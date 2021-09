Les Maldives émergent comme une destination familiale populaire, se préparent pour la saison chargée

Les Maldives ont des stations balnéaires qui abritent certains des plus grands clubs pour enfants, un succès parmi les autres touristes d’Asie du Sud et du Moyen-Orient.

Par Vishakha Talreja

Une fois la brutale deuxième vague apaisée, les photos d’Indiens en vacances aux Maldives sont de retour en force sur Instagram. Les photos de l’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan en vacances avec son mari et ses deux fils ont continué à gagner des likes par twitterati et paparazzi ; Les vidéos du couple d’influenceurs Gaurav Taneja et Ritu Rathee sur les voyages en famille aux Maldives, avec leur fille et leurs parents, ont recueilli des millions de vues. Les Maldives ont renforcé leur position d’escapade en famille, évinçant d’autres destinations de voyage internationales qui n’autorisent toujours pas les Indiens.

Les complexes hôteliers luxueux des Maldives avec de vastes clubs pour enfants en font un choix idéal pour des vacances en famille. Les Maldives offrent un visa à l’arrivée aux Indiens et la vaccination n’est pas obligatoire. Les touristes, y compris les enfants, ont besoin d’un test RT-PCR négatif pour bénéficier d’un visa à l’arrivée. Ces normes faciles ont également encouragé les Indiens à visiter les belles îles des Maldives.

« L’Inde est devenue l’un des principaux marchés sources pour nous, et nombre d’entre eux arrivent dans de grands groupes familiaux. Outre un club pour enfants avec un parc aquatique, nous avons un itinéraire chargé pour nos jeunes hôtes qui comprend des activités telles que la cuisson de pizzas, le cerf-volant sur la plage et des chasses au trésor », explique Marc Reader, directeur général de l’atoll de Finolhu Baa. Finolhu est un complexe de luxe avec 125 villas et un club pour enfants. Le club pour enfants de Finolhu, appelé The Oceaner’s Club, propose également des forfaits anniversaire très appréciés.

«Il y a eu un léger changement dans la tendance après la réouverture des voyages, où nous voyons de plus en plus de familles indiennes ayant l’intention de voyager ensemble pour éviter tout risque imprévu. Alors que cette tendance se poursuit, nous avons également observé une tendance dans un avenir proche de couples indiens et de jeunes mariés montrant un très fort intérêt pour les réservations de voyages », souligne Neeraj Seth, directeur de la communication marketing chez Kandima et Nova Maldives.

L’agence de voyage Pick Your Trail, spécialisée dans la personnalisation des vacances à l’aide de la technologie, affirme que lorsque la plupart des pays étaient fermés aux Indiens, les Maldives ont presque compensé les pertes d’affaires d’autres destinations sortantes, telle a été la popularité de la destination.

« Il y a une augmentation du nombre de voyageurs en famille aux Maldives, bien que le nombre ne soit pas aussi élevé que celui des jeunes mariés. Même si d’autres destinations s’ouvrent, les Maldives continuent d’être populaires. De nombreuses personnes réservent des vacances en famille, inspirées par des influenceurs et des célébrités », déclare Hari Ganapathy, co-fondateur de PickYourTrail.

Pas seulement les hôtels, mais si l’on considère la popularité croissante des compagnies aériennes, elles visent également une plus grande part du marché indien sortant. Maldivian, le transporteur national des Maldives, commencera des vols directs de New Delhi vers Malé et l’aéroport de Maafaru à partir du 21 octobre. Le transporteur indien SpiceJet a également ajouté des vols directs vers Malé ce mois-ci.

