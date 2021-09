Les mandats de vaccination envoient les écoles se bousculer pour les tests COVID .

Avec le mandat de vaccin COVID-19 du gouverneur JB Pritzker pour les éducateurs en vigueur dimanche, on s’attend à ce que les tests COVID-19 augmentent et certains demandent une surveillance supplémentaire du programme de test et de l’argent dépensé pour celui-ci.

Le mandat de vaccination de Pritzker pour les travailleurs de la santé, les étudiants et les éducateurs de la maternelle au collège, indique que ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre le vaccin doivent se soumettre à des tests hebdomadaires. Pour les écoles K-12, un programme de 235 millions de dollars fournit les tests SHIELD de l’U of I sans frais pour le district.

“Au cours de la période de cinq semaines depuis le 15 août, le SHIELD Illinois a effectué environ 133 000 tests pour les écoles publiques K-12 et 24 000 tests pour les écoles non publiques K-12 dans l’Illinois”, a déclaré Ben Taylor, responsable du marketing et des communications du SHIELD Illinois.

Les tests coûtent 35 $ chacun. Jusqu’à 10 $ de ce montant pourraient aller à un entrepreneur tiers qui collecte et livre le test de l’école à un laboratoire. Les frais sont facturés par le SHIELD Illinois au ministère de la Santé publique de l’Illinois sur la base du nombre de tests, sans frais pour l’école.

L’IDPH a déclaré que 449 districts scolaires se sont inscrits au SHIELD et que 94 utilisent actuellement le programme. Une centaine d’autres quartiers devraient être lancés dans les deux prochaines semaines.

“Les écoles restantes suivent le processus d’intégration et nous travaillons avec le SHIELD pour les mettre en ligne le plus rapidement possible”, a déclaré la porte-parole de l’IDPH, Melaney Arnold.

“En avril dernier, avant la fin de l’année scolaire, l’État a commencé à encourager les écoles à s’inscrire aux tests SHIELD”, a déclaré Arnold. “Malheureusement, de nombreuses écoles ont attendu jusqu’à présent pour s’inscrire – environ 38% se sont inscrits après le 24 août 2021.”

Qualifiant le programme de test de «catastrophe», le sénateur de l’État Chapin Rose, R-Mahomet, a critiqué son déploiement, en particulier avec le mandat de vaccin du gouverneur pour les éducateurs qui se profile.

“Et ils attendent juste que le point de non-retour soit passé pour commencer à déterminer la logistique”, a déclaré Rose. « Vous ne pouvez pas augmenter quatre ou cinq cents districts scolaires en deux semaines. C’est impossible.”

Un porte-parole du SHIELD Illinois a déclaré qu’ils étaient prêts à faire face à l’augmentation de la demande.

« Avec 114 autres districts scolaires publics et 45 autres écoles non publiques qui devraient lancer les tests au cours des deux prochaines semaines, et 84 autres publics et 23 non publics dans les trois semaines qui suivront (jusqu’au 29 octobre), nous prévoyons et sont préparés à une augmentation continue des volumes de tests », a déclaré Taylor.

Le président de Wirepoints, Ted Dabrowski, a déclaré que les contribuables paient toujours la facture et qu’une surveillance est nécessaire.

« Vous devez vous demander si quelqu’un s’enrichit, y a-t-il de la corruption, y a-t-il de la fraude ? » a dit Dabrowski. “J’espère que ce gouvernement pourra le comprendre, mais je suis sceptique.”

Rose, qui fait partie de la Commission d’audit législatif, n’était pas sûre de la manière dont la surveillance se produirait.

« Je veux dire, oui, il va y avoir une surveillance, mais une surveillance de quoi ? » dit Rose. « Les goofballs qui n’ont pas réussi à anticiper ce qui était facilement prévisible ? »

À ce jour, le SHIELD Illinois a déclaré avoir effectué plus de 826 000 tests au total dans toutes les organisations, avec des centaines d’accords avec des écoles publiques et non publiques.

“En tant qu’unité à but non lucratif du système de l’Université de l’Illinois, le SHIELD Illinois fonctionne sur une base de recouvrement des coûts, uniquement dans le cadre de notre mandat en tant qu’institution concédant des terres pour utiliser nos ressources et nos capacités pour le bien public”, a déclaré Taylor. . « Dans le cadre de cette mission, nous continuons de chercher des moyens de réduire davantage le coût par test pour l’État et d’étendre encore plus les tests à nos concitoyens. »

L’UA de la société liée à I appelée SHIELD T3 passe des contrats avec des organisations extérieures à l’État pour fournir les services de test SHIELD.

En réponse aux questions sur le nombre de tests effectués, un porte-parole a déclaré que la société “se concentre sur la distribution du test innovant basé sur la salive en dehors de l’Illinois” et “a effectué environ 1,3 million de tests à ce jour”.

“Nous ne publions pas les chiffres des revenus”, a déclaré la porte-parole du SHIELD T3, Melissa Harris.

Il existe différents programmes de tests financés par les contribuables utilisés par les écoles privées dans tout l’État et d’autres programmes dans la ville de Chicago et le comté de Cook.