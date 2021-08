Les magasins tiers pourraient accéder au Google Play Store et à l’App Store d’Apple | La technologie

in

La bataille d’Epic Games contre Google et Apple pourrait bientôt prendre fin, bien que cette fin puisse ne pas laisser tous les prétendants à l’aise. Une nouvelle facture pourrait bouleverser l’équilibre et favoriser Epic Games.

La bataille qu’Epic Games a lancée contre Google et Apple semble finir par avoir une fin plus que bénéfique pour la société de jeux vidéo et, enfin, pour le reste des magasins tiers qui vont proliférer.

La dernière chose qui nous vient de l’autre côté de l’étang, c’est qu’il existe un nouveau projet de loi a été présenté au Sénat des États-Unis. L’objectif principal de cette proposition serait d’amener Apple et Google à autoriser les magasins tiers dans leurs magasins d’applications.

Bien que les magasins tiers ne soient que la pointe de l’iceberg, car ils demandent également que les paiements par des tiers soient pris en charge au sein de leur magasin.. Allez, ils veulent revoir le modèle économique que Google et Apple ont mis en place depuis des années.

Cette proposition, fondée sur la compétitivité et le marché libre, utilise ces concepts pour constater que le gouvernement accepte des mesures pour permettre aux magasins et aux paiements tiers d’être présents dans le Play Store et dans l’App Store.

Bien sûr, cela ne s’est pas encore réalisé et, pour le moment, tout cela fait partie d’un projet de loi présenté. Il faudra que le Sénat des États-Unis accepte de faire de tout cela une réalité.

La vérité est que cela met en évidence les exigences d’Epic Games et de nombreuses autres sociétés, bien que les concepts puissent jouer des deux côtés. Google et Apple sont clairs sur le fait qu’ils ne vont pas céder à cet égard.

L’avantage que les deux sociétés revendiquent est qu’en autorisant les magasins et les paiements tiers au sein de leur plate-forme d’application, la sécurité qu’elles ont obtenue serait perdue. Et, par conséquent, les utilisateurs ne seraient pas protégés contre d’éventuelles escroqueries, escroqueries ou vol d’informations d’identification.