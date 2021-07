Les managers anglais sont évalués – où le héros de l’Euro 2020 Gareth Southgate se classe avant la confrontation en demi-finale avec le Danemark

in

Être manager de l’Angleterre est souvent décrit comme “le travail impossible” en raison de l’immense poids des attentes et de l’examen minutieux.

Mais le patron actuel Gareth Southgate a prouvé à maintes reprises que ses opposants se trompaient et cherche maintenant à guider son équipe des Trois Lions vers la gloire à l’Euro 2020.

.

Southgate a été superbe à la barre de l’Angleterre depuis sa prise de fonction

L’Angleterre a remporté des victoires palpitantes contre l’Allemagne et l’Ukraine lors des huitièmes de finale et n’a pas encore concédé de but à l’Euro 2020.

Southgate – ainsi que toute la nation – espère remporter deux autres victoires et ramener enfin le football à la maison.

Le joueur de 50 ans a été superbe à la barre cet été et a gravi les échelons de ses prédécesseurs en termes de pourcentage de victoires ces derniers mois.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons examiné les statistiques de chaque manager anglais, à l’exclusion des patrons intérimaires.

14. Kevin Keegan, 1999-2000 – 38,9% de taux de victoire (18 matchs)

Keegan a réussi à se qualifier pour l’Euro 2000, mais a été éliminé en phase de groupes.

Il a démissionné en 2000 à la suite d’une défaite en qualification pour la Coupe du monde 2002 contre l’Allemagne, qui était le dernier match de l’Angleterre à être joué à l’ancien Wembley.

.

Keegan est statistiquement le pire manager d’Angleterre 13. Graham Taylor, 1990-1993 – 47,4 % (38 matchs)

Le bilan de Taylor dans les grands tournois était lamentable car l’Angleterre a été éliminée de la phase de groupes de l’Euro 1992 et n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 1994.

.

Taylor a dirigé l’Angleterre de 1990 à 1993 12. Terry Venables, 1994-1996 – 47,8% (23 matchs)

Cela peut être une surprise pour certains de voir Venables si bas sur la liste étant donné qu’il a atteint les demi-finales de l’Euro 1996.

Il n’a perdu qu’un match à la tête de l’Angleterre mais a fait match nul 11 ​​et a gagné 11.

.

Venables atteint la demi-finale de l’Euro 1996 11. Don Revie, 1974-1977 – 48,3% (29 matchs)

Le célèbre manager de Leeds United a remporté deux titres de champion, la FA Cup et la League Cup avec le club, mais a eu beaucoup moins de succès avec l’équipe nationale.

Il n’a pas réussi à se qualifier pour l’Euro 1976, puis a démissionné de manière sensationnelle en 1977 pour prendre en charge les Émirats arabes unis.

.

Revie n’a pas pu reproduire son succès avec Leeds pour l’Angleterre 10. Bobby Robson, 1982-1990 – 49,5% (95 matchs)

Sir Bobby Robson était le troisième entraîneur anglais le plus ancien et avait un bilan mitigé dans les tournois majeurs.

Il n’a pas réussi à se qualifier pour l’Euro 1984 et a été éliminé de la phase de groupes à l’Euro 1988.

Il s’en est mieux sorti lors des Coupes du monde, car l’Angleterre a atteint les quarts de finale en 1986 et cette demi-finale en 1990.

.

Southgate a déclaré qu’il admirait Sir Bobby lorsqu’il était jeune 9. Steve McClaren, 2006-2007 – 50 % (18 matchs)

Il est remarquable que McClaren soit si élevé compte tenu de son échec à se qualifier pour l’Euro 2008. Il a remporté neuf de ses 18 matchs au cours de son bref, mais désastreux, sort.

.

McClaren a eu un sort désastreux en tant que patron de l’Angleterre 8. Walter Winterbottom, 1946-1962 – 56,1% (139 matchs)

Le premier manager anglais et le plus ancien de la liste. Winterbottom a mené l’Angleterre à quatre Coupes du monde et a atteint les quarts de finale à deux reprises.

.

Winterbottom a été le premier manager de l’Angleterre 7. Roy Hodgson, 2012-2016 – 58,9 % (56 matchs)

Hodgson avait un bon bilan en qualification pour les tournois, mais n’a pas réussi en ce qui concerne les compétitions elles-mêmes.

