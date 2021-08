Les maladies cardiaques sont complexes, le succès dépend de l’innovation : Payal Agrawal, Structural Heart Division Abbott

La pandémie a eu des effets sans précédent sur le système de santé dans le monde et en Inde. Comme pour d’autres maladies, les soins cardiaques ont également été affectés.

La cardiopathie congénitale (CHD) fait référence à un problème de structure cardiaque présent à la naissance. De tels défauts ne sont pas rares ; On estime que plus de 200 000 enfants naissent chaque année avec une cardiopathie congénitale en Inde, ce qui représente un énorme défi pour les familles, la société et le système de santé. Principalement, les maladies coronariennes peuvent être un trou dans le cœur ou un flux sanguin anormal en raison de valves mal formées et plus encore. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Payal Agrawal, directeur général et chef de pays, division du cœur structurel Abbott parlé des services de soins cardiaques pédiatriques pour les maladies coronariennes et plus encore. Extraits :

Quel a été l’impact de la pandémie sur l’utilisation des services de soins cardiaques pédiatriques, en particulier lorsque l’Inde est aux prises depuis des décennies avec la plus grande population de cardiopathies congénitales au monde ?

L’Inde a une grande population de bébés nés avec des malformations cardiaques congénitales. Au fil des ans, notre pays a travaillé sans relâche au renforcement des capacités pour des soins cardiaques pédiatriques de qualité. Des unités pédiatriques dédiées offrant des soins de haute qualité sont présentes dans de nombreuses grandes villes et dans certaines villes de niveau 2. Les installations de sensibilisation et de diagnostic sont meilleures qu’auparavant. Cela a permis d’orienter rapidement les patients des petites villes vers les grandes villes pour le traitement des nouveau-nés souffrant de problèmes cardiaques.

La pandémie a eu des effets sans précédent sur le système de santé dans le monde et en Inde. Comme pour d’autres maladies, les soins cardiaques ont également été affectés. Le transport vers les centres néonatals a été difficile. Les parents craignent également de se rendre dans des hôpitaux situés en dehors de leur zone immédiate. Aujourd’hui, les hôpitaux et les infrastructures sont mieux équipés pour gérer les problèmes non liés au COVID et il est extrêmement important que les gens comprennent que le traitement ne doit pas être retardé. Le temps est un facteur critique pour les patients cardiovasculaires en général, et les bébés en particulier.

Quel pourcentage d’enfants en Inde naissent avec une maladie cardiaque rare en Inde ? Comment pensez-vous que les technologies innovantes aident à fournir un traitement peu invasif et à améliorer les résultats pour les patients ?

On estime qu’environ 240 000 enfants naissent chaque année en Inde avec des malformations cardiaques congénitales. Parmi ceux-ci, un cinquième aurait besoin d’une intervention précoce pour survivre la première année de vie. Les problèmes courants comprennent la communication interventriculaire (un trou dans la paroi ou le septum qui divise les cavités inférieures ou les ventricules du cœur), la communication interauriculaire (un trou dans la paroi ou le septum qui divise les cavités supérieures ou les oreillettes du cœur), la tétralogie de Fallot , une condition causée par une combinaison de quatre malformations cardiaques qui affectent la structure du cœur, PDA ou persistance du canal artériel, une ouverture entre deux vaisseaux sanguins partant du cœur, entre autres.

La prévalence croissante des cardiopathies congénitales a entraîné une augmentation de l’adoption de procédures mini-invasives grâce à une meilleure technologie d’imagerie. Le besoin est de développer des thérapies qui ont un impact immédiat avec des bénéfices à long terme pour réduire les risques de complications potentiellement mortelles et permettre aux médecins de traiter les patients les plus jeunes et les plus petits. Notre vaste gamme de produits destinés à corriger les malformations cardiaques structurelles comprend des dispositifs pédiatriques révolutionnaires, peu invasifs et vitaux, en tant qu’alternatives aux normes de soins actuelles.

Vous avez récemment lancé un nouvel appareil en Inde, l’Occluder Amplatzer Piccolo™ pour le traitement des bébés prématurés et des nouveau-nés présentant une ouverture dans le cœur mettant leur vie en danger ? En quoi pensez-vous qu’il est différent des autres dispositifs disponibles pour le traitement des maladies cardiaques congénitales ?

