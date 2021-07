Les mandats de vaccination sont testés à travers le monde – et les gens RÉSISTENT ! [Video] 10z viral

par Seraphim Hanisch, Le Duran :

L’utilité de COVID-19 en tant qu’outil vers le totalitarisme ne peut pas être sous-estimée.

Beaucoup de gens que je connais personnellement ont été touchés par COVID-19. Au moins un est mort, et il est assez étonnant de considérer que tant de gens que je connais sont descendus avec le Koof et que tant d’autres n’en ont pas été touchés. J’en connais beaucoup d’autres qui n’en ont jamais été touchés ; toute notre communauté ecclésiale a été exposée au virus parce qu’un ami l’a eu et est allé à l’église (et nous étions très proches !)

Personne n’est tombé malade à cause d’elle.

J’aimerais qu’il y ait un moyen de retracer cela pour voir qui l’obtient et pourquoi, et qui ne l’obtient pas et pourquoi. Cependant, dans une société libre, personne n’est susceptible de donner suffisamment d’informations pour remplir les points de données et voir réellement comment cette chose se déplace dans la population.

Enfin, Delta est en baisse dans la Fédération de Russie où je vis, et un article récent montre que la règle du code QR pour les repas semble avoir été abrogée, bien que l’article soit également suffisamment honnête pour expliquer pourquoi il en est ainsi. (souligné pour votre plus grand plaisir) :

Le déroulement réussi de la vaccination permet de les annuler, a indiqué la mairie. Le maire de la capitale Sergueï Sobianine a annoncé l’annulation du système de code QR. A Moscou, le système de code QR est annulé, puisque la plupart des entreprises moscovites ont réussi à vacciner 60% des employés à temps, ont expliqué les interlocuteurs de RBC dans la mairie. Au cours du mois dernier, plus de deux millions de personnes ont été vaccinées contre Covid-19, a déclaré Sobianine. Selon lui, la tâche de stimuler la vaccination a été achevée grâce aux restaurateurs moscovites. A Moscou, les cafés et restaurants seront autorisés à travailler la nuit. À partir du même jour dans la capitale, ils seront autorisés à visiter les salles de jeux pour enfants et à organiser des événements dans des boîtes de nuit, des bars, des discothèques et des karaokés. La région de Moscou annulera également les codes QR à partir du 19 juillet. Cela est dû aux prochaines élections à la Douma d’Etat, a déclaré un interlocuteur d’Open Media dans l’appareil du gouvernement fédéral. Selon lui, les électeurs ne devraient pas associer les autorités à des interdictions et des restrictions. Les codes ont commencé à être émis le 25 juin et le système lui-même a commencé à fonctionner le 28 juin. Seuls ceux [people who were] vacciné, [recovered] ou avec un test négatif pour Covid-19 ont été autorisés à entrer dans les cafés et restaurants de Moscou par son intermédiaire. Les habitants de Moscou ont partagé des photos de cafés et de restaurants vides sur les réseaux sociaux. Les personnes sans code QR n’étaient pas autorisées à entrer – on leur a proposé d’acheter de la nourriture et des boissons à emporter. Les ventes dans les restaurants et cafés de Moscou ont ensuite diminué de moitié, a écrit RBC. Plus tard, les codes QR ont commencé à être vérifiés à l’entrée de certains musées.

Dans le même temps, Delta connaît une forte augmentation aux États-Unis, avec des rapports de cas passant de moins de 4 000 à travers le pays au total de 79 300 vendredi. Parallèlement à cela, il y a un effort rampant (mais nouvellement évident) pour contrôler le récit de l’actualité entourant les vaccinations COVID-19. Biden l’imposteur et Facebook, venez vers vous !

Cependant, Delta semble avoir une courte durée de conservation, car il est en déclin en Russie et ne s’est même pas manifesté dans d’autres parties du monde.

Néanmoins, cet exercice de création de « passeports vaccins » ou de méthodes de dépistage similaires a fait ses preuves en Grèce, en France, dans un sens limité en Russie et bien sûr, le gouvernement des États-Unis fait pression pour instituer une telle stupidité. .

Oui, voilà mon objectivité, par la fenêtre. Cependant, pour tenter de le récupérer, regardons « pourquoi » je prétends que c’est stupide. Pour ceux d’entre vous qui ont lu mes articles de presse dans le passé, vous savez probablement déjà ce que je vais dire, mais le fait est que ces points n’ont TOUJOURS pas été honnêtement abordés :

Quelle est la vraie nature du SARS-CoV-2 ? – Il est maintenant presque mondialement accepté de considérer qu’il s’agit d’un virus issu du génie biologique qui s’est échappé du laboratoire pour des raisons encore inconnues, mais très probablement un accident.

Quel genre de travail de vendeur de voitures d’utilisateur est effectué pour vendre le vaccin ? J’entends par là que le récit du vaccin est aussi souple que les nouvelles sur les masques et le virus lui-même. À l’heure actuelle, nous travaillons sur l’idée que tout le monde aura besoin de vaccins ou de doses tous les six mois. Ajoutez à cela l’histoire de la bio-ingénierie selon laquelle ce virus a été conçu pour ne pas être curable ou bloquable par les méthodes de vaccin antivirus normales.

Dans quelle mesure le vaccin est-il vraiment sûr ou dangereux ? Comment explique-t-on les plus de 20 000 personnes décédées après l’avoir reçue ? Encore une fois, remettre en question le récit est récompensé par « vous êtes stupide ! Je suis médecin! Fais ce que je dis !” Ces déclarations inspirent le contraire de la confiance, c’est un euphémisme. Et pour ceux qui sont de confession chrétienne sérieuse, Comment les vaccins se justifient-ils face aux procédures génétiques très étranges qu’ils emploient, ou à l’utilisation de lignées cellulaires fœtales avortées ?

Enfin, qu’en est-il de ceux comme moi qui n’ont même jamais été testés pour le virus et qui n’en ont jamais été écoeurés ?

Pourquoi devrions-nous sauter à cause de ce qu’une personne que nous ne connaissons même pas a à dire ?

Certes, toutes les questions ci-dessus ont peut-être des réponses bonnes, vraies et raisonnables qui indiqueraient très clairement que prendre le vaccin est bon et juste. Mais nous n’obtenons jamais une telle honnêteté. Nous obtenons plutôt des platitudes politiques, des récits en constante évolution, de la propagande, certaines subtiles et d’autres très mal faites comme en Russie, et cela ressemble beaucoup plus à un jeu de pouvoir politique et polis qu’à une tentative légitime de résoudre une crise sanitaire.

C’est très triste car beaucoup de gens sont malades du COVID et beaucoup d’entre eux en meurent. Certaines de ces personnes auraient-elles pu être sauvées par des messages honnêtes plutôt que par l’hystérie et la politique ?

A cet effet, les gens se révoltent contre la réglementation, notamment en France et en Grèce comme le montre la vidéo ci-jointe, mais aussi en Russie, aux États-Unis, et probablement dans plein d’autres pays. C’est un bon signe que nous ne sommes pas encore perdus – et bien que certaines manifestations semblent déraisonnablement violentes, comme en France, la résistance des gens ordinaires aux actions tyranniques est au rendez-vous. Personne ne veut aggraver un problème, mais l’insistance de l’élite à être malhonnête avec nous tous est revenue les mordre.

L’effort actuel aux États-Unis et en Russie implique que des entreprises créent leurs propres mandats de vaccination. Je suis affecté par un tel mandat dans mon travail régulier, mon travail ne tenant qu’à un fil de savoir si suffisamment de mes collègues se font piquer pour que je puisse obtenir un laissez-passer gratuit et l’éviter.

Bien sûr, mes collègues misent peut-être sur la même chose, le résultat étant que trop peu de personnes se font vacciner pour que toute l’entreprise soit fermée.

