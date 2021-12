Les manifestations de l’ASU montrent à quel point le système judiciaire a échoué Kyle Rittenhouse

Les Jeunes Turcs / YouTube

Greg Moore, Arizona Republic, 1 décembre 2021

Kyle Rittenhouse n’est plus inscrit à l’ASU, mais son intérêt à suivre des cours en ligne là-bas a déclenché un mouvement de protestation parmi certains étudiants.

Corrections et clarifications : Kyle Rittenhouse n’a pas porté d’arme à feu à travers les frontières de l’État. Il a finalement été arrêté puis acquitté par un jury. Le procureur du comté de Kenosha a déclaré que des preuves vidéo montrent que Jacob Blake avait un couteau au moment où un policier de Kenosha lui a tiré dessus.

Le système de justice pénale a échoué Kyle Rittenhouse.

J’ai dit ce que j’ai dit.

Cet échec de la justice a un lien direct avec le mouvement de protestation de certains étudiants de l’Université d’État de l’Arizona qui ne veulent pas partager une salle de classe avec un tueur.

Pour affirmer l’évidence, je pense que Rittenhouse aurait dû être arrêté la nuit où il s’est présenté armé à la manifestation contre la fusillade de la police contre Jacob Blake. Je pense également qu’il y avait suffisamment de preuves pour qu’il ait été reconnu coupable des accusations d’homicide et d’armes auxquelles il était confronté après avoir tiré sur trois personnes, en avoir tué deux et déclaré qu’il était là pour protéger des biens qu’il ne possédait pas.

Mais il n’a pas été reconnu coupable.

Bien sûr, il ne l’était pas.

Le juge a transformé le procès de Rittenhouse en spectacle parallèle

Le jeune homme blanc a été acquitté de cinq chefs d’accusation de crime au cours d’un procès au cours duquel le juge a transformé le tout en spectacle.

Maintenant, nous avons des étudiants qui veulent que l’ASU l’interdise parce qu’ils croient, comme moi, que Killa Kyle devrait être enfermé loin du reste d’entre nous qui ne pensons pas que les vitres brisées et les biens volés sont dignes de la vie humaine.

Commencez par blâmer le juge, Bruce Schroeder, qui a transformé tout le procès en un spectacle parallèle qui semblait avoir autant en commun avec la justice qu’un tas de fumier de Clydesdale avec une assiette de biscuits de Noël.

Schroeder n’a pas permis à l’accusation d’utiliser le terme « victime » pour décrire les personnes que Rittenhouse a abattues. Cependant, il était d’accord avec la défense en utilisant des mots comme « émeutier ».

Le juge a également causé une distraction au cours de la procédure lorsque son téléphone portable a sonné et a joué « God Bless the USA », un air sur lequel Donald Trump avait l’habitude de marcher lors de ses rassemblements.

Et puis Schroeder a fait asseoir Rittenhouse avec lui, épaule contre épaule, lors de la sélection du jury.

Je ne suis pas avocat, mais j’ai couvert des affaires judiciaires, et j’ai regardé les « procès du siècle » à la télévision depuis OJ Simpson, et je ne me souviens pas avoir vu ce mouvement une seule fois.

L’apparence de partialité n’a aidé personne, y compris Kyle

Tout cela donnait l’apparence d’un parti pris, ce qui n’était juste pour personne, pas même pour Rittenhouse.

Peu importe à quel point ses actions ont été déplorables ou à quel point ses motivations ont pu être méprisables, il mérite une juste chance en justice.

Il ne semble pas que justice ait été faite ici.

Comment est-il juste qu’un mineur ait pu franchir la frontière d’un État et ouvrir le feu sur des personnes en colère qu’un homme noir ait reçu une balle dans le dos ?

Si un Noir peut se faire tirer dans le dos par la police pour avoir un couteau, pourquoi un Blanc ne devrait-il pas être abattu pour avoir une arme à feu ? Un pistolet fumant, long et effrayant ?

Et vous me pardonnerez d’avoir fait une comparaison qui n’est pas absolument parallèle, mais Tamir Rice n’a-t-il pas été tué pour avoir une arme-jouet ? Donc, un enfant noir de 12 ans peut être tué dans un parc de Cleveland par la police pour avoir un pistolet jouet ?

Mais un jeune blanc de 17 ans à Kenosha n’est pas immédiatement arrêté après avoir tiré sur des gens avec une arme qui ressemble à quelque chose que les soldats porteraient à travers la brousse au Vietnam ou dans le désert en Afghanistan ?

Cela ne ressemble tout simplement pas à la justice.

Pas étonnant que les étudiants protestent à l’ASU

Par conséquent, des groupes d’étudiants de l’ASU prévoient des rassemblements sur les campus et font circuler des pétitions en ligne, exigeant que l’université fasse des déclarations contre la suprématie blanche et éloigne Rittenhouse d’eux.

L’université, pour sa part, a déclaré que Rittenhouse s’était inscrit en tant qu’étudiant en ligne, mais qu’il n’était plus un étudiant de l’ASU.

Rittenhouse a déclaré qu’il suivait des cours en ligne à l’ASU et qu’il souhaitait éventuellement y assister en personne.

Et, franchement, il devrait être autorisé à le faire, mais puisque le juge Schroeder a fait le procès tout autour de lui, nous sommes tous amenés à nous demander si c’était juste.

Cela ne semble pas être le cas.

Cela conduit à des protestations.

Cela empêchera Rittