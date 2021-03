Les maisons de soins infirmiers de New York se sont précipitées pour des tests pendant que la famille de Cuomo et ses amis recevaient un accès spécial ⋆ .

Les ambulanciers FDNY déplacent un homme d’une maison de soins infirmiers dans une ambulance à Brooklyn, New York, le 16 avril 2020 (Crédit: Lucas Jackson / .)

Les maisons de soins infirmiers du nord de l’État de New York ont ​​dû sécuriser leurs propres tests COVID-19 au début de la pandémie alors que le coronavirus se propageait rapidement dans les installations, tuant de nombreux résidents âgés tandis que le gouverneur Andrew Cuomo mettait des tests à la disposition de sa famille et d’autres relations, selon un nouveau rapport.

Un nouveau rapport du New York Post détaille comment le directeur du comté de Steuben, Jack Wheeler, a demandé en avril 2020 que le ministère de la Santé de l’État fournisse suffisamment de tests pour chaque résident et membre du personnel de trois établissements de sa juridiction uniquement pour recevoir suffisamment de fournitures pour juste une des installations.

Alors que Steve Acquario, le directeur exécutif de l’Association des comtés de l’État de New York, s’est mobilisé pour aider Wheeler dans sa recherche de tests – en passant huit heures dans les comtés voisins pour recueillir des tests – Cuomo aurait réservé des tests pour les membres de sa famille, y compris son frère, L’animateur de CNN, Chris Cuomo, et sa mère, ainsi que ses plus proches collaborateurs.

«Je suis furieux parce que le dépistage de la population la plus vulnérable devrait être la priorité absolue et une simple demande», a déclaré Wheeler au New York Post. « Mais [that] les personnes de haut niveau et connectées avaient ce luxe quand nous ne pouvions même pas faire tester les personnes dans les maisons de retraite médicalisées, c’est tout simplement exaspérant.

Un porte-parole de Cuomo a démenti les allégations selon lesquelles des proches du gouverneur avaient reçu un traitement spécial, les qualifiant de «efforts peu sincères pour réécrire le passé».

Pendant ce temps, la directrice de la santé du comté de Steuben, Darlene Smith, a travaillé pour trouver des tests pour le troisième établissement après que le coordinateur de la région ouest du DOH, le Dr Gregory Young, ait appelé le jour où les tests devaient être administrés pour dire que «des décisions étaient prises à Albany, »Bien qu’il ait déjà approuvé la demande plus tôt.

«Ces maisons de soins infirmiers faisaient rage avec des cas positifs et des décès et le but de l’écouvillonnage universel des résidents et du personnel était d’identifier les cas positifs, d’isoler le personnel positif et … de rassembler les résidents positifs pour éviter une propagation supplémentaire», a déclaré Smith.

«Nous avons dû mendier, emprunter et voler essentiellement et nous avons pu obtenir des kits de test d’autres pays», a-t-elle ajouté. «Maintenant sachant [that] quelle quantité limitée il y avait était maintenant thésaurisée pour les amis et la famille – c’est criminel. C’est vraiment difficile à comprendre.

Le DOH a accusé Wheeler d’essayer également de «réécrire l’histoire».

«En l’absence de toute réponse fédérale réelle à la pandémie du COVID-19, l’État de New York a fait un pas en avant et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger notre population la plus vulnérable», a déclaré le porte-parole Jonah Bruno. « N’importe qui peut tenter de réécrire l’histoire ou de refaire des conversations hors contexte un an plus tard, mais cela ne change pas les faits. »

«L’État de New York a créé la meilleure infrastructure de test au monde, qui a testé chaque résident, dans chacune des 613 maisons de soins infirmiers de l’État dès la première semaine de juin, et continue de soutenir le personnel des maisons de soins infirmiers et, plus récemment, les tests des visiteurs, en fournissant des installations plus plus de 1,1 million de tests rapides », a-t-il ajouté.

Cependant, des courriels montrent que les responsables du DOH ont également rejeté une proposition d’ordonnance du comté d’Onondaga qui lui aurait permis d’exiger des tests sur les employés des maisons de soins infirmiers du comté, selon le rapport. Le DOH n’a fourni aucune explication explicite de la décision.

Le rapport intervient au milieu d’inquiétudes croissantes concernant la mauvaise gestion par le gouverneur de la pandémie de coronavirus dans les maisons de soins infirmiers: en janvier, le procureur général de l’État Letitia James a publié un rapport qui montrait que l’administration pouvait avoir sous-estimé le nombre de décès par COVID parmi les résidents des maisons de soins infirmiers de 50 pour cent.

Des rapports plus tôt ce mois-ci ont détaillé comment les assistants de Cuomo auraient réécrit un rapport de juillet des responsables de la santé de l’État pour dissimuler le nombre de résidents de maisons de soins infirmiers décédés du coronavirus dans l’État. Ils ont travaillé pour cacher le fait que plus de 9000 résidents des maisons de retraite étaient décédés du virus dans l’État à l’époque, selon des rapports du New York Times et du Wall Street Journal.

Les allégations selon lesquelles les associés de Cuomo ont reçu un accès spécial aux tests COVID feront partie d’une enquête de destitution en cours contre le gouverneur, qui a commencé après que plusieurs femmes ont accusé le gouverneur de harcèlement et d’inconduite.

