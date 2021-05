“Les maladies mentales sont également une pandémie”

MADRID, le 4 mai. (EUROPA PRESS) –

Le chanteur colombien José Álvaro Osorio Balvín, connu sous le nom de J Balvin, sera diffusé à partir du vendredi 7 mai prochain dans le documentaire ‘Le garçon de Medellín’ la “semaine chaotique” dans laquelle un de ses concerts est devenu dans sa Colombie natale, où l’interprète de “Avec hauteur” apparaît également proche de la dépression.

“Ces maladies mentales sont une réalité et c’est comme avoir le covid: elles sont une pandémie et elles sont dans toutes les régions du monde, mais les gens ont honte de l’admettre », a déclaré le producteur lors de la présentation du documentaire, qui sera diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Video.

En fait, J Balvin a expliqué que pour ce travail il s’est montré tel qu’il est, même “vulnérable”, et comprend que c’est quelque chose qui «fait partie de la réalité». «Au début du covid, les gens se sont enfuis quand vous leur avez dit que vous l’aviez, mais à la fin, la plupart d’entre nous ont fini par être infectés. Même avec la santé mentale, certains en souffrent intensément et d’autres moins, mais ils font partie de la réalité“, a défendu.

«The Boy From Medellín» suit J Balvin alors qu’il se prépare pour le concert le plus important de sa carrière: un spectacle à guichets fermés dans sa ville natale de Medellín, en Colombie. Mais à l’approche du spectacle, les rues éclatent avec une instabilité politique croissante, plongeant le chanteur dans un confusion et crises d’angoisse.

Le réalisateur Matthew Heineman, nominé aux Oscars et deux fois récompensé aux Emmy Awards, dirige et produit ce portrait du soi-disant “ Prince of Reggaeton ” au cours d’une semaine déroutante. “Tout était très chaotique, mais il n’y avait rien de prévu, nous voulions faire une spéciale du concert, mais comme tout dans la vie il y a un 99% qui est hors de notre portée“, a déploré.

“GUERRE CIVILE” EN COLOMBIE

Précisément, ces derniers jours, la Colombie est revenue sur l’actualité pour les manifestations dans les rues contre la réforme fiscale à Bogotá, qui ont fait plusieurs blessés parmi les civils et la police et aussi un chiffre de 19 morts, selon le bureau du médiateur colombien. Le pays souffre également d’un nombre élevé d’infectés et de morts en raison de la pandémie.

«Je continue à faire de la musique et j’essaie d’être créatif, mais je ne peux pas dormir en pensant à comment je peux aider la Colombie. C’est très triste ce qui se passe et maintenant il y a une guerre civile: Il n’y a pas de mots pour cela, je crois qu’avec l’amour, la tolérance et la conversation, quelque chose peut être accompli, car la haine ne génère que plus de haine“, a alerté.

Balvin en a profité pour détailler sa relation avec le directeur du projet, Matthew Heineman. “Il a gagné ma confiance quand je l’ai rencontré, il m’a donné la sécurité, c’est vrai qu’après ça a été assez compliqué car cette intrusion dans ma vie privée n’a pas été facile“, a-t-il souligné pour reconnaître plus tard que la chimie entre les deux avait été touchée.

«Il existe certaines règles de confidentialité et elles ont été complètement violées, mais il y a certains administrateurs qui sont submergés par la passion et vont au-dessus de tout. Toutes les images sont réelles, il n’y a rien agi et tout est bien réel et c’est parce que Heineman a pris confiance, l’a perdue plus tard, mais a réussi à faire le documentaire“, a défendu.

APPRENDRE DES MÉDIAS SOCIAUX

En fait, le producteur reconnaît qu’il y avait “tellement d’informations” enregistrées pour le documentaire “qu’il aurait pu s’agir d’un film de quatre heures”. Dans ‘Le garçon de Medellín’ apparaît également entouré de son équipement personnelDes personnes de confiance qui sont souvent éclipsées par les stars de la musique. “Le plus important est de s’entourer de bonnes personnes, qu’ils sont meilleurs que vous, pour essayer de leur ressembler un jour », se défendit-il.

Balvin a déclaré qu’il était “super difficile” pour lui d’être loin des théâtres en raison de la pandémie, mais il a été optimiste pour un prochain retour. “Il faut cette dose de dopamine, de joie et de ressentir l’excitation du public à proximité. Il en faut beaucoup pour avoir un petit concert“, a souligné.

De plus, il a réfléchi au pouvoir croissant des médias sociaux. «Il apprend encore à les utiliser. Nous avons une plateforme plus puissante que celle de n’importe quel politicien, mais c’est là que vous devez comprendre votre responsabilité en tant que personnalité publique. Cela n’a pas été facile, mais nous continuons à apprendre », a-t-il conclu.