Les managers et les joueurs partagent leurs souvenirs préférés de Derek Jeter: “Il a continué à passer”

Derek Jeter sera inscrit au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown mercredi. L’ancienne star des Yankees a fait forte impression parmi ceux dont il a croisé les chemins au cours de sa carrière de 20 ans dans la MLB avec les Yankees.

Voici ce que ses managers et coéquipiers avaient à dire à son sujet avant son intronisation :

Buck Showalter, premier manager de Jeter dans les majors

Derek Jeter des New York Yankees sourit en parlant de son 3 000e succès en carrière lors d’une conférence de presse après un match de baseball contre les Rays de Tampa Bay, au Yankee Stadium de New York. (Photo AP/Kathy Kmonicek)

“La première fois que je l’ai vu, c’était quand il était un choix de première ronde et ils l’ont amené au stade. Après que je l’ai rencontré, lui et sa famille, il est allé sur la plus haute marche de la pirogue pour regarder BP et j’ai vu qu’il regardait Il avait des yeux alertes. Il voyait les choses de manière périphérique. Il était maigre et maladroit, mais on pouvait dire qu’il voulait apprendre et cela ne s’arrêtait jamais. Que ce soit pour savoir comment jouer à l’arrêt-court ou comment être un grand joueur, il était toujours à la recherche de la perfection. Il comprenait le poids de ses mots et les choisissait avec soin et ne s’est jamais mis en difficulté avec les médias. Savez-vous à quel point c’est difficile ? C’était frustrant pour les médias, mais Derek savait ce que cela signifiait de être un bon coéquipier.”

Brett Gardner, coéquipier lors du dernier match de Jeter au Yankee Stadium, le 25 septembre 2014, contre les Orioles, lorsque Jeter a remporté le match.

“Je me souviens probablement de ce coup sûr lors de son dernier match au stade. Je pense que beaucoup de joueurs et de gens là-bas, connaissant Derek et le regardant jouer tous les jours, savaient en quelque sorte ce qui allait se passer avant même que cela ne se produise. Nous étions capable de l’imaginer parce que nous l’avions vu faire ce genre de chose dans ce genre de moment pendant si longtemps.”

“Chaque arrêt-court a du mal, mais j’ai pu dire dès notre première conversation – avant même d’aller sur le terrain – qu’il avait de grandes aptitudes. Et il était évident dans son éthique de travail qu’il voulait faire les choses de la bonne façon. Il était ça n’allait pas échouer. Je savais que ça allait déclic parce qu’il voulait être un grand joueur et il a fini par avoir un effet profond sur moi. Il est si vif, avec une personnalité magnétique. C’est un gars avec qui tu veux être et incarne ce qu’est une bonne culture.”

Aaron Judge, a rencontré Jeter alors que Judge était mineur à Tampa :

Derek Jeter des Yankees de New York saute après avoir frappé le simple vainqueur contre les Orioles de Baltimore lors de la neuvième manche d’un match de baseball, à New York. Les Yankees ont gagné 6-5. C’était le dernier match à domicile de Jeter de sa carrière au Yankee Stadium. (AP Photo/Julie Jacobson, dossier)

“C’était en 2013, quand il réhabilitait sa cheville là-bas. J’étais assis à mon casier et il est venu et m’a dit:” Hé, Aaron, c’est bon de te voir. ” Je ne pensais même pas qu’il savait qui j’étais. Je pense qu’il a regardé au-dessus de moi et qu’il a vu ma plaque signalétique sur le casier. Mais cela signifiait beaucoup et je m’en souviens quand d’autres jeunes ou nouveaux gars passent ici. ”

Marcus Thames, coéquipier de Jeter à deux reprises

“Je suis venu comme une recrue [in 2002] quand il était déjà établi puis est revenu en 2010 et il faisait les mêmes choses. Cette cohérence était incroyable. Il n’a jamais changé qui il était.”

David Cone, coéquipier lors de la saison recrue de Jeter en 1996

“Je n’ai plus jamais côtoyé quelqu’un en ce moment. Je dis qu’il est le meilleur” gars de tourner la page ” que j’aie jamais côtoyé : Hier n’a pas d’importance, demain n’a pas d’importance. Il est ici et maintenant . Vraiment, dès le premier jour, il était comme ça… presque à la faute. À la fin de sa carrière, je lui ai dit : « Hé, c’est bien de profiter de la balade et de sentir un peu les roses. » Sa nature ne le permet pas vraiment. Mais il a été le nez dans la rue tout du long. ”

Ichiro, a joué avec Jeter de 2012 à 2014

“L’une des choses les plus difficiles que quelqu’un puisse faire est de faire la même chose tous les jours. J’ai toujours pensé que Jeter était le type qui avait ces caractéristiques. J’ai pu jouer avec lui pendant 2 ans et demi et c’est ce qu’il était. Il était ce n’est pas aussi drastique que moi. Je suis un peu malade, donc personne ne peut se comparer à moi. Et il disait toujours : ” Il y en a un autre demain. Jusqu’à ce que tu gagnes les World Series, tu ne montres pas un vrai bonheur.’ Il se préparait toujours pour le prochain match.”

Joe Girardi, coéquipier lorsque Jeter était une recrue, manager à la fin de la carrière de Jeter

“En jouant avec lui, vous avez toujours voulu qu’il soit dans les grandes situations et que le ballon lui soit frappé dans de grandes situations. Le plus grand compliment que vous puissiez faire à un joueur est que vous n’avez jamais à vous soucier de lui. Et avec Derek, vous n’avez jamais eu à vous inquiéter à propos de quoi que ce soit. Il était toujours détendu. Je voyais cela comme une recrue. Même dans des situations difficiles, il n’a jamais changé qui il était. Il ne s’est jamais soucié de savoir qui pourrait prendre son travail ou s’il avait eu une mauvaise journée, la transformer en deux ou trois mauvais jours.”

Mark Teixeira, coéquipier, 2009-16

“Le meilleur conseil que j’ai reçu après avoir signé avec les Yankees était de Tino Martinez, qui m’a dit:” Fais ce que fait Derek. ” Cette première année à New York après la signature d’un gros contrat est un véritable tourbillon. Derek m’a aidé à naviguer. S’il y avait un livre sur la façon de se produire et d’agir sur une grande scène, comment traiter les entraîneurs, les coéquipiers, les fans et les médias, Derek devrait l’écrire.”

David Wright, capitaine des Mets lorsque Jeter était capitaine des Yankees, coéquipier de l’équipe américaine en 2009 World Baseball Classic

“Avec notre emploi du temps, nos chemins se croisaient très rarement, alors j’avais hâte de jouer avec lui pour Team USA. Je l’ai suivi partout et c’était révélateur à quel point il travaillait dur pour le joueur qu’il était. Davey Johnson était le manager et nous jouaient un match d’exhibition et Derek n’était pas dans l’alignement. Derek n’aimait pas la sensation de son swing, alors il a demandé à Davey s’il pouvait avoir des présences au bâton tard dans le match, ce qui en disait long sur lui, puisque cela C’était l’entraînement de printemps. J’étais le DH, alors Derek est venu pour moi pour obtenir les frappeurs, et à ce jour, j’ai toujours la carte d’alignement avec mon nom barré et Derek en dessous. ”

Joe Torre, manager de Jeter de 1996 à 2007

“Je venais d’arriver en 1996 et nous avions Tony Fernandez, qui était plus établi, mais les gens n’arrêtaient pas de dire que Jeter était le gars. Ensuite, il a eu un mauvais printemps et nous parlions de différentes options, mais il n’a jamais changé. Et nous nous sommes blessés jusqu’à le laisser jouer et il a sorti ce premier match à Cleveland et a fait un excellent jeu et a frappé un circuit et il était hors des courses. En août, nos vétérans se tournaient vers lui dans des situations clés parce qu’il était déjà devenu si fiable. Je n’avait jamais vu ça auparavant dans une recrue. Et il a continué à s’en sortir. ”