PMQ: Johnson claque les bancs de l’opposition sur la réaction des Malouines

La Grande-Bretagne a longtemps résisté aux appels à entamer des négociations avec l’Argentine au sujet des îles Falklands contestées. Malgré cela, des représentants de l’Argentine ont déjà présenté leurs arguments revendiquant le contrôle de la région à l’ONU. Ce n’est qu’en juin que Felipe Solá et Daniel Filmus se sont rendus à New York pour tenter d’obtenir le soutien de 29 membres du « Comité de décolonisation » de l’ONU.

On ne sait pas si leurs discussions ont porté leurs fruits.

La Chine, qui a assisté à la réunion, était entièrement derrière leurs appels.

La Chine s’est ces dernières années nichée dans le débat.

Cui Hongjian, directeur du Département d’études européennes de l’Institut chinois d’études internationales, a fait valoir cette année que la question avait atteint un point où elle ne pouvait être résolue que par la “force”.

Îles Falklands : un universitaire chinois a déclaré que la « force » devait être utilisée pour résoudre le problème (Image : GETTY)

Territoires d’outre-mer : les Malouines sont une île par ailleurs paisible et banale de l’Atlantique (Image : GETTY)

S’adressant à Global Times – une publication soutenue par le Parti communiste chinois (PCC) – dans un article intitulé : « Face à l’arrogance de Londres, Buenos Aires devrait repousser les Malvinas », M. Cui a affirmé que Londres croyait plus en la politique du pouvoir qu’en respectant le droit international et l’ordre fondé sur des règles.

Il a déclaré : « D’une part, il y a eu une montée de la politique de puissance au sein de la communauté internationale, portant atteinte aux règles internationales.

“D’un autre côté, le Royaume-Uni conservera une position plus forte sur certaines questions historiques après le Brexit.”

M. Cui a déclaré à la publication que l’Argentine devrait continuer à plaider sa cause devant l’ONU, d’autant plus que l’ONU a reconnu que les Malouines sont encadrées dans une “situation coloniale” en 1965.

Chine : le pays a récemment soutenu l’Argentine dans sa revendication sur les îles (Image : GETTY)

Dans ce contexte, il a déclaré: “Le Royaume-Uni a poussé le problème à un point où il semble qu’il ne peut être résolu que par la force.”

De manière controversée, il a ajouté que l’Argentine devrait prendre des “précautions” contre les prochaines mesures du Royaume-Uni après le Brexit, affirmant que la Grande-Bretagne pourrait prendre des “actions risquées” comme augmenter le nombre de troupes stationnées sur les îles “ou prendre des mesures provocatrices contre l’Argentine, donc l’Argentine doit reste vigilant”.

Il convient de noter que le gouvernement chinois n’a pas suggéré que l’Argentine devrait attaquer le Royaume-Uni.

Mais le pays a soutenu les Argentins cette année, s’attaquant à ce qu’il a décrit comme le « colonialisme » occidental répandu dans la région.

Guerre des Malouines : les troupes marchent sur l’île en 1982 (Image : GETTY)

Conflit: les Britanniques accueillent à nouveau la Royal Navy de la guerre des Malouines (Image: GETTY)

L’effusion diplomatique est intervenue à un moment où les relations entre Pékin et Londres étaient – et sont toujours – à un niveau record.

La Grande-Bretagne a imposé des sanctions contre la Chine pour ses violations des droits humains contre les musulmans dans la province occidentale du Xinjiang, et pour avoir réprimé les droits à la liberté dans l’ancienne colonie de Hong Kong.

Geng Shuang, représentant permanent de Pékin auprès de l’ONU, a prononcé un discours devant le comité spécial de l’ONU sur la décolonisation.

Il a exhorté la Grande-Bretagne à “entamer le dialogue et les négociations” avec l’Argentine, qui pourrait voir les îles cédées.

Faits sur les Malouines : la plupart de la population vit dans la capitale de Stanley (Image : Express Newspapers)

M. Shuang a déclaré : « La Chine a toujours soutenu que les différends territoriaux entre les pays devraient être résolus par des négociations pacifiques conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

“Nous espérons que la Grande-Bretagne répondra activement à la demande de l’Argentine, entamera le dialogue et les négociations dès que possible en vue de trouver une solution pacifique, juste et durable conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU.”

Les griefs actuels sont ancrés dans l’histoire, mais ont atteint leur paroxysme en 1982 lorsque l’Argentine a envahi les Malouines, qu’elle appelle les Islas Malvinas, et la Géorgie du Sud voisine.

Le Royaume-Uni a riposté, reprenant les deux territoires dans un conflit qui a fait près de 1 000 morts.

Britanniques : la majorité des habitants des Malouines doivent rester au Royaume-Uni (Image : GETTY)

Aujourd’hui, la revendication du Royaume-Uni sur les îles est soutenue par ses 3 000 habitants, qui souhaiteraient majoritairement rester britanniques.

Ce n’est pas surprenant étant donné que la majorité de la population est d’origine britannique.

En 2013, 99,8 % des habitants des îles Falkland qui ont voté ont soutenu leur statut de territoire britannique d’outre-mer.