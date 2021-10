Les Maldives offrent un coin de paradis pour tout le monde : Thoyyib Mohamed, MD, MMPRC

« Les voyageurs sont de plus en plus conscients de l’empreinte carbone des voyages. »

Connues pour ses plages immaculées, ses complexes de luxe et ses sports nautiques passionnants, les Maldives sont l’une des destinations internationales préférées des Indiens. En 2020 et 2021, l’Inde est devenue le premier marché source des Maldives. Cette année, du 1er janvier 2021 au 13 octobre 2021, un total de 923 146 touristes sont arrivés aux Maldives. L’Inde était en tête de la liste des cinq premiers marchés au cours de cette période, suivie de la Russie, de l’Allemagne, des États-Unis et de l’Arabie saoudite. Un total de 211 062 Indiens ont visité les Maldives cette année en octobre 2021, contribuant à 23% du total des arrivées de touristes aux Maldives. L’Inde était également en tête de liste en 2020 avec 62 960 arrivées de touristes, soit 11,3% du total. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Thoyyib Mohamed, directeur général, Maldives Marketing & PR Corporation (MMPRC) a parlé du succès du tourisme aux Maldives, de sa relance post-pandémique et plus encore. Extraits :

Que pensez-vous du fait que l’Inde émerge à nouveau comme le premier marché source des Maldives ?

Je peux dire que je suis ravi de voir que l’Inde émerge à nouveau comme le principal marché source des Maldives après avoir pris du retard sur la Russie pendant une brève période plus tôt cette année. Au 5 octobre 2021, nous avons accueilli un total de 890 363 voyageurs dont 204 530 en provenance du marché indien.

Quelles sont les mesures prises par les Maldives pour renforcer la confiance des voyageurs à visiter la nation insulaire ?

Nous commercialisons et maintenons notre présence à destination sur tous nos marchés clés à travers le monde. Pendant ce temps, la préoccupation la plus cruciale qui préoccupe tout le monde est la sûreté, la sécurité et la tranquillité d’esprit. Et c’est l’un des aspects clés que les gens prennent en compte lorsqu’ils décident de voyager vers une certaine destination.

Nous avons pris toutes les mesures nécessaires et au-delà pour faire des Maldives un havre de paix, de sérénité, d’isolement et de sécurité. Vous voyez, la géographie unique des Maldives garantit que toutes nos îles sont naturellement distantes les unes des autres, créant ainsi un niveau de sécurité et de confort inégalé.

Notre concept une île, un complexe garantit que chaque complexe fonctionne selon des mesures strictes pour donner la priorité à la santé, la sécurité et le bien-être de tous les voyageurs. Notre élément de sécurité est l’un des points les plus cruciaux que nous utilisons dans nos efforts de marketing.

Thoyyib Mohamed, directeur général (MD), MMPRC

Quels sont les différents types d’expériences que les Maldives ont à offrir ?

Les Maldives offrent un coin de paradis pour tout le monde. D’abord et avant tout, nous sommes connus dans le monde entier comme une destination de lune de miel de luxe. Cependant, les Maldives sont une destination qui a beaucoup à offrir. Presque tous les voyageurs connaissent les complexes de luxe de classe mondiale, mais nos maisons d’hôtes, bateaux de croisière et hôtels sont souvent négligés.

Nous sommes la destination idéale pour les aventuriers passionnants, les voyageurs à petit budget, les amateurs de sports nautiques, les voyageurs de luxe, les jeunes mariés, les familles, les voyageurs musulmans, etc. Récemment, nous avons même fait nos premiers pas pour positionner les Maldives comme la destination idéale pour le MICE.

Si vous voulez des détails, la liste est interminable. Villas privées sur pilotis ? Vérifier. Une tente-bulle nichée dans l’isolement sur la plage ? Vérifier. Faire du parachute ascensionnel au-dessus des îles éparses ? Vérifier. Se livrer à des cuisines gastronomiques dans un restaurant sous-marin ? Vérifier. Nous avons vraiment tout.

Les Maldives sont-elles témoins d’un changement dans le type/le profil des voyageurs qui visitent le pays ?

Les voyageurs sont de plus en plus conscients de l’empreinte carbone des voyages. Nous observons une tendance selon laquelle les voyageurs veulent plus que les services normaux offerts auparavant dans les établissements touristiques, les voyageurs veulent maintenant des expériences.

Les voyageurs veulent faire la différence et se plonger dans le mode de vie et la culture des destinations vers lesquelles ils se rendent. Aux Maldives, les voyageurs ont la possibilité de participer activement aux initiatives environnementales innovantes entreprises dans les établissements touristiques. De plus, les voyageurs ont la possibilité de s’immerger dans la culture et le mode de vie des Maldives en séjournant dans une maison d’hôtes.

Les photos de voyage des Maldives ont inondé les réseaux sociaux. Influenceurs, blogueurs et célébrités, tous se rendent aux Maldives. Est-ce que cela fait partie de votre stratégie (utiliser SM via des célébrités) ? Merci de nous éclairer sur ce point.

Il y a deux éléments en jeu ici. En effet, chez Visit Maldives, nous avons invité plusieurs célébrités, influenceurs, journalistes de voyage, relations publiques et médias sur nos rivages de sable blanc et nos eaux cristallines. Cependant, des milliers et des milliers de voyageurs indiens se rendent chaque jour aux Maldives. Il est tout à fait naturel que ces voyageurs veuillent capturer l’attrait et la beauté à couper le souffle de nos îles, et les réseaux sociaux sont donc inondés de ces images.

Nous collaborons définitivement avec plusieurs médias sociaux pour promouvoir les Maldives et maintenir la présence de la destination. Pendant la pandémie, nous avons appris que l’un des meilleurs moyens de commercialiser notre destination est le numérique et les médias sociaux. Nous explorons comment nous pouvons utiliser les médias sociaux et les médias numériques de manière créative pour commercialiser les Maldives.

Quelles normes et protocoles de sécurité COVID le tourisme des Maldives suit-il ?

Nous avons mis en place des normes et des protocoles de sécurité COVID afin d’assurer la sécurité de tous les touristes et du personnel. Désormais, les Maldives sont ouvertes à toutes les nationalités et les voyageurs bénéficient d’un visa gratuit de 30 jours à leur arrivée à condition d’avoir une réservation enregistrée auprès d’un établissement touristique.

Il est obligatoire pour tous les touristes de présenter un résultat négatif pour un test d’acide nucléique (test PCR) pour Covid-19 à l’arrivée. L’échantillon pour ledit test doit être prélevé au plus 96 heures avant l’heure de départ prévue du premier port d’embarquement en route vers les Maldives. Cependant, les nourrissons âgés de moins d’un an sont exemptés de l’exigence de test susmentionnée.

En avril 2021, Visit Maldives, en collaboration avec le ministère du Tourisme, a lancé la campagne « Je suis vacciné » afin de partager un message positif concernant la vaccination du personnel travaillant dans le secteur du tourisme ainsi que de promouvoir les initiatives entreprises pour garantir que les Maldives demeure l’une des destinations les plus sûres au monde pour les voyageurs. Notre objectif est de faire des Maldives une destination avec la première industrie touristique 100% entièrement vaccinée au monde. A ce jour, 93% du personnel est entièrement vacciné.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.