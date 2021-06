Le déploiement de Sky Sabre, système de défense antimissile sol-air à moyenne et courte portée, n’est toujours pas pleinement opérationnel. Ceci malgré une date limite pour leur construction étant 2020. L’île doit plutôt s’appuyer sur l’ancienne Rapier, un système de défense aérienne à courte portée introduit à la fin des années 1990.

Des sources de la défense ont décrit le système de défense antimissile Rapier comme étant presque “inutilisable”.

On ne sait toujours pas ce qui a causé le retard du successeur de Rapier.

Cependant, des sources de la défense craignent que l’ancien système ne laisse le territoire britannique vulnérable aux attaques des Argentins.

L’Argentine a récemment renouvelé sa campagne pour revendiquer les îles.

Buenos Aries a nommé un ministre pour eux et fait du lobbying auprès des Nations Unies.

Aujourd’hui, Justin Bronk, chercheur sur la puissance et la technologie aériennes au sein du groupe de réflexion sur la défense du Royal United Services Institute, a averti que le système Rapier était “obsolète” et que le “paysage des menaces dans lequel Rapier a été conçu et introduit ressemble peu à le paysage des menaces aujourd’hui”.

M. Bronk a averti que parce que le lanceur de Rapier ne peut guider qu’un missile à la fois, il ne serait pas en mesure de se défendre contre « plusieurs menaces entrantes ».

Ceci est différent de Sky Sabre, qui peut « guider un grand nombre de missiles dans les airs simultanément contre de nombreuses menaces entrantes, il est donc beaucoup plus difficile à submerger ».

LIRE LA SUITE : Boycottez Bruxelles ! Les buveurs britanniques snoberont le vin de l’UE après la menace du bloc

Tobias Ellwood, président du comité restreint de la défense, a déclaré : « Le missile sol-air Rapier a bien servi l’armée, mais cette technologie des années 70 est désormais obsolète.

“Si vous ne pouvez pas contrôler le ciel, alors vos forces terrestres sont des canards assis.

“D’autant plus avec l’utilité toujours plus large des drones par les acteurs étatiques et non étatiques.

“Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser échapper l’introduction de Sky Saber.”