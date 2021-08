Les mains sont la grande préoccupation de l’arbitrage pour cette saison

08/12/2021 à 10h27 CEST

Les mains et leurs différentes interprétations continuent d’être la grande préoccupation de l’establishment arbitral pour la saison qui débute demain vendredi. Cela était évident lors de la dernière des trois séances techniques que le CTA a menées par télématique avec les arbitres et les assistants des première et deuxième divisions depuis lundi dernier.

Surtout deux situations qui ont également été modifiées dans les Lois du Jeu qui entrent en vigueur cette saison. D’un côté les mains dites accidentelles avant la réalisation du but. Désormais, elles ne seront plus considérées comme valables lorsque le joueur touche directement avec sa main ou son bras. — Même si l’action se produit accidentellement ou immédiatement après que le ballon a touché votre main ou votre bras, même accidentellement.

Quelque chose qui était considéré comme valable ces dernières saisons. Une autre chose sera lorsque cette circonstance se produira et que le ballon passera par un autre joueur avant de se terminer dans un but. Dans ce cas, il sera totalement valable.

Et l’autre grande préoccupation réside dans les mains par extension du bras. Le nouveau libellé des Lois du Jeu indique clairement qu’il s’agira d’une infraction lorsque la main et le bras « sont positionnés de manière non naturelle et font que le corps prend plus de place ». Selon le même texte, “il sera considéré qu’un joueur a réussi à faire occuper son corps plus d’espace d’une manière non naturelle lorsque la position de sa main ou de son bras n’est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette action spécifique ou ne peut pas être justifiée par ledit mouvement. En plaçant sa main ou son bras dans cette position, le joueur risque que la balle touche cette partie de son corps et cela constitue une faute. » À l’intérieur d’eux, ils sont toujours que le joueur lève le bras par-dessus l’épaule.

Position de hors-jeu et influence des mains ou des bras

Une autre nouveauté des Lois du Jeu Internationales du Board est la détermination de la position de hors-jeu. Le nouveau libellé indique clairement que ce sera “la limite supérieure du bras coïncide avec le point inférieur de l’aisselle”. C’est-à-dire que l’épaule ne peut jamais être considérée comme faisant partie de la détermination du hors-jeu.

Ce jeudi les nominations arbitrales pour la première journée en première et deuxième division seront connues. Parmi lesquels figureront les désignations VAR et AVAR ce premier week-end.

Ces dernières appellations qui apportent une grande nouveauté pour cette saison 2021-2022. Et cela se produit parce qu’aucun arbitre non international ne va agir en tant qu’AVAR principal depuis la salle VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

A partir de ce dimanche prochain, seuls les quatre membres de l’instance spécifique VAR et les dix arbitres internationaux agiront à partir de ce poste. Un total de 14 représentants de l’arbitrage qui se relayeront bien que les quatre membres de l’organe VAR spécifique feront tous les matchs.

Dans le premier cas, les anciens membres González González et Iglesias Villanueva continuent dans cette instance VAR. Cette saison sera rejointe par Estrada Fernández, retraitée de l’arbitrage, et Medie Jiménez, qui rejoint après la relégation.

À côté de ces quatre seront les arbitres internationaux actuellement comptés par l’organisme d’arbitrage espagnol. Il s’agit de Mateu Lahoz, Gil Manzano, Del Cerró Grande, Hernández Hernández, Sánchez Martínez, De Burgos Bengoechea, Martinez Munuera, Munuera Montero et Cuadra Fernández.

En plus de ces neuf qui détiennent déjà ce statut, César Soto Grado aura ce statut à partir du 1er janvier 2021. Agir en tant que VAR de tous répond au fait qu’au sein de l’UEFA, ils doivent remplir cette fonction dans l’une des compétitions de clubs de l’UEFA. (Ligue des Champions, Ligue Europa) et des équipes nationales.

Ainsi, les dix autres arbitres de la catégorie en première division, sauf exigence maximale, feront office de VAR. Ce sont Alberola Rojas, Cordero Vega, Diaz de Mera, Vazquez Figueroa, Gonzalez Fuertes, Jaime Latre, Melero López et Pizarro Gomez. A ceux-ci s’ajoutent les récemment promus Alejandro Muñiz Ruiz et Miguel Ángel Ortiz Arias.

Ces dix membres n’agiront qu’en tant qu’AVAR dans la salle VOR. Fonction également exercée par les assistants internationaux du football espagnol. Actuellement, il y a dix participants qui détiennent cette catégorie d’international. Il s’agit de Roberto Alonso, Diego Barbero, Raul Caballero, Pau Cebrián, Roberto Díaz Perez, José Enrique Naranjo, Ángel Nevado, Iñigo Prieto López de Cerain et Juan Carlos Yuste.

A ces neuf s’ajoute Iker De Francisco qui réalisera également cette condition le 1er janvier 2022. Au total, c’est un corps de 20 membres qui fera office d’AVAR. Cela signifie que le reste des premiers participants n’agira pas depuis la salle VAR, sauf si cela est strictement nécessaire.