Les manifestants de Kill the Bill affrontent la police alors que des «milliers» prennent d’assaut la place du Parlement | UK | Nouvelles

Des manifestations de Kill the Bill ont été organisées à Londres, Newcastle, Birmingham, Liverpool et Bristol, malgré les restrictions de verrouillage. Des images en ligne ont montré des échauffourées entre les manifestants et la police alors qu’ils tentaient de maîtriser les foules. Des manifestants, dont beaucoup portaient des pancartes anti-sexisme et scandaient «les femmes ont peur partout, la police et le gouvernement s’en moquent», sont passés à Downing Street. A Londres, la police a averti que « des mesures coercitives seront prises, si nécessaire, dans l’intérêt de la santé publique ».

Les organisateurs ont rappelé aux manifestants de rester socialement distants alors que les foules sont devenues plus de 300 sur la place du Parlement à Londres, où des discours ont été prononcés en face des Chambres du Parlement.

Plusieurs femmes se sont adressées à la foule et ont partagé leurs expériences personnelles d’abus et de drogue.

Après avoir entendu plusieurs orateurs de divers groupes de défense des droits des femmes, les manifestants se sont dispersés pacifiquement juste après midi.

Les manifestations ont été déclenchées par le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, qui donnerait à la police d’Angleterre et du Pays de Galles plus de pouvoir pour imposer des conditions aux manifestations non violentes, y compris celles jugées trop bruyantes ou nuisibles, les personnes condamnées étant passibles d’amendes. ou des peines de prison.

Les manifestations des 23 et 26 mars à Bristol se sont soldées par des affrontements entre la police et les manifestants.

La manifestation qui a commencé au Speakers ‘Corner à Hyde Park a maintenant atteint la place du Parlement après une marche qui a conduit les manifestants devant le palais de Buckingam.

On estime que des milliers de manifestants sont aujourd’hui dans les rues de Londres.

Les pancartes portées par les manifestants comprenaient des slogans tels que «éduquez vos fils», «la misogynie est le virus» et «les filles veulent juste avoir des droits humains fondamentaux».

