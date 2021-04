Les manifestants de Portland ont mis le feu après la fusillade mortelle de la police du Minnesota et continuent d’assiéger la ville ⋆ .

Les manifestants de Portland ont incendié cette semaine des bâtiments dans la ville de l’Oregon – pour protester contre la fusillade mortelle de Daunte Wright par la police et prolonger ce qui est devenu une manifestation de près d’un an depuis le meurtre de George Floyd il y a près d’un an.

Des militants ont incendié le bâtiment de l’Association de la police de Portland mardi – deux jours après que Wright a été tué dans un arrêt de la circulation dans la banlieue de Minneapolis. La police de Portland a estimé que la foule liée à l’incendie était d’environ 100 personnes et a déclaré la manifestation comme une émeute.

«Le commandement des incidents du PPB a déclaré que la conduite criminelle des membres de cette foule était une émeute. PPB s’efforce de dégager les gens du bâtiment et de l’intersection afin que les pompiers puissent éteindre le feu », a tweeté la police de Portland.

Le bâtiment a été pris pour cible à plusieurs reprises l’été dernier, après la mort de Floyd le 25 mai 2020, alors qu’il était sous la garde de la police de Minneapolis.

Le fil Twitter de la police de Portland cette semaine montre que plusieurs incendies ont été allumés et qu’une personne a été arrêtée, en plus de la déclaration de l’émeute. Mercredi matin, le ministère a fait le point sur les preuves d’incendie criminel, notamment des briquets et des bombes de peinture en aérosol.

Le message a suscité des réponses mitigées de la part des utilisateurs de Twitter.

«La Portland Police Association a tellement de sang sur les mains», a tweeté une personne.

«Pas étonnant que les homicides montent en flèche à Portland, vous ne poursuivez même pas les incendiaires», a tweeté un autre, en réponse à une seule personne arrêtée.

