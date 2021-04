Les maillots des nouvelles recrues NBA

La meilleure compétition de basketball au monde est sur le point de commencer. 23 octobre le ballon montera vers le ciel de Toronto pour que l’actuel champion, les Raptors et les New Orleans Pelicans, ouvrent une nouvelle saison qui s’annonce plus amusante que la précédente et surtout, beaucoup plus égale avec de nombreuses équipes qui se disputent le titre. Le dernier match joué a eu lieu le 14 juin, lorsque l’équipe canadienne a battu les Warriors lors de la finale de la NBA.. Bien que l’été ait été très divertissant avec la Coupe du monde de basketball, les fans de ce sport ont hâte de revoir les meilleurs joueurs en action.

Afin de ne manquer aucun match de cette nouvelle saison, vous avez la possibilité de contracter la plateforme officielle de la compétition, le NBA League Pass, pour pouvoir profiter de votre équipe favorite ou des matchs les plus excitants où que vous soyez, puisque Grâce à son application mobile, vous pouvez emporter la NBA avec vous dans votre poche. Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas regarder les meilleurs matchs de basket-ball de niveau club au monde

Au cours de l’été dernier, il y a eu beaucoup de mouvements et de transferts de joueurs. Dans un marché où les grands professionnels sont des agents libres, de nombreuses équipes, qui l’année dernière ne sont pas entrées dans les poules pour remporter la bague du championnat, font cette année partie des favoris grâce à ces signatures.

Malgré le fait que l’année dernière, le titre a été remporté par une équipe de la conférence de l’Est, encore une fois, les grands favoris sont les équipes de Ouest. Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder et les Golden State Warriors Ce sont les équipes qui se battront pour être en finale NBA lors de la conférence Ouest. Les Raptors de Toronto, les Milwaukee Bucks, les Philadelphia 76, Brooklyn et Boston sont les favoris de la conférence de l’Est.

Si vous ne savez toujours pas quels joueurs importants ont changé d’équipe ou si vous connaissez déjà et ne pouvez plus attendre pour acheter leur maillot, vous trouverez ici les nouveaux kits de cette saison avec les signatures les plus marquantes de cet été.

IRVING ET KEVIN DURANT (BROOKLYN NEYS)

L’une des franchises qui a fait les mouvements les plus importants cet été est l’équipe de Brooklyn. Deux des stars de la NBA ont rejoint son projet pour tenter d’obtenir leur première bague de l’histoire. Irving échange Boston pour New York et Durant Il quitte l’une des franchises qui ont marqué l’histoire ces dernières années, les Golden State Warriors, pour tenter d’écrire la première page de gloire de la franchise. Durant sera absent pendant une grande partie de la saison avec une blessure au tendon d’Achille.

KEMBA WALKER (BOSTON CELTIQUE)

L’une des équipes avec le plus d’histoire de toutes les compétitions NBA est le Boston Celtic. Cette franchise peut se vanter d’être l’équipe qui a le plus de titres de toute l’histoire, un au-dessus des Lakers de Los Angeles. Après avoir perdu l’un de ses joueurs de franchise, Irving, l’équipe verte est reconstituée avec l’un des gardes qui s’est le plus démarqué la saison dernière, Kemba Walker., qui tentera de faire oublier à Irving d’emmener l’équipe en finale de la compétition.

AL HORFORD (PHILADELPHIE 76)

Si avant on parlait de l’une des meilleures équipes de la NBA, l’un des joueurs qui vient de quitter la franchise de Boston est le centre Al Horford. Le joueur dominicain est l’un des joueurs intérieurs les plus complets de toute la compétition. Le pivot arrive à Philadelphie pour compléter une équipe de grands joueurs, mais très jeunes, pour tenter de franchir le pas dont ils ont besoin pour se battre pour être en finale de la conférence de l’Est.

