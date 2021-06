Les maillots Carl Nassib deviennent les meilleurs vendeurs après l’annonce ⋆ .

in

L’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, est entré dans l’histoire hier en devenant le premier joueur actif de la NFL à se déclarer gay.

Le joueur de ligne défensive des Las Vegas Raiders Carl Nassib devient le premier joueur actif de la NFL à devenir gayhttps://t.co/lgMneW6pxF – SideAction (@SideActionHQ) 21 juin 2021

Alors que de nombreux autres joueurs de la NFL et membres des médias ont rapidement soutenu Carl Nassib, il a également de nouveaux fans.

Mardi, l’initié ESPN Adam Schefter a révélé que Nassib avait les meilleures ventes de maillots lundi et mardi sur Fanatics.

Le DE Carl Nassib des Raiders est le maillot NFL le plus vendu sur le réseau @Fanatics hier et aujourd’hui. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 22 juin 2021

Carl Nassib a expliqué comment il espère que révéler sa vérité aidera les enfants qui grandissent à se sentir soutenus.

« Des études ont montré qu’il suffit d’un adulte acceptant pour réduire de 40 % le risque qu’un enfant LGBTQ tente de se suicider », a déclaré Carl Nassib via For The Win. « Que vous soyez un ami, un parent, un entraîneur ou un coéquipier, vous pouvez être cette personne »

Alors que Carl Nassib était peut-être un inconnu virtuel avant hier, il est maintenant admiré par tant de personnes dans le monde du sport.

Je pense qu’il est sûr de dire qu’il va avoir beaucoup de nouveaux fans au cours de la saison 2021.

