Les manifestations à Cuba ne sont pas le reflet d’une épidémie sociale

Par Juan Carlos Marcof Sánchez

Depuis mon arrivée en Inde en 2017, j’ai pu personnellement corroborer l’énorme affection que ce grand pays porte à Cuba. Les références initiales et les expériences encore vivantes aux yeux de nombreux Indiens sur mon pays, telles que je les ai entendues, sont assez diverses. Bien sûr, on entend toujours, selon l’interlocuteur, les souvenirs de la figure d’Ernesto « Che » Guevara, de Fidel Castro et cette étreinte historique d’Indira Gandhi, la Révolution cubaine et ses réalisations sportives, scientifiques et biopharmaceutiques, la récente visite du président de l’Inde, Ram Nath Kovind à notre pays en 2018, entre autres, mais un refrain, qui se répète toujours et peut être souligné comme un facteur commun à toutes ces perspectives est celui-ci : Cuba, la petite île des Caraïbes , belle, calme, paisible, mais capable d’affronter les États-Unis sans crainte.

C’est pourquoi, observant la campagne médiatique massive et politiquement manipulée lancée contre Cuba depuis les États-Unis à propos des récents événements survenus à Cuba, nous présentant comme un pays où règnent la violence et la répression, où les droits des citoyens ne sont pas respectés, je me sens obligé d’écrire le présent texte.

Cuba, une petite île, un pays en développement, non seulement fait face aux vulnérabilités de cette condition, mais fait également face actuellement à l’impact d’une féroce pandémie de COVID-19, qui a atteint un pic important ces derniers mois dans notre pays, provoquant une augmentation de le nombre de morts et d’internés dans les hôpitaux. Cuba a dû faire un effort surhumain pour allouer la plus grande partie des maigres ressources qu’elle possède aux zones les plus touchées par la pandémie et pour obtenir les médicaments et les fournitures nécessaires. À cela, ajoutez le fait que le gouvernement américain a utilisé la pandémie de manière opportuniste, délibérée et cruelle pour renforcer le blocus économique, commercial et financier auquel il soumet Cuba depuis plus de 60 ans maintenant.

Pendant le mandat du président Donald Trump, un total de 243 nouvelles sanctions ont été adoptées contre Cuba, dont 55 pendant la pandémie de COVID-19, toutes en plus du blocus en cours. Ceux-ci ont été poursuivis dans leur intégralité pour le moment sous l’administration du gouvernement américain actuel. L’effet de l’intensification du blocus et de cette nouvelle série de sanctions a causé de graves difficultés à mon pays dans l’exportation et l’importation de nourriture, de médicaments, de carburant, de pièces détachées pour notre système énergétique, entraînant une altération du service d’électricité, tous qui a causé des problèmes dans la vie quotidienne de notre population.

Même si des revendications légitimes émergent de notre peuple, sur la base des difficultés évoquées ci-dessus, les événements survenus le 11 juillet à Cuba ne sont pas le reflet d’une explosion sociale comme on le prétend. Cuba a été la cible d’une opération politico-médiatique orchestrée et financée par les États-Unis, qui a provoqué des troubles à une échelle limitée et n’a pas reçu le soutien de la grande majorité des Cubains.

Il est maintenant établi que l’opération de communication contre Cuba n’est pas née spontanément, ni à partir de son territoire national, mais a été orchestrée à partir de comptes basés dans le cyberespace américain, d’entreprises et de groupes, certains liés au terrorisme et financés par le gouvernement américain. Le gouvernement cubain, par l’intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, lors de conférences de presse tenues les 13 et 22 juillet, en a rendu public la preuve et a exhorté le gouvernement des États-Unis et le Département d’État à confirmer ou infirmer cette information. (Il est précisé que jusqu’au moment de la rédaction de cet article, les États-Unis n’ont ni confirmé ni démenti l’information).

Le 11 juillet et les jours suivants, il y a eu des actes de vandalisme, des attaques violentes contre des institutions telles que des postes de police, des sièges d’organisations, des centres commerciaux, et même des pierres ont été lancées contre un hôpital pédiatrique où des enfants étaient admis. Face à ces faits, le peuple révolutionnaire cubain, ainsi que les autorités de l’ordre intérieur, en particulier la police, sont descendus dans la rue pour affronter les auteurs de ces crimes, toujours dans le strict respect des lois établies dans notre pays.

Dans le cadre de la campagne de désinformation et de manipulation contre Cuba, un grand nombre de fausses nouvelles, de montages et de fausses déclarations ont été publiés dans d’importants médias de presse et sur les réseaux sociaux, essayant d’amplifier ce qui s’est passé et montrant une fausse réalité qui n’est pas le cas. de ce qui s’est passé à Cuba. Des photos de manifestations en faveur de la Révolution ont été utilisées comme si elles étaient contre, des images qui se sont produites dans d’autres pays, comme si elles étaient à Cuba, ainsi que des meurtres présumés de mineurs et de personnes disparues qui ne se sont pas produits dans notre pays. Il est important de noter qu’après les événements survenus le 11, la paix et la tranquillité régnaient dans les rues de Cuba. Les établissements fonctionnent normalement, dans le cadre des restrictions sanitaires établies en raison de la pandémie.

Il y a quelques jours, le 22 juillet, le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez Parrilla a confirmé qu’à Cuba, il n’y avait aucune personne disparue, aucun mineur détenu ou décédé lié aux événements qui se sont récemment produits à Cuba le 11 juillet et les jours suivants, et a convoqué toute autorité des États-Unis ou de n’importe où dans le monde pour présenter des preuves sur une personne présumée disparue ou un mineur détenu ou décédé. (Il est précisé que jusqu’à présent, aucune preuve n’a été présentée à cet égard).

Récemment, le 21 juillet, le gouvernement cubain a publiquement dénoncé que le gouvernement des États-Unis faisait pression brutalement sur les gouvernements de pays tiers, en particulier les pays d’Europe orientale et d’Amérique latine, pour qu’ils se joignent à une déclaration commune, préparée et rédigée aux États-Unis. Département d’État contre Cuba. Cette nouvelle action s’inscrit dans la campagne de communication politique fabriquée, organisée et financée aux Etats-Unis et par les Etats-Unis et s’inscrit dans la suite logique du plan de Washington pour déstabiliser notre pays. Elle constitue une ingérence dans les affaires intérieures de Cuba et de ces pays tiers également.

Le 23 juin, 184 nations du monde ont de nouveau approuvé une résolution à l’Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle elles ont exigé la levée du blocus des États-Unis contre Cuba. Le 23 juillet, plus de 400 politiciens, intellectuels, scientifiques, membres du clergé, artistes, militants et anciens chefs d’État du monde entier ont appelé Biden à #LetCubaLive dans une lettre publiée dans le New York Times, de lever immédiatement 243 sanctions de Trump contre Cuba et retour à l’ouverture d’Obama ou, mieux encore, entamer le processus de levée de l’embargo et de normalisation complète des relations entre les États-Unis et Cuba. Ces deux actions, entre autres, sont une confirmation du rejet international de cet acte des USA contre un autre Etat

En tant que diplomate cubain accrédité auprès de ce beau pays, je peux assurer à tous que Cuba maintiendra la voie choisie par la grande majorité de son peuple, qui n’est autre que celle de la Révolution cubaine. Je voudrais également remercier la véritable solidarité que nous avons historiquement reçue de l’Inde et particulièrement en ce moment.

Nous n’accepterons pas d’ingérence dans nos affaires intérieures et nous défendrons notre indépendance et notre droit à l’autodétermination, en défendant toujours notre petite île des Caraïbes, belle, calme, paisible, mais capable d’affronter les États-Unis sans aucune crainte.

(L’auteur est chargé d’affaires, ambassade de Cuba en Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