Il a atteint les quarts de finale de l’Euro 2012 mais n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes de la Coupe du monde 2014. Son dernier tournoi était l’Euro 2016, lorsque l’Angleterre a été éliminée en huitièmes de finale.

.

Le Crystal Palace de Hodgson accueille Chelsea ce soir 6. Sven-Goran Eriksson, 2001-2006 – 59,7 % (67 matchs)

Le premier manager étranger d’Angleterre qui a géré notre «Golden Generation» de joueurs qui comprenait John Terry, Frank Lampard, Steven Gerrard et Wayne Rooney et a constamment sous-performé lors des tournois majeurs.

Il a dirigé l’Angleterre à la Coupe du monde 2002, à l’Euro 2004 et à la Coupe du monde 2006 et a atteint les quarts de finale à chaque tournoi.

.

Eriksson a pris en charge l’Angleterre lors de trois tournois majeurs 5. Ron Greenwood, 1977-1982 – 60% (55 matchs)

Greenwood a aidé à faire passer le trio vainqueur de la Coupe du monde 1966 de West Ham, Bobby Moore, Geoff Hurst et Martin Peters, au club de l’est de Londres alors qu’il était manager entre 1961 et 1974.

Il n’a pas eu beaucoup de succès dans les tournois majeurs car l’Angleterre n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 1978, éliminée en phase de groupes à l’Euro 1980 et atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 1982.

Greenwood a sélectionné le premier joueur noir à jouer pour l’Angleterre en 1978 et a déclaré: “Jaune, violet ou noir – s’ils sont assez bons, je les choisirai.”

.

Greenwood a dirigé l’Angleterre pendant 55 matchs 4. Glenn Hoddle, 1996-1999 – 60,7 % (28 matchs)

Hoddle a atteint les quarts de finale de France ’98 dans son seul tournoi majeur en tant que patron de l’Angleterre.

Il a été licencié en 1999 après ses commentaires controversés sur les personnes handicapées punies pour des péchés dans une vie antérieure.

.

Hoddle a été démis de ses fonctions de patron de l’Angleterre en 1999 3. Alf Ramsey, 1963-1974 – 61,1% (113 matchs)

Sir Alf Ramsey était le manager de l’Angleterre lorsqu’ils ont remporté la Coupe du monde pour la seule et unique fois en 1966 et reste le deuxième patron le plus ancien.

Après la gloire de 66, les Three Lions ont atteint la demi-finale du Championnat d’Europe 1968, mais n’ont pas réussi à reproduire ce succès dans les tournois suivants.

Ramsey a quitté son poste après 11 ans après que l’Angleterre ne se soit pas qualifiée pour la Coupe du monde 1974.

.

Alf Ramsey a remporté la Coupe du monde avec l’Angleterre en 1966 2. Gareth Southgate, 2016-présent – 64,4% (59 matchs)

L’actuel sélectionneur de l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 en Russie et le dernier carré de la première Ligue des Nations.

Avec la course à l’Euro cet été, il est devenu l’un des deux seuls managers – Sir Alf Ramsey étant l’autre – à mener l’Angleterre à deux demi-finales majeures.

Peut-il avoir deux autres victoires à son incroyable record et ramener le football à la maison ?

.

Southgate a fait des merveilles depuis qu’il a pris la tête de l’Angleterre 1. Fabio Capello, 2008-2012 – 66,7% (42 matchs)

Malgré quatre ans en tant que manager, il n’a mené l’Angleterre qu’à un seul tournoi majeur lorsqu’elle a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010.

Il avait un bon bilan dans les matchs de qualification, ce qui a peut-être gonflé son taux de victoire, et est parti peu avant l’Euro 2012 après la décision de retirer John Terry de son poste de capitaine.

.

Capello est le numéro un en matière de statistiques, bien que son règne n’ait pas été mémorable Bonus : Sam Allardyce, 2016 – 100 % (1 jeu)

Le manager permanent avec le meilleur taux de victoire est techniquement Sam Allardyce mais il semble injuste de le mettre en place car il n’a pris en charge qu’un seul match !

Il était à la barre pendant seulement 67 jours et est parti après avoir été pris dans une piqûre de journal secrète où il aurait donné des conseils sur la façon de contourner les règles de la FA sur la propriété de tiers.

. – .

Allardyce a pris la tête de l’Angleterre pour un seul match