Les malheurs prolongés du secteur immobilier cèdent la place à l’optimisme

Les enseignements du passé montrent que les retards des projets sont la principale raison qui a conduit au déficit de confiance que nous avons vu dans le passé, un facteur largement responsable de la création de l’acheteur passif.

Les malheurs prolongés du secteur réel semblent se terminer avec l’impact de la réduction de la pandémie de coronavirus, les acheteurs de maison venant sur le marché et les développeurs en plus grand nombre se rendant pour le lancement de nouveaux projets.

Contrairement au début de la décennie 2010, lorsque les prix de l’immobilier ont grimpé en flèche, les taux d’intérêt ont grimpé jusqu’à 11 pour cent et les taux circulaires et les taux des droits de timbre ont été maintenus à des niveaux élevés, les choses se sont beaucoup améliorées au profit du secteur immobilier.

La difficile matrice immobilière, qui militait bon gré mal gré contre le secteur, est désormais révolue avec un recentrage sur le logement abordable, aidé par le soutien du gouvernement central ; maintien de la position accommodante de la RBI en termes de taux d’intérêt des prêts immobiliers au plus bas depuis plusieurs décennies ; réduction des droits de timbre et des taux circulaires par les gouvernements des États et adoucissement des accords par les développeurs. Les réformes fiscales et juridiques ont également permis aux acheteurs de payer moins d’impôts sur l’achat de biens et de bénéficier d’une sécurité juridique efficace contre les retards du projet. En combinant tous les facteurs, l’abordabilité de posséder une maison est actuellement à son meilleur au cours des deux dernières décennies.

En l’absence de ces points douloureux cruciaux, les utilisateurs finaux ont montré leur volonté de revenir sur le marché, également motivés par le fait que d’autres actifs sont plus vulnérables face à une situation d’urgence ou de crise comme la pandémie de coronavirus.

Le Maharashtra en est le meilleur exemple, où les enregistrements de propriété ont connu un pic, malgré la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, après que l’État a annoncé une réduction temporaire des droits de timbre au milieu de banques comme Kotak Mahindra, ramenant le taux d’intérêt des prêts immobiliers à un niveau aussi bas que 6,60 %.

Selon une enquête Housing.com-NAREDCO dévoilée en juillet de cette année, l’immobilier est le mode d’investissement préféré de 43 % des personnes interrogées tandis que 20 % privilégient les actions, 19 % les dépôts à terme et 18 % l’or. L’enquête a également souligné que les perspectives économiques et de revenus pour les six prochains mois sont plus optimistes par rapport au premier semestre 2020.

L’intention de l’acheteur de franchir le pas se reflète également dans les volumes de recherche de propriétés en ligne. L’IRIS (Index résidentiel indien pour la recherche en ligne) de Housing.com a également révélé que les recherches en ligne de propriétés résidentielles se sont accélérées en juin 2021 au cours des deux mois précédents, Delhi-NCR obtenant la plus forte traction.

Une réduction constante des stocks d’invendus a été observée au cours de la dernière année après le premier verrouillage en 2020. Selon le récent rapport de notre société du groupe PropTiger.com, le rapport Real Insight pour avril-juin 2021, les stocks d’invendus ont diminué. à 7 11 215 contre 8 46 460 l’an dernier, soit une réduction de près de 15 %.

À la lumière des faits ci-dessus, il est sûr de dire que le moment est venu pour le secteur immobilier de faire ce pas de géant vers la reprise en faisant des efforts concertés dans cette direction. Bien que les situations de verrouillage puissent rendre difficile le respect des délais d’achèvement des projets (les RERA d’État ont également commencé à annoncer des prolongations des délais d’achèvement), les développeurs doivent faire tout leur possible pour livrer les projets dans les délais promis.

Beaucoup dépend en fait de la manière dont les constructeurs utilisent cette formidable opportunité pour travailler en leur faveur en particulier, et en leur faveur en général. Nous avons déjà vu les marges bénéficiaires des acteurs établis du secteur augmenter malgré la pandémie rendant difficile la survie des joueurs laxistes.

Pour en revenir au soutien du gouvernement, on aurait raison de dire que même s’il lance régulièrement des mesures de soutien, le gouvernement doit être plus proactif pour sauver un secteur qui emploie le plus de personnes en Inde après l’agriculture.

Réduire la TPS pour les logements de luxe, abaisser les taxes sur les matériaux de construction comme le ciment et l’acier serait un grand pas dans cette direction. Certains États n’ont pas encore annoncé de réduction des droits de timbre ou des taux de cercle malgré tous les coups de coude du Centre. Ces états se feraient une grande faveur à eux-mêmes et au secteur en faisant attention à la direction centrale. Nous pouvons encore une fois citer l’exemple du Maharashtra ici. Dans l’ensemble, la récupération immobilière peut être réalisée beaucoup plus tôt que nous ne le pensions, à condition que nous soyons prêts à faire un effort supplémentaire.

(Par Amit Masaldan, chef d’entreprise, Housing.com)

