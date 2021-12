Les managers de Premier League se rencontreront au sujet des problèmes de COVID-19

Manchester City Pep Guardiola pourrait rejoindre la liste croissante des personnes isolées après avoir renvoyé un test COVID-19 non concluant qui a forcé l’annulation de sa conférence de presse vendredi.

Les managers de la Premier League se réuniront lundi pour discuter de l’aggravation de la situation du COVID-19, qui a déjà anéanti la moitié des matchs du week-end et mis à l’écart des joueurs vedettes.

Manchester City Pep Guardiola pourrait rejoindre la liste croissante des personnes isolées après avoir renvoyé un test COVID-19 non concluant qui a forcé l’annulation de sa conférence de presse vendredi.

La moitié des matchs prévus du week-end ont déjà été reportés en raison d’épidémies de COVID-19 dans les clubs, soulignant l’aggravation de l’urgence sanitaire en Grande-Bretagne à mesure que la variante omicron se propage.

Les opinions étaient très diverses quant aux mesures à prendre à partir de là. Certains managers prônent une pause dans le jeu, invoquant l’équité. D’autres disent que les jeux devraient continuer.

« Il y a évidemment beaucoup d’inquiétudes et beaucoup de questions sans réponse », a déclaré le manager d’Aston Villa Steven Gerrard. « C’est la raison pour laquelle la Premier League, lundi, a mis en place une opportunité pour les managers de se réunir et j’espère qu’il y aura beaucoup de clarté à l’issue de cette réunion. » Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il avait lu les règles « et les avait instantanément oubliées car elles sont nombreuses ». Les capitaines des clubs prévoient également d’avoir des entretiens, a déclaré Gerrard, un ancien capitaine de Liverpool.

La ligue a déjà réintroduit des mesures d’urgence _ des tests plus fréquents et le port de masques faciaux à l’intérieur parmi eux _ mais a déclaré que son intention était de maintenir le calendrier actuel « dans la mesure du possible en toute sécurité ». La ligue a déclaré que son conseil d’administration évaluait les demandes de report de matchs au cas par cas et « sur la base des règles existantes et des directives de report COVID-19 délivrées à tous les clubs ». Les derniers reports ont porté à neuf le nombre total de matchs de haut niveau annulés cette semaine.

Deux matchs ont été joués jeudi avec des joueurs clés absents en raison de tests positifs. Chelsea était sans Romelu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi lors d’un match nul 1-1 avec Everton. Ben Chilwell, qui est blessé, a également été testé positif.

Tuchel a déclaré que les tests quotidiens n’ont montré aucun autre test positif vendredi.

« Mais la loterie recommence demain », a-t-il déclaré.

Avec une équipe épuisée pour le match de dimanche à Wolverhampton, Tuchel pourrait être contraint de commencer Mateo Kovacic et N’Golo Kante, le décrivant comme « fou » parce que Kovacic n’a repris l’entraînement que vendredi après s’être isolé d’une infection à coronavirus et Kante vient de rentrer d’une blessure .

Kai Havertz de Chelsea s’est également absenté jeudi parce qu’il ne se sentait pas bien mais a depuis été testé négatif.

Liverpool est à Tottenham dimanche et le manager des Reds Jurgen Klopp préfère jouer le match même s’il aura du mal à se préparer car il n’a aucune idée des joueurs de Tottenham disponibles.

« Nous ne pensons pas que nous ne devrions pas jouer dimanche, honnêtement, mais je le dis maintenant », a déclaré Klopp. «Dans deux heures, quand les joueurs arrivent ici et que nous avons alors six, sept, huit autres cas _ peu importe _ alors bien sûr, nous ne pouvons pas jouer. Mais dans une situation comme celle que nous vivons actuellement, nous pouvons jouer et nous aimerions jouer. Plus de transparence, a-t-il ajouté, « serait vraiment utile ». Jeudi, Liverpool a battu Newcastle 3-1 sans Virgil van Dijk, Fabinho et Curtis Jones en raison de tests positifs. Klopp a déclaré vendredi que tous les trois se sentaient « bien ». Tottenham sera en action pour la première fois en deux semaines. Son épidémie de COVID-19 a forcé le report de deux matchs de championnat et l’annulation d’un match de Ligue Europa Conference.

Le moral est au plus bas, a déclaré vendredi le manager Antonio Conte.

« Mais en même temps, nous sommes prêts à jouer dimanche un match important contre une très bonne et incroyable équipe », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, City, champion en titre, risque de protéger son avance d’un point sur Liverpool sans Guardiola, qui avait assisté à l’annonce de la retraite de Sergio Aguero à Barcelone mercredi. Le club attendait le résultat d’un autre test COVID-19 pour Guardiola avant son match à Newcastle dimanche.

