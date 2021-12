Les magasins de téléphones portables de Los Angeles saccagés par des voleurs, le LAPD pour augmenter les patrouilles et ajouter des détectives

Le service de police de Los Angeles déploiera des patrouilles et des détectives supplémentaires à la suite d’une série de vols à main armée dans trois magasins de téléphones portables lundi soir dans ce qui est devenu une tendance continue où des gangs organisés de voleurs pillent des magasins de détail pour des milliers de dollars de marchandises. dans quelques secondes.

Les vols ont tous eu lieu dans la région de la vallée de San Fernando, a déclaré le LAPD à Fox News. Tous impliquaient au moins trois suspects, mais aucune arrestation n’a été effectuée.

LA CALIFORNIE SERAIT UNE VICTIME RÉUSSIT À OBTENIR L’ARME DES VOLEURS, L’UTILISE CONTRE EUX TIRANT UN MORT

Les enquêteurs cherchent à savoir si les incidents sont liés. Le LAPD a déclaré qu’un incident similaire s’était également produit à Duarte, une banlieue située à près de 35 km à l’est du centre-ville de Los Angeles.

Une porte-parole de la police n’a pas révélé quels magasins de téléphones portables étaient visés, mais une recherche a révélé des emplacements T-Mobile dans les zones où les vols ont eu lieu. Fox News a contacté le géant des télécommunications.

Los Angeles a connu une forte augmentation des groupes organisés de voleurs pillant des magasins, parfois de manière violente devant des acheteurs abasourdis. La semaine dernière, le LAPD a annoncé l’arrestation de deux adultes et de quatre mineurs prétendument liés à quatre incidents de flash mob.

Des magasins comme le Beverly Center et The Grove ont été ciblés, ainsi qu’une réunion d’échange où de l’argent et des bijoux ont été emportés. Lors d’un incident, un suspect a projeté au sol une employée enceinte. Un agent de sécurité a été attaqué avec un spray anti-ours dans un autre.

Aucun détaillant n’est particulièrement en sécurité car des pharmacies, des magasins de proximité et des magasins de cannabis ont également été saccagés ces dernières semaines. Certains vols sont coordonnés en ligne via les réseaux sociaux et les applications de messagerie, ont indiqué les autorités.

Le LAPD a également formé un groupe de travail pour lutter contre l’augmentation des vols à domicile où les voleurs suivent les victimes à la maison ou dans une zone isolée pour les voler.

Les critiques blâment la vague de criminalité sur un manque perçu de conséquences en raison des règles et des lois sur la caution zéro qui ont réduit les peines pour de tels crimes.

Photo d’un agent de sécurité touché par un spray anti-ours. (Département de police de Los Angeles)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles, George Gascon, s’est engagé à tenir pour responsables les personnes arrêtées pour de tels crimes.