JIMMY BUTLER (MIAMI HEAT)

L’un des joueurs les plus talentueux de la NBA, mais celui qui ne finit pas par cailler dans aucune franchise est Jimmy Butler. Un joueur extérieur quitte Philadelphie après une année plutôt décevante pour la franchise et envolez-vous pour Miami pour tenter de ramener le Heat aux premières places du classement, après avoir traversé quelques années sans être parmi les meilleurs candidats pour le titre. Depuis le départ de Lebron James, Miami n’a pas réussi à faire partie des meilleures équipes. L’arrivée de Butler augmente le potentiel de l’équipe.

RUSSELL WESTBROOK (ROCKETS HOUSTON)

La NBA est la meilleure compétition de basket-ball de la planète car les meilleurs joueurs du monde y jouent. L’une des bases les plus reconnues et nommées est Russell Westbrook. Le joueur qui fait en moyenne des triples-doubles ces dernières saisons, quitte OKC pour se rendre à Houston pour rencontrer à nouveau Harden et forment l’un des couples les plus redoutés de la NBA. Les Rockets, avec ce mouvement, sont l’un des grands favoris pour remporter le championnat à la fin de la saison.

D´ANGELO RUSSELL (GOLDEN STATE WARRIORS)

L’une des meilleures franchises de ces dernières années est les Golden State Warriors. Les finalistes actuels ont perdu leur potentiel après les marches Durant et Iguodala. Pour compenser ces absences, ils ont décidé de compléter l’équipe avec l’arrivée de D’Angelo Russell. Ce joueur fait partie de ceux qui doivent grandir le plus cette saison et fait partie de ceux appelés à diriger les meilleurs joueurs du championnat à l’avenir.. Un pari fort des Warriors pour tenter de remporter à nouveau un nouveau ring NBA.

KAWHI LEONARD ET PAUL GEORGE (LOS ANGELES CLIPPERS)

De nombreuses équipes dépensent beaucoup d’argent en payant des salaires élevés aux joueurs pour se battre pour le championnat, mais elles ne sont finalement pas parmi les meilleures. Les Los Angeles Clippers ont essayé pendant des années d’être au sommet, mais n’ont pas réussi. Cette année, ils espèrent franchir la dernière étape avec la signature du dernier MVP de la finale NBA, Kawhi Leonard et l’un des meilleurs joueurs du championnat comme Paul George. L’équipe de Los Angeles réunit ainsi l’un des duos les plus meurtriers du championnat.

ANTHONY DAVIS (LACS DE LOS ANGELES)

Cette saison, les projecteurs de la NBA pointeront vers Los Angeles. Non seulement les Clippers se sont renforcés cet été, l’autre équipe de la ville, et la plus connue, Les Lakers ont ajouté à leur équipe l’un des meilleurs centres du championnat, Anthony Davis. Lebron James ajoute à son équipe l’un des joueurs les plus recherchés du marché pour rassembler à Los Angeles une équipe de rêve pour se battre pour conquérir le ring et refermer une aventure réussie comme il l’a déjà réalisé à Cleveland et Miami.

De nombreuses équipes se sont très bien renforcées cet été pour ajouter des troupes et de l’artillerie à leur escouade. Les joueurs vus auparavant auront certainement beaucoup d’impact au cours de la saisonSoit parce qu’ils font un grand championnat et aident leur équipe à atteindre leurs objectifs ou à remporter des titres individuels, soit l’un d’entre eux peut être à l’honneur parce qu’ils n’ont pas réalisé ce que l’on attendait d’eux.

Malgré le grand nombre de mouvements qui ont eu lieu cet été, chaque équipe est basée sur une équipe et un groupe de joueurs déjà créés. De nombreuses stars du championnat sont toujours dans leurs équipes et ils espèrent qu’avec les nouvelles recrues, ils augmenteront le potentiel de leur équipe et les aideront à gagner le ring. Ne manquez pas les maillots des meilleurs joueurs de la NBA. Ces joueurs ont vendu le plus de maillots l’an dernier: Lebron James, Curry, Antetokoumpo et Embiid.

