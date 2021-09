Les mandats COVID sont une « tyrannie » et doivent être combattus (Vidéo) – Memory Hole Blog ⋆ .

Nouvelles de LifeSite

21 septembre 2021

Dans le dernier épisode de The Bishop Strickland Show, l’évêque Joseph Strickland a une fois de plus appelé les vaccinations forcées contre le COVID-19, décrivant comment les gouvernements, les dirigeants chrétiens et d’autres qui font avancer les mandats promeuvent un programme tyrannique. Il a également détaillé l’enseignement officiel de l’Église catholique sur le vaccin ou d’autres mandats de toute nature.

L’évêque Strickland a discuté avec Terry Barber dans son émission hebdomadaire sur Virgin Most Powerful Radio du problème actuel des entreprises, des employeurs, des collèges et universités, des écoles et de bien d’autres forçant et contraignant les gens à prendre les jabs COVID. Il a mentionné que les mandats violent et piétinent les idées fondamentales des droits de l’homme, du libre arbitre et de la liberté de conscience.

