Les mamans et les papas suivent ‘lundi lundi’

À l’été 1966, les mamans et les papas ont connu deux succès dans leur carrière dans les charts américains, avec un troisième single de plus en plus gros. Le groupe vocal californien s’occupait de suivre le n°1 américain et international “Lundi Lundi” quand leur prochain single “Je l’ai revu” est entré dans les charts britanniques le 28 juillet 1966.

La piste, sur RCA en Grande-Bretagne, grimpait déjà dans les charts américains, sur Dunhill, lorsqu’elle a fait sa première apparition sur les best-sellers britanniques à un n ° 38 assez provisoire. C’était un nouveau venu dans le Top 40 la même semaine que les tentations‘ ” N’est-ce pas trop fier pour mendier ” et les garçons de la plage« God Only Knows », qui a fait ses débuts dans les charts à la 34e place. Jagger de Chris Farlowe-Richard cover “Out Of Time” était le nouveau numéro 1 du pays.

“I Saw Her Again” a grimpé le compte à rebours du Royaume-Uni au cours du mois suivant avant de s’arrêter en septembre au 11e rang. L’album dont il est issu, The Mamas and the Papas, a culminé à la troisième place des charts britanniques en juillet, en 18 semaines dans le Top 30.

Écrit par John Phillips et Denny Doherty du groupe et produit par Lou Adler, « I Saw Her Again » était en passe de devenir le troisième succès consécutif des Mamas and the Papas dans le Top 5 américain, atteignant le n ° 5 en neuf semaines aux États-Unis. parcours graphique.

« Je viens de frapper tôt »

L’ingénieur “Bones” Howe a révélé plus tard à propos de la session en studio: “Nous étions en train de lancer le chant, et quand nous sommes arrivés à cette partie où le rythme s’arrête et le groupe continue, ‘Je l’ai revue hier soir’, j’ai juste frappé tôt. Ils sont arrivés tôt, alors nous nous sommes arrêtés.

“Et Lou a dit:” J’adore ça! Laissez-le. C’était une erreur, c’était une erreur. Mais Lou a été assez sage, il a attrapé son oreille et il l’a laissé. Et j’ai appris quelque chose de ça. Vous allez avec votre instinct. Si quelque chose s’attrape, il y a des erreurs merveilleuses qui se produisent en studio et vous devez apprendre à les attraper quand elles se produisent et à les utiliser.

