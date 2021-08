Les mandats de vaccination pour les restaurants et les théâtres intérieurs arrivent à New York

À partir de septembre, la ville de New York exigera que les gens prouvent qu’ils ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19 pour manger à l’intérieur, visiter des gymnases et aller au théâtre. Le nouveau programme s’appelle “Key to NYC Pass”, mais il n’implique pas, comme son nom l’indique, la sortie d’une nouvelle application ou d’un nouveau passeport vaccinal. Au lieu de cela, les gens peuvent montrer une carte de vaccination papier du CDC ou une application de passeport vaccinal existante pour prouver leur statut.

L’initiative marque la première fois qu’une grande ville américaine a émis un mandat de vaccin comme celui-ci, et cela a immédiatement dérouté le public.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi que le Key to NYC Pass – qui, encore une fois, est un programme, et non une application ou un passeport vaccinal – est destiné à augmenter les taux de vaccination dans toute la ville. L’annonce intervient juste un jour après que le gouverneur de New York Andrew Cuomo a encouragé les entreprises privées à exiger la vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans les bars et les restaurants. À l’heure actuelle, environ 30 % des adultes de la ville de New York ne se sont toujours pas fait vacciner. C’est à peu près à égalité avec le reste des États-Unis.

Tous les détails du nouveau programme ne sont pas clairs. Le maire de Blasio dit que le programme commencera le 16 août et que plus d’informations sur le plan seront disponibles dans les semaines à venir. Le système est lancé sur une base volontaire à partir du 16 août, et la ville commencera à appliquer les nouvelles exigences le 13 septembre, après la fête du Travail, lorsque les autorités municipales s’attendent à ce que les activités intérieures deviennent plus populaires. La mairie a déclaré à Recode qu’elle prévoyait de sensibiliser les industries concernées à l’application des nouvelles règles, mais n’a pas fourni plus de détails.

« Le but ici est de convaincre tout le monde que c’est le moment. Nous allons arrêter la variante delta », a déclaré de Blasio aux journalistes. « Cela signifie se faire vacciner dès maintenant. »

De Blasio a expliqué qu’en plus de montrer une carte CDC, les gens peuvent utiliser deux applications prises en charge par le gouvernement pour prouver leur statut : le pass Excelsior de l’État de New York, qui se connecte au registre des vaccins de l’État et fournit un code QR pour les sites à scanner. afin de vérifier le statut d’une personne; et la nouvelle application NYC Covid Safe, qui n’est essentiellement qu’un endroit pratique pour stocker des photos des cartes de vaccin CDC, les résultats des tests Covid-19 et une pièce d’identité avec photo. (Certains ont critiqué l’application NYC Covid Safe pour son manque de fonctionnalités de sécurité car elle ne vérifie pas actuellement la validité des informations d’identification du vaccin.)

Pourtant, l’annonce a laissé beaucoup penser que le programme de pass Key to NYC impliquerait le lancement d’une autre application. La messagerie mixte n’est pas si surprenante. Depuis le début des vaccinations contre Covid-19, il règne une confusion persistante sur la façon dont les gens peuvent confirmer qu’ils ont reçu un vaccin, d’autant plus que de plus en plus d’entreprises et d’entreprises ont émis leurs propres mandats de vaccin. Dans le même temps, des entreprises privées ont lancé une multitude d’applications concurrentes.

Très cool avec ça. La question est, ne pouvons-nous pas simplement utiliser l’Excelsior Pass ? Pourquoi avons-nous besoin d’une « clé du NYC Pass ? » distincte ? https://t.co/lzfqFrKhv3 – Robin Lester Kenton (@lesterhead) 3 août 2021

Enfer oui, faisons-le ! Mais aussi pourquoi yyyyyy y aura-t-il encore un autre truc de pass numérique. Celui-ci appelé “Key to NYC Pass” (:-/) s’ajoute à l’application City (terrible) existante et (bonne mais uniquement new-yorkaise) à l’application State. https://t.co/xcZiJFJfjm – Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 3 août 2021

L’explication de la ville sur les nouvelles exigences en matière de vaccins a même laissé Peter Kafka de Recode perplexe :

Tellement. Ce n’est peut-être pas un nouveau laissez-passer après tout, juste une façon maladroite et déroutante de décrire l’utilisation des identifiants de vax existants – ville, applications d’État et cartes papier CDC ? Très sur la marque pour @NYCMayor. https://t.co/XN7ZzJOg1J – Peter Kafka (@pkafka) 3 août 2021

Le nouveau programme de la ville de New York arrive également alors que la Maison Blanche évite un mandat fédéral sur les vaccins ou un système de passeport vaccinal. L’administration Biden a plutôt soutenu les entreprises privées et les gouvernements locaux pour aller de l’avant avec leurs propres exigences en matière de vaccins. Mardi, quelques jours seulement après avoir encouragé les entreprises privées à prendre des “mesures innovantes” pour promouvoir la vaccination, l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré aux journalistes qu’un mandat fédéral de vaccination n’était toujours pas sur la table. La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, a toutefois suggéré la semaine dernière que les laissez-passer de santé de style européen pourraient être une «voie à suivre» pour sortir de la pandémie.

En effet, le nouveau mandat de vaccination pour les événements en salle à New York ne manquera pas de relancer la conversation plus large sur l’utilisation des passeports vaccinaux, qui sont restées controversées aux États-Unis. New York, qui a lancé la première application de passeport vaccinal soutenue par l’État avec l’aide d’IBM en mars, s’est montrée optimiste quant à la technologie. Mais d’autres États ont interdit l’utilisation des passeports vaccinaux, les qualifiant de dépassement du gouvernement et de violation de la vie privée des gens. Norwegian Cruise Lines poursuit actuellement le chirurgien général de Floride pour une telle interdiction.

Les programmes de passeport vaccinal ont connu du succès dans d’autres pays, et il est prouvé que ces mandats augmentent les taux de vaccination. En France, par exemple, un nouveau système de carte de santé qui exige une preuve de vaccination pour les repas à l’intérieur, les trains longue distance et les centres commerciaux a inspiré des manifestations – mais a également conduit à enregistrer des inscriptions pour des rendez-vous de vaccination. Israël et l’Italie ont également mis en place des systèmes de passeport vaccinal similaires pour stimuler le recours à la vaccination et limiter l’impact de la variante delta.

Certaines entreprises privées ont pris l’initiative de vérifier les statuts vaccinaux des clients et même d’émettre leurs propres mandats de vaccination. Le mois dernier, une alliance de San Francisco qui représente environ 500 bars a annoncé que ses membres exigeraient une preuve de vaccination ou un test négatif avant d’offrir un service en salle. La chaîne de fitness Equinox, qui exploite également SoulCycle, a déclaré que tous ses clients et employés devront éventuellement présenter une preuve de vaccination, une politique qui sera mise en œuvre dans ses gymnases de New York à partir de septembre.

Un nombre croissant de grandes entreprises ont également annoncé des mandats de vaccination pour leurs employés. Google, Facebook et Microsoft ont déclaré qu’ils exigeraient des travailleurs qu’ils prouvent qu’ils ont été vaccinés. Disney exige que tous ses employés salariés et non syndiqués se fassent vacciner dans les deux prochains mois. Walmart, le plus grand employeur des États-Unis, a annoncé à la fin du mois dernier que ses employés de bureau devront prouver qu’ils ont reçu les vaccins Covid-19. Et Tyson Foods, le deuxième plus grand transformateur de viande du pays, exige que tous ses employés se fassent vacciner.

Le nouveau plan de la ville de New York intervient au milieu des craintes qu’il y ait une quatrième vague de Covid-19 provoquée par la variante delta et que les gens déplacent leurs activités à l’intérieur à mesure que le temps se refroidit. Si une grande ville montre que les mandats de vaccination aident à arrêter la propagation, il y a de l’espoir que d’autres gouvernements locaux le remarqueront. À tout le moins, la ville de New York montre à ses résidents et visiteurs que se faire vacciner peut ouvrir des portes.