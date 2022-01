Les maires et gouverneurs démocrates adoptent une approche de maintien de l’ouverture vis-à-vis de COVID après avoir fait la leçon aux républicains

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les maires et gouverneurs démocrates adoptent de plus en plus une stratégie visant à éviter les fermetures renouvelées alors que la pandémie de COVID-19 s’étend sur sa troisième année.

Bien qu’ils aient généralement adopté des règles de verrouillage plus strictes que leurs homologues républicains, certains dirigeants démocrates expriment leur réticence à se verrouiller à nouveau compte tenu des vaccins facilement disponibles, même si les cas de la variante omicron augmentent.

L’approche changeante a d’abord été remarquée par Politico.

Le maire démocrate de Chicago, Lori Lightfoot, dont les ordonnances de verrouillage en 2020 ont exhorté les habitants de Chicago à « annuler les célébrations traditionnelles de Thanksgiving », est maintenant dans une guerre de mots avec le syndicat des enseignants de la ville après avoir résisté au retour au travail en raison d’une augmentation des cas de COVID-19 .

Le bureau de Lightfoot a déposé une plainte pour pratiques déloyales de travail la semaine dernière contre le syndicat des enseignants de la ville.

Deux mois après le début de la pandémie, Lightfoot a annoncé que la police publiera des citations et arrêtera éventuellement tout résident qui ne respecte pas les ordonnances de séjour à domicile visant à limiter la propagation du COVID-19.

« Nous vous fermerons, nous vous citerons, et si nécessaire, nous vous arrêterons et nous vous emmènerons en prison », avait-elle déclaré à l’époque.

Le gouverneur Gavin Newsom, D-Calif., et le maire de Los Angeles Eric Garcetti, dont les circonscriptions ont vu des règles de verrouillage strictes dans le passé, ont tous deux signalé leur soutien au Super Bowl qui se déroule à Los Angeles malgré l’augmentation des cas dans la ville et l’état.

Lors d’une interview le mois dernier, le gouverneur Jared Polis, D-Colo., a déclaré que « l’urgence est terminée » et a placé la responsabilité d’une infection potentielle sur les non vaccinés.

Expliquant comment il préfère les vaccinations pour masquer les mandats, Polis a déclaré: « La santé publique [officials] ne pas dire aux gens quoi porter ; ce n’est tout simplement pas leur travail. »

Un récent sondage de l’Université de Monmouth a montré que les Américains de tous les horizons politiques sont fatigués par le bilan de la pandémie dans leur vie quotidienne.

« Il y a un an, la plupart des électeurs démocrates étaient en avance sur les gouverneurs, disant: » Vous ne bloquez pas assez « », a déclaré à Politico le directeur du Monmouth University Polling Institute, Patrick Murray. « Beaucoup de ces personnes disent maintenant que cela n’a pas d’importance à ce stade, et ce que nous voyons, ce sont des gouverneurs qui réagissent à cela et reconnaissent l’humeur de leur propre base. »

D’anciens membres de la Democratic Governors Association qui ont parlé à Politico ont pris leurs distances avec certains gouverneurs républicains, soulignant que les chefs de parti insistent toujours sur les précautions de sécurité et les vaccinations.

« Vous voyez une reconnaissance réaliste de la frustration que les gens ont avec tout ce qui concerne la pandémie », a déclaré Corey Platt, ancien directeur politique de la Democratic Governors Association.