Il s’agit du premier dispositif médical au monde pouvant être implanté dans les plus petits bébés (pesant aussi peu que 700 g) à l’aide d’une procédure mini-invasive pour traiter la persistance du canal artériel, ou PDA. L’appareil, encore plus petit qu’un petit pois, offre désormais de l’espoir aux prématurés et aux nouveau-nés qui ont besoin d’un traitement correctif, qui peuvent ne pas répondre aux médicaments et qui courent un risque élevé de subir une chirurgie corrective.

L’une des malformations cardiaques congénitales les plus courantes chez les bébés prématurés, la PDA est une ouverture potentiellement mortelle entre deux vaisseaux sanguins partant du cœur. Ce canal, qui est présent chez les fœtus en développement normal, est important avant la naissance pour permettre au sang riche en oxygène de la mère de circuler dans tout le corps du fœtus. Pour la plupart des nourrissons, la voie, ou conduit, se scelle peu de temps après la naissance. Dans certains cas, principalement chez les bébés nés prématurément, le PDA ne se ferme pas spontanément, ce qui peut rendre difficile la respiration normale des bébés en raison de l’augmentation du flux sanguin vers les poumons. La PDA représente jusqu’à 10 % de toutes les cardiopathies congénitales.

Le dispositif est un dispositif en treillis métallique auto-expansible qui est inséré à travers une petite incision dans la jambe et guidé à travers les vaisseaux jusqu’au cœur, où il est placé pour sceller l’ouverture dans le cœur. Il est conçu pour permettre au médecin de l’insérer dans l’artère aortique ou pulmonaire, ainsi que de récupérer et de redéployer le dispositif pour un placement optimal. Étant donné que le dispositif est déployé dans une procédure peu invasive, de nombreux bébés prématurés gravement malades dans l’unité de soins intensifs néonatals peuvent être sevrés de l’assistance respiratoire artificielle peu de temps après la procédure.

On dit que cet appareil peut guérir les malformations cardiaques chez les enfants de moins d’un an, y compris les prématurés pesant même moins d’un kilogramme ? Pouvez-vous partager une étude de cas réussie sur l’implant Piccolo ?

L’un des premiers implants en Inde a été réalisé sur un petit nourrisson, né à 27 semaines à Edappal, dont le poids à la naissance n’était que de 960 g. Un échocardiogramme a révélé qu’il avait un PDA et il a été intubé pendant près d’un mois. C’est alors que le médecin traitant du bébé a décidé que le dispositif d’Abbott était la meilleure solution pour le bébé et a décidé d’aller de l’avant avec l’implant. Après l’implantation, le bébé peut être extubé, prendre du poids et est maintenant sur la voie d’une meilleure santé. Il est gratifiant de voir que grâce à nos appareils, des enfants comme ce bébé ont une chance de mener une vie normale.

Comment voyez-vous Abbott contribuer au renforcement des modalités de traitement des maladies cardiaques dans les années à venir ?

Les maladies du cœur sont complexes et le succès dépend de l’innovation qui concrétise les options de traitement pour les patients. Nous nous engageons à relever ce défi et visons à créer de nouvelles technologies qui redéfinissent les possibilités de vie des gens en changeant la façon dont les maladies cardiovasculaires sont traitées. Nous sommes présents dans tout le continuum des soins cardiovasculaires, du diagnostic au traitement en passant par la gestion, avec des solutions complètes pour lutter contre les maladies cardiovasculaires sous tous les angles. Nous proposons des outils qui donnent aux médecins de nouvelles perspectives, comme un test qui peut aider à prédire les futurs événements cardiaques des années avant qu’ils ne surviennent et une imagerie qui peut améliorer la planification du traitement et la prestation des soins. Nous avons développé une nutrition basée sur la science qui aide à améliorer les résultats pour les personnes qui subissent des procédures cardiovasculaires. Sur de nombreux marchés à travers le monde, nous proposons une gamme de médicaments qui traitent une variété de maladies cardiaques.

Nous nous concentrons sur des technologies innovantes qui peuvent améliorer la façon dont les cliniciens traitent les personnes atteintes de maladies vasculaires, de battements cardiaques irréguliers et de maladies des valves cardiaques et d’autres structures. Abbott est à l’avant-garde de la technologie médicale, faisant progresser les technologies de santé numériques qui donnent plus de contrôle aux gens et les aident à être plus impliqués dans leurs propres soins. Nous concevons un avenir où les dispositifs médicaux sont plus petits, plus rapides, connectés, prédictifs et s’intègrent parfaitement dans la vie des gens – connectant les patients et leurs médecins au-delà des quatre murs de la clinique et leur permettant de prendre des décisions de santé précises, opportunes et éclairées.

