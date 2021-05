Les maillots du Giro d’Italia 2021

05/03/2021

Activé à 20:27 CEST

Daniel Guillen

Le maillot rose du Giro d’Italia 2021, qui restera dans l’histoire du cyclisme pour ses 90 ans d’antiquité, présentera quelques nouveautés de Castelli. Pour distinguer le leader du Classement Général, cette édition aura deux nuances différentielles: il portera les noms des cyclistes qui l’ont habillé et il portera la phrase «prêt à monter vers les étoiles» à l’intérieur du cou.

La citation de la Divina Commedia de Dante Alighieri il a finalement été sélectionné parmi toutes les propositions que les utilisateurs ont envoyées via les réseaux sociaux officiels du Giro Italia. La compétition, lancée en 1909 par la Gazzetta dello Sport, a commencé à avoir le maillot rose à partir de 1931, présenté par le journaliste Armando Cougnet.

Pour son 90e anniversaire, le maillot rose a été porté par 254 coureurs différents à travers l’histoire. Le premier à porter l’équipement fut l’Italien Learco Guerra, vainqueur en 1934 et leader en 26 étapes, tandis que le dernier fut Tao Geoghegan Hart, champion de la dernière édition du Giro Italia.

LE DESIGN DE LA ‘PINK MAGLIA’

Le maillot rose 2021 a un design particulièrement soigné sur le plan visuel. Dans ce qui est un hommage à 90 ans d’histoire, Castelli a voulu mettre en logo doré sur le haut du dos et symboles trophées sur les manches, en plus de la tirette de fermeture à glissière, qui a également une couleur or.

En matière de fonctionnalité, le maillot est extrêmement léger et respirant, conçu pour le grand confort du coureur. L’aérodynamique de la pièce elle-même est également un aspect essentiel, car elle a été conçue en soufflerie.