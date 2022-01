Les magnifiques quatre de boxe

L’Espagne vit son meilleur moment dans la boxe de ce siècle. L’année 2021 a laissé des batailles pour l’histoire. Kiko Martínez a réussi à égaler Javier Castillejo. Tous deux sont les seuls à être champions du monde dans deux divisions. Sandor Martín a battu une légende comme MIkey García, Kerman Lejarraga a retrouvé son trône continental et Sergio García, bien qu’il ait perdu lors de sa première aux États-Unis, a clairement indiqué qu’il était pour les grandes affiches. Ce sont les quatre magnifiques de la boxe espagnole, mais ils ne sont pas les seuls à prédire une année 2022 prometteuse.

Juanfe Gómez et Jairo Noriega, avec les championnats individuels de l’Union européenne, ont confirmé leur qualité cette année. La continuité que Samuel Carmona attend le fera grandir, en mai on attend un Jonfer vs Samuel Molina attendu, Moussa Gholam attend de belles opportunités en 2022… il y a de belles opportunités en devenir. Pendant ce temps, du côté féminin, Mari Romero et Melania Sorroche sont championnes d’Europe et visent une ceinture mondiale. Le même rêve est partagé par Jennifer Miranda, qui est très bien classée dans la WBA. Ce ne sont là que quelques noms qui peuvent marquer une année très prometteuse entre les 16 cordes.

Kiko Martínez : La « grande pipe » qui a mis un pays sur pied

Kiko Martinez a fait sortir tous les fans du canapé lorsqu’il a éliminé Kid Gallahad le 13 novembre. A 35 ans, l’Elche savait que c’était sa dernière chance, et que la colère a pu sortir avec un droit qu’il définit lui-même comme « une grande pipe ». Cette nouvelle marque brevetée lui donne une autre place dans l’histoire de l’art noble espagnol. Seul Javier Castillejo (super welter et demi) avait été champion du monde dans deux divisions. Kiko était en 2013 dans le super poids coq et règne désormais dans la plume.

Il a lui-même dit qu’il lui restait deux combats. Il aimerait faire sa première défense en Espagne, mais pour le moment il vise l’Angleterre. Les revanches contre Josh Warrington et Kid Gallahad ont le dessus, mais il ne faut pas oublier le challenger officiel, le Mexicain Luis Alberto López. L’idée de Matchroom est que le procès aurait lieu au premier trimestre 2022, mais les nouvelles restrictions dues à la pandémie au Royaume-Uni (Les soirées ne sont pas autorisées en janvier et en février elles peuvent être sans public) Il leur fait repenser le calendrier qu’ils avaient imaginé pour les premiers mois de l’année.

Sandor Martín: la confirmation est venue avant la légende

Sandor MartIn célèbre sa victoire sur Mikey Garcia. Salle d’allumettes

Sandor Martín n’a pas pu mieux utiliser son 2021. En avril, il a remporté son troisième championnat d’Europe Superlight. Il était temps d’avancer et c’était courageux. Ils lui ont offert un combat contre Mikey García à un poids convenu (plus proche du poids welter que de la catégorie) et il a fallu quelques secondes pour accepter. Le défi était énorme, mais le même qualificatif a eu sa présentation aux États-Unis. Le Barcelonais de 28 ans a donné un récital devant un Mikey García qui n’a pas pu le lire en 12 rounds. Il a battu les points à domicile, aussi difficile soit-il.

Le triomphe l’a catapulté et aux États-Unis il est classé parmi les surprises de l’année. Il est en première division et maintenant il doit attendre. La revanche avec Mikey Garcia, si elle se produit, ne semble pas être immédiate. Sandor regarde la Coupe du monde et jusqu’à Josh Taylor (champion unifié) n’exposez pas vos couronnes à Jack Catterall (26 février) le poids ne commencera pas à bouger. Si l’Ecossais gagne et monte dans la catégorie, l’option d’une Coupe du monde est claire. Si les ceintures ne sont pas gratuites, nous devrons trouver un autre grand nom pour continuer à concourir.

Kerman Lejarraga : la renaissance du ‘Morga’s Revolver’

Le 2021 de Kerman Lejarraga a été l’un des contrastes. Il a commencé l’année en gagnant en avril avec beaucoup de problèmes. Il avait besoin de changement et a même cherché un emploi sur un chantier de construction. Il a finalement fait son chemin dans le ring, mais a introduit les variations dont il avait besoin. Avec son ami personnel Ibon Larrinaga dans le coin, le Basque a retrouvé son illusion et cela l’a fait monter sur le ring.

En septembre, il a été proclamé champion d’Europe des super-welters (Il avait déjà été en poids welter) quand il a battu Dylan Charrat dans un combat et en décembre il nous a donné l’un des KO de l’année contre Flatley. Ce triomphe était spécial. Il est revenu à Bilbao après deux ans et a battu des combattants comme Paulino Uzcudun, Jose Manuel Urtáin et Agustín Senín. Avec quatre européens, il est le basque le plus récompensé de l’histoire.

À présent, A 29 ans, il s’oppose à tout. Pour 2022, l’option claire est une revanche contre Charrat pour le sinueux continental (le Français est un candidat officiel), mais la voie mondiale est présente. C’est le numéro 3 AMB et 12 CMB en l’absence de la mise à jour de janvier (augmentera avec votre gain). L’appel peut arriver.

Sergio García : une défaite aux Etats-Unis qui s’additionne pour l’avenir

Il y a des moments où une défaite s’additionne. C’est arrivé à Sergio García. Le joueur de 29 ans originaire de Cantabrie a attendu deux ans pour une égalité mondiale qui est finalement arrivée en 2021. C’était son seul combat de l’année, et il est tombé. Sebastián Fundora l’a battu au Staples Center de Los Angeles dans une guerre de guérilla. L’Espagnol a imposé son rythme diesel et mis la promesse locale en difficulté. Il manquait très peu, peut-être du poids local… Pourtant, Sergio a quitté la Californie renforcé. Il a ébloui le public américain et son nouveau promoteur, Sampson Lewkowicz (l’homme qui a mené les carrières de Maravilla Martínez ou Gabriel Campillo, entre autres, aux États-Unis), qui lui a promis de nouvelles opportunités dans la Mecque de la boxe. Il reviendra et ce sera bientôt. Sa carrière est de l’autre côté de l’Atlantique.

La première chose à faire est de mettre votre record dans le vert et ensuite, comme Kerman, attendez que votre division se résolve. Jermell Charlo et Brian Castaño ont fait le vide cet été lorsqu’ils ont tenté d’unifier les quatre couronnes. Au premier trimestre de l’année, ils doivent faire match nul et c’est là que la division s’ouvrira.