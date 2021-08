Les manifestants font rage à Paris contre les « passeports santé » ⋆ 10z viral

in

de ZeroHedge :

Des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni et Israël, ont manifesté contre les nouvelles restrictions anti-COVID, la majorité des manifestations ayant eu lieu dans la région métropolitaine de Paris.

Selon ., à Paris et dans d’autres villes françaises, plus de 200 000 manifestants ont inondé les rues samedi, indignés par les laissez-passer de santé COVID-19. Les passeports ont été introduits alors que l’Europe est au milieu de la quatrième vague d’infections virales.

VIDÉO – Une foule immense s’est rassemblée à #Paris pour protester contre le pass sanitaire COVID. pic.twitter.com/Ptnkzj0MnY – Insider Paper (@TheInsiderPaper) 31 juillet 2021

Les dernières mesures du président Emmanuel Macron ont entraîné la troisième semaine de manifestations. Les nouveaux passeports sont destinés aux personnes entièrement vaccinées, à celles qui ont une immunité naturelle et/ou à un test négatif pour le virus dans les 72 heures. Les laissez-passer doivent être présentés avant d’entrer dans les transports en commun, les bars, les restaurants et autres lieux publics.

#Paris voit la troisième semaine de manifestations contre le ‘passage santé’ du #coronavirus pic.twitter.com/84oclp6Kk2 – i24NEWS anglais (@i24NEWS_EN) 1er août 2021

Les laissez-passer de santé visent à obliger ceux qui ne sont pas vaccinés à se faire vacciner.

Cependant, lorsque le gouvernement marche sur la liberté et force une partie de la population à prendre un vaccin expérimental, il y aura un retour de flamme, en particulier lorsque la première série de vaccinations était censée libérer les gens et ramener la vie à la normale.

Maintenant, il y a plus de restrictions, moins de liberté, et le gouvernement veut continuer à nourrir les gens avec un médicament expérimental. Les gens commencent à se retourner contre le gouvernement :

« Nous créons une société ségréguée et je pense que c’est incroyable de faire cela dans le pays des droits de l’homme », a déclaré au Guardian Anne, une enseignante qui manifestait à Paris. Elle a refusé de donner son nom de famille.

« Alors je suis descendu dans la rue ; Je n’ai jamais protesté de ma vie », a ajouté Anne. « Je pense que notre liberté est en danger.

Des manifestants étaient également sortis dans d’autres métros, dont Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes et Toulouse, criant « Liberté ! et « Non au pass santé !

