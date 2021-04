Les maillots NBA les plus vendus

le Maillots NBA Ils font partie des vêtements indispensables pour les amateurs de basket. L’élément qui Il ne peut pas manquer dans le placard pour montrer la passion pour ce sport et soutenir les différentes franchises et stars. Parmi eux, il existe une série de maillots de joueurs qui se distinguent par leur les meilleurs vendeurs de la saison 2018/2019 comme le souligne la ligue elle-même. On va te dire qui sont ceux qui balaient la boutique officielle de la NBA, tous sont faits avec un tissu de la plus haute qualité pour qu’ils soient confortables, respirants et aient tous les détails brodés. Un “ must ” pour les collectionneurs et les fans de la NBA.

Maillots NBA les plus vendus

LeBron James – Lakers de Los Angeles

De légende, d’équipe et de joueur

Un des les grandes attractions de la saison étaient de voir LeBron James, l’une des plus grandes stars de la ligue et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, dans votre nouvelle franchise, les légendaires Lakers. La combinaison suffit pour devenir l’un des t-shirts les plus sexy qu’aucun fan ne peut manquer: le 23 Jacques dans le vêtement jaune et violet. Sera-ce le début d’un nouvel âge d’or en Californie?

Stephen Curry – Guerriers de l’état d’or

Curry a conduit les Warriors à être champion trois fois et le grand favori à chaque saison

L’équipe mode dans la ligue nord-américaine ces dernières années ont été les Guerriers, après avoir remporté trois bagues au cours des quatre dernières années (2015, 2017 et 2018) et avoir été l’un des candidats à redoubler en 2019. Stephen Curry, la grande star de l’équipe, il a une bonne faute et sa chemise est déjà une référence pour tout amateur de basket. Pas étonnant que je sois dans le classé numéro 2 des maillots les plus vendus de la NBA. Parfait pour rappeler à l’un des joueurs que marque une époque.

Kyrie Irving – Celtics de Boston

Irving est synonyme de paniers de toutes sortes et de fantaisie sur le court

Les Celtics de Boston sont l’une des équipes les plus populaires de la NBA pour être la seule plus de bagues qu’il a collectées (17). Dans leurs rangs, il y a toujours eu de grands joueurs et la star du moment dans la franchise Clover C’est Kyrie Irving l’une des bases les plus dominantes et déterminantes de la ligue nord-américaine. Si les Celtics sont l’un des candidats être champions, c’est par leur présence, raison suffisante pour faire de votre chemise l’une des meilleures ventes du moment.

Giannis Antetokounmpo – Bucks de Milwaukee

La sensation de cette année a un prénom et un nom: Giannis Antetokounmpo

Les Bucks de Milwaukee ont été l’un des sensations de la saison grâce à Giannis Antetokounmpo, le jeune joueur grec qui balaie. Cela a été son année et les chemises avec son nom ont grimpé en flèche pour être placées dans le quatrième place des meilleurs vendeurs. Pour soutenir cette bête du basket et une équipe qui s’est à nouveau faufilée dans les favoris, la boutique officielle NBA vend la version Nike City Edition, un vêtement idéal pour les collectionneurs grâce à son design unique et parce qu’il porte le nom de celui connu aussi sous le nom de «The Greek Freak».

Joel Embiid – 76ers de Philadelphie

Embiid est le présent et l’avenir de la NBA et ce maillot est idéal pour montrer votre goût pour lui

Le maillot du jeune centre de Philadelphie 76ers s’est glissé dans le top des best sellers après la belle saison que la franchise de Philadelphie a réalisée avec lui en tant que chef d’équipe. Après des années de reconstruction, le club a construit une équipe jeune et affamée dont il est la star grâce à sa capacité à marquer, rebondir, aider et bloquer. Votre chemise est un rappel de ce qui peut être le début d’un temps glorieux pour lui et les 76ers.

James Harden – Rockets de Houston

Peu de joueurs ont la capacité de marquer de James Harden

James durcit a été l’un des acteurs les plus importants de ces dernières années et le Houston Rockets ils entrent toujours dans les bassins de favoris grâce à lui. Lors de la saison 2018/2019, le gardien de tir a montré qu’il voulait gagner le ring en marquant plus que jamais. Oui sa chemise est déjà, sur ses propres mérites, un vêtement essentiel pour les adeptes de la Franchise Houston pour appartenance à un seul joueur.

Russell Westbrook – Thunder d’Oklahoma City

Westbrook est sur le trône de grandes stars de la NBA et est l’un des joueurs les plus spéciaux

‘Monsieur. Triple-Double ‘est le surnom qui reflète cela Russell Westbrook c’est un athlète spécial. Un an de plus, il est toujours dans le Tonnerre d’Oklahoma City offrant une performance que peu d’acteurs ont réalisée dans l’histoire. Ses numéros le garantissent et font de ses équipes toujours candidates au titre. Mention spéciale pour son attitude qui fait de lui l’un des athlètes les plus charismatiques de la compétition (Pour le meilleur et pour le pire). Qui ne voudrait pas de la chemise d’une star comme ça?

Jimmy Butler – 76ers de Philadelphie

Butler a réussi à gagner une place dans le top pour sa bonne saison

Après quelques années difficiles et un départ troublé des Timberwolves du Minnesota, Jimmy Butler semble avoir trouvé votre équipement dans le Philadelphie 76ers. Depuis son arrivée, l’équipe de Philadelphie s’est intensifiée et Jimmy est devenu l’un des joueurs les plus populaires de la ligue, son maillot étant l’un des best-sellers de la saison.

Kevin Durant – Golden State Warriors

Après le passage sans titre avec le Thunder, Durant a trouvé la gloire avec les Warriors

Kevint durant signé par Guerriers de l’état d’or à gagner et a déjà montré lors des play-offs de la saison 2017/2018 qu’il peut être un grand leader aux côtés de Curry. Sa qualité est incontestable et il continue d’être l’un des joueurs les plus dominants de la ligue. A) Oui, son t-shirt continue d’être une référence pour soutenir l’une des grandes franchises déjà l’un des meilleurs athlètes de ces dernières années.

Ben Simmons – 76ers de Philadelphie

La chemise Simmons est essentielle pour ceux qui dans le futur voudront dire qu’ils l’ont déjà soutenu même dans ses premières années

Encore une fois, un t-shirt du Philadelphie 76ers se faufile dans le top 10 l’un des best-sellers de la NBA. Cette fois, il s’agit de Ben Simmons, l’autre jeune et grande star de la franchise. L’Australien, âgé de 22 ans, est appelé à être l’un des meilleurs joueurs de la ligue Nord-américain et dans sa deuxième saison, il a montré qu’il avait le bois pour lui. Ce n’est pas un hasard si c’était par rapport à LeBron James ou Magic Johnson pour sa qualité et pour avoir joué en tant que meneur de jeu mesurant plus de deux mètres de haut.

C’est la liste la plus vendue, mais si vous êtes à la recherche d’une chemise d’un joueur spécial vous pouvez le trouver dans la boutique officielle de la NBA à des prix réduits.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour à partir du 22/04/2019.