Beach, en Floride. Au cours de la procession, certains bateaux arboraient des drapeaux qui critiquaient de manière profane le président Joe Biden.

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Un bateau avait un drapeau indiquant « FJB », probablement une abréviation de « Fuck Joe Biden ». Un autre drapeau disait « F * ck Joe Biden », avec un majeur représentant le « u ». Encore un autre drapeau disait: « Allons Brandon », un euphémisme pour « Fuck Joe Biden ».

« Les messages politiques n’ont pas leur place dans un défilé de Noël », a déclaré le maire de Cocoa Beach Ben Malik. «Nous en avons assez pour nous battre les uns contre les autres. Nous n’avons pas besoin de gâcher Noël pour ça.

Pas de merde ?

Un moment merveilleux au défilé de bateaux de Noël de Cocoa Beach ce soir. Tant de bateaux joliment décorés. Beaucoup avec des drapeaux américains, des drapeaux Let’s Go Brandon et des drapeaux Fu*k Joe Biden. Plutot cool! #LetsGoBrandon#FJB pic.twitter.com/uLG6Ds4e2F – Beverly (Nouveau compte. Qui est?) (@Bevroley) 12 décembre 2021

Et l’une des parties les plus tristes de toute l’histoire est que le défilé a été organisé par ce qui est généralement une organisation assez respectée qui ne serait normalement pas associée à cette merde, le Rotary Club, et – à leur léger crédit , il semble qu’ils croyaient que les gens savaient mieux et qu’ils n’avaient pas besoin d’une règle :

Le défilé était parrainé par le Cocoa Beach Rotary Club, qui a déclaré qu’il essaierait d’éviter une répétition des messages politiques lors d’événements futurs. En toute franchise, le président du Rotary club de Cocoa Beach Marcin Kubiak a écrit, « Nous sommes profondément attristés, déçus et dégoûtés que cela se soit produit.«

Il nous semble qu’au moins les personnes les plus respectables qui dirigent le Rotary club local pensent qu’elles n’ont pas besoin de dire quoi que ce soit et sont abasourdies et surprises. Nous aimerions pouvoir dire la même chose.

****

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout