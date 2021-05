Les mandats Giuliani | Ligne électrique ⋆ 10z virale

La loi sur l’enregistrement des agents étrangers est le dernier refuge d’un scélérat du parquet. C’était ma réaction à l’histoire du New York Times hier rapportant que Rudy Giuliani faisait l’objet d’une enquête pour une violation présumée du FARA. Le Times a un article de suivi ici aujourd’hui avec des informations supplémentaires sur l’objet de l’enquête. Ma réaction a bien sûr été provoquée par la persécution de Michael Flynn par Robert Mueller.

Le FBI s’est présenté à l’appartement de Giuliani vers 6h00 mercredi matin pour saisir ses téléphones portables et ses ordinateurs avec des mandats émis dans le cadre de l’enquête. Giuliani est lui-même un ancien procureur des États-Unis avec une réalisation remarquable. À ce titre, je pense qu’il a accordé à Michael Milken un avant-goût sérieux du traitement peu recommandable que Flynn a reçu plus tard de Mueller, mais a mis cela de côté. Il est l’ancien avocat du président Trump et en matière de procédure pénale fédérale, il sait de quoi il parle.

Hier soir, Giuliani s’est assis pour une interview avec Tucker Carlson au sujet de la saisie de ses appareils ainsi que de deux en sa possession appartenant à un tiers. J’ai posté la vidéo de 10 minutes en bas. Tom Lifson prend les déclarations de Giuliani au pied de la lettre et commente favorablement l’interview dans ce post American Thinker. Vérifie s’il te plaît. Tom reprend quelques points que je passe sous silence ici. Je doute de deux des déclarations de Giuliani. Je pense qu’ils méritent d’être notés et je doute qu’ils doivent être pris au pied de la lettre.

Giuliani a souligné que les mandats obligeaient les agents à prendre tous les appareils électroniques dans le cadre des mandats, et pourtant ils n’ont pas réussi à prendre trois disques durs Hunter Biden en sa possession. Il a souligné et réitéré cela à plusieurs reprises, notamment à un moment où il a qualifié les mandats d’assignation à comparaître. Je note au passage qu’il s’agit d’un cas rare dans lequel le sujet d’un mandat de perquisition se plaint que les agents n’ont pas saisi suffisamment de preuves.

Si je comprends bien la loi, un mandat n’autorise que la saisie d’objets dans son champ d’application. Les agents ont généralement le pouvoir discrétionnaire d’exécuter le mandat de bonne foi. Je n’ai connaissance d’aucune loi qui oblige les agents à saisir tous les objets qui y sont soumis. La seule exigence est que les agents exécutent le mandat dans les 14 jours. Voir généralement l’article 41 des Règles fédérales de procédure pénale et ce formulaire de mandat.

Je ne pense pas que ce soit pinailler. La prétendue exigence que les agents prennent chaque élément de preuve faisant l’objet du mandat est au cœur des affirmations de Giuliani. D’après les remarques de Giuliani, il n’est même pas clair (pour moi, en tout cas) que les mandats autorisaient la saisie des disques durs Hunter Biden en sa possession. Aux fins de mes commentaires ici, je présume que les mandats sont autorisés mais ne nécessitent pas leur saisie.

Giuliani a en outre déclaré que les mandats étaient «complètement illégaux» parce qu’il doit y avoir «des preuves» que la personne qui en fait l’objet va «détruire» ou «fuir» avec les preuves. Cependant, pour obtenir un mandat de perquisition, les agents fédéraux n’ont qu’à établir la cause probable d’un crime et que les éléments liés au crime sont susceptibles de se trouver à l’endroit spécifié par le mandat. Encore une fois, si je comprends bien la loi, la cause probable est la clé et un magistrat fédéral doit approuver la conclusion que la cause probable existe.

L’histoire du Times d’hier rapportait vaguement que l’enquête criminelle concernait les relations de Giuliani en Ukraine. L’histoire d’aujourd’hui est ambiguë sur le statut de Giuliani: «Les mandats n’accusent pas M. Giuliani d’actes répréhensibles, mais ils soulignent son péril juridique: ils indiquent qu’un juge a conclu que les enquêteurs ont des raisons probables de croire qu’un crime a été commis et que la perquisition trouverait des preuves de ce crime.

Giuliani est-il donc une cible, un sujet ou un témoin dans l’enquête? Le Times est silencieux sur ce point. La clarté fait défaut. Le FARA est une farce, mais je doute que les allégations de Giuliani sur l’illégalité des mandats et leur exécution soient exactes. D’après les remarques de Giuliani dans la vidéo de 7 h 00, j’en déduis qu’il a peut-être vu l’affidavit sous-jacent aux mandats et / ou qu’il comprend qu’il est au moins un sujet de l’enquête.

Giuliani soulève d’autres points dans l’interview que je n’aborde pas ci-dessus. Le tout est intéressant et vaut votre temps si vous ne l’avez pas encore vu.