Les maillots NBA City Edition 2021-22 classés du meilleur au pire

Il est temps pour nous de discuter (et d’acheter) d’une autre série de maillots NBA alternatifs repensés.

La NBA a ramené les maillots City Edition, avec des alternatives destinées à évoquer l’histoire de la ville natale ou de la franchise qui les porte.

Alors, bien sûr, nous devons les classer.

Vous verrez des designs destinés à évoquer des versions plus anciennes de maillots, des clins d’œil à la mascotte de l’équipe et bien plus encore. Nous allons baser notre classement sur leur look cool, et il y en a beaucoup de bons à discuter cette année.

C’est parti, du pire au meilleur :

Montrer de l’amour à NOLA Présentation de vos maillots City Edition 2021-22 🔥 pic.twitter.com/62H5LSQo5h – Pélicans de la Nouvelle-Orléans (@PelicansNBA) 1er novembre 2021

NOLA ! C’est super. Mais il ressemble un peu à leurs autres maillots.

️𝓰𝓲𝓬 pic.twitter.com/fBPW7tYssz – Orlando Magic (@OrlandoMagic) 1er novembre 2021

𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟐 𝐍𝐁𝐀 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 Markelle Fultz approuvée. pic.twitter.com/AxJsYuuAfc – Orlando Magic (@OrlandoMagic) 1er novembre 2021

Extrêmement orange, et je pense qu’une partie de ce qui me dérange, c’est qu’ils n’intègrent normalement pas l’orange dans les couleurs de leur équipe. Je sais, c’est un truc de Floride. Tout simplement pas fan.

Un hommage aux moments les plus emblématiques de The Garden. Présentation de l’édition 2021-22 City, conçue par @KITH. Avec @KembaWalker. Rapporté par @ALLAN_HOUSTON. pic.twitter.com/FCMTamoeHc – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 1er novembre 2021

Tout ce à quoi je peux penser, c’est LJ et le jeu à quatre points, quelque chose que je pensais avant qu’il ne soit référencé ci-dessus. Non pas que ce soit une mauvaise chose ! C’est juste qu’il y a des maillots plus innovants sur la liste.

Présentation… de notre maillot et uniforme #NBA75 City Edition. C’est un style de jeu qui ne peut venir que de Motor City. On bosse . Disponible à partir du 15 novembre. pic.twitter.com/aoZc85pkW1 – Detroit Pistons (@DetroitPistons) 1er novembre 2021

L’attention portée au DÉTAIL…💯👀#Pistons | #NBA75 pic.twitter.com/uu4cw9DBAc – Detroit Pistons (@DetroitPistons) 1er novembre 2021

Propre, simple mais pas le meilleur des meilleurs.

une ville construite sur le basket-ball, où les rivalités sont définies et les moments emblématiques gravés dans l’histoire. faites un tour dans le temps jusqu’à l’America’s Showplace. pic.twitter.com/r7DMss2Br4 – Philadelphia 76ers (@sixers) 1er novembre 2021

pic.twitter.com/ZJOFe9lRHk – Philadelphia 76ers (@sixers) 1er novembre 2021

Ce sont FUNKY ! Et j’aime la bizarrerie. Mais nous sommes sur le point d’acheter des maillots que j’achèterais – je n’achèterais pas celui-ci mais j’y regarderais attentivement et j’y penserais.

Notre histoire #SpursFiesta se poursuit avec un nouveau type de classique – un mélange de moments et de souvenirs liés ensemble. Présentation de notre 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟐 𝐍𝐁𝐀 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦! pic.twitter.com/e6NgFiHlVP – San Antonio Spurs (@spurs) 1er novembre 2021

Oooon. Cette combinaison de couleurs avec le logo habituel des Spurs. FEU. Cela compense-t-il mon classement de surveillance, San Antonio ?

J’ai l’air frais, les gars. pic.twitter.com/VUXkalbECS – LA Clippers (@LAClippers) 1er novembre 2021

Avez-vous déjà regardé quelque chose au début et dit, meh? Et puis 10 minutes plus tard, tu as complètement changé d’avis ? C’était moi avec ça.

La 404 nous a toujours retenus. Nous vous apportons ce maillot comme notre ultime hommage au 🅰️ pic.twitter.com/Lpxa9yzNlZ – Atlanta Hawks (@ATLHawks) 1er novembre 2021

Le faucon rouge et cette couleur jaune sont vraiment très bons.

Raptors, Jazz, Grizzlies, Maillots Lakers City pic.twitter.com/Jjjgd9kjuc – Tyler Conway (@jtylerconway) 1er novembre 2021

Je ne retire pas de points pour avoir répété les looks de l’année dernière. L’édition Jazz City était fantastique et est toujours aussi bonne.

Ce violet et sarcelle légendaires. Les rayures OG. Le logo classique des Hornets. ?? Plus de 30 ans de moments marquants célébrés dans un seul uniforme.#NBA75 | @LendingTree pic.twitter.com/bDNL9y1D5M – Charlotte Hornets (@hornets) 1er novembre 2021

Un combo presque parfait d’ancien et de nouveau, avec les cellules en nid d’abeille du Charlotte Coliseum d’origine qui le terminent.

Un mélange d’ancien et de nouveau. Présentation de notre uniforme 2021-22 NBA City Edition 🔥 Rapporté par @PUSHA_T 🎤#DCAboveAll pic.twitter.com/DLKmgKSgcR – Washington Wizards (@WashWizards) 1er novembre 2021

Il y a des éloges pour celui-ci venant de tous les coins des médias sociaux, et je suis d’accord. Élégant, simple et remarquable.

