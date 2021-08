Les malheurs de Peloton rappellent que l’achat d’un tapis roulant est un engagement sérieux

Peloton a finalement annoncé un correctif pour certains de ses tapis roulants, qui ont été rappelés plus tôt cette année après des rapports d’accidents et de blessures chez les utilisateurs. C’est une nouvelle qui sera un énorme soulagement pour les propriétaires inquiets, mais aussi un rappel que l’équipement d’exercice est un achat sérieux, et non quelque chose qui devrait être précipité.

Comme le rapporte The Verge, les propriétaires de machines Peloton Tread (le modèle bas de gamme de l’entreprise) peuvent désormais demander la visite d’un ingénieur, qui se rendra chez eux pour ajuster l’écran tactile du tapis roulant, ce qui devrait l’empêcher de se desserrer ou de tomber pendant vous courez.

TechRadar a contacté Peloton pour demander exactement en quoi consiste la réparation et combien de temps cela prendra, mais si vous possédez une bande de roulement Peloton, vous devriez recevoir un e-mail expliquant comment réserver une visite pour réparer votre machine. Alternativement, vous pouvez contacter l’entreprise via son site d’assistance – ou demander un remboursement complet et organiser le retour de votre tapis roulant.

L’entreprise n’a pas encore annoncé comment elle allait s’attaquer à ses machines Tread+, qui ont un problème de conception beaucoup plus grave : une ceinture à lattes sans garde-corps, qui peut tirer des vêtements et des objets en dessous. Dans un cas, cela a entraîné la mort d’un enfant de six ans. C’était un accident tragique, et un rappel que les tapis roulants ne sont pas seulement un gros investissement en espèces ; ce sont des machines puissantes qui ont le potentiel d’être dangereuses.

Rester en sécurité

Alors que les gymnases fermaient leurs portes au plus fort de la pandémie de coronavirus, il y avait une énorme augmentation de la demande d’équipements de gym à domicile, y compris des vélos d’appartement, des tapis roulants, des vélos elliptiques et des rameurs. Par exemple, les ventes de vélos d’appartement au Royaume-Uni ont augmenté de plus de 2 000% entre mars et juillet 2020 selon la société d’études de marché Statistica.

Cependant, ce ne sont pas des achats sur lesquels n’importe qui devrait se précipiter. Non seulement ces machines sont chères, mais elles sont également lourdes (nécessitant généralement deux personnes pour se déplacer en toute sécurité), avec des moteurs puissants, et doivent être choisies judicieusement et traitées avec le plus grand soin.

Les propriétaires des tapis roulants de Peloton n’auraient pas pu prévoir les accidents qui ont résulté de leur conception, mais le rappel de produit rappelle à quel point les équipements de gym à domicile doivent être pris au sérieux.

Peloton répare gratuitement ses tapis roulants Tread, mais toutes les entreprises n’offrent pas le même service après-vente (Crédit image: Peloton)

Il est possible d’acheter un tapis roulant à très bas prix sur Amazon, ou d’en acheter un d’occasion, mais cela pourrait être une fausse économie. Un tapis roulant bon marché peut être fabriqué à partir de pièces de mauvaise qualité et les composants d’un tapis roulant usagé peuvent être usés.

Il est important de vous assurer que votre équipement de gym à domicile est également accompagné d’un bon service après-vente, d’une bonne communication, d’ingénieurs compétents et de pièces de rechange à portée de main. Cela peut être délicat si vous achetez une machine à une entreprise obscure.

Si vous récupérez une machine d’occasion, gardez à l’esprit que la garantie peut avoir expiré et que la documentation d’origine peut avoir été perdue. Cela vaut aussi pour le manuel. Lisez toujours ceci avant d’utiliser un tapis roulant, un vélo d’appartement ou une autre machine pour la première fois – et si vous ne le trouvez pas, consultez le site du fabricant pour un PDF ou envoyez-lui un e-mail pour en demander un.

Un entretien régulier est essentiel pour que votre vélo d’appartement, tapis de course ou autre équipement de gym à domicile fonctionne sans heurts et en toute sécurité (Crédit image: Peloton)

Comme l’explique Runner’s World, il est important de minimiser les distractions lors de l’utilisation d’équipements de gymnastique à domicile et de s’assurer que les animaux domestiques et les enfants sont à l’écart. Les bonnes machines sont généralement livrées avec une clé de sécurité qui doit être insérée avant de démarrer, mais il est également sage de garder la machine dans une pièce pouvant être verrouillée pour s’assurer que les jeunes ne peuvent pas l’allumer.

L’entretien est également important. Les tapis de course, les vélos d’exercice et les vélos elliptiques de votre salle de sport locale seront régulièrement vérifiés et entretenus pour s’assurer qu’ils sont sûrs à utiliser, et vous devriez faire de même pour votre machine à domicile. Encore une fois, le fabricant sera en mesure de vous conseiller sur les détails, mais les tâches typiques incluent le serrage des pédales d’un vélo d’appartement, la lubrification du dessous d’une courroie de tapis roulant et la vérification de toute machine pour des signes d’usure.

Vous devez également garder votre équipement propre. Peloton recommande de nettoyer votre machine après chaque entraînement en essuyant l’écran tactile avec un chiffon en microfibre et un nettoyant électronique approuvé, et en essuyant toute la transpiration du cadre avec un chiffon humide ou des nettoyants doux.

Tout cela représente un gros engagement, mais lorsque vous avez affaire à une machine pesant plus de 200 lb capable de générer jusqu’à quatre chevaux, vous ne pouvez vraiment pas être trop prudent.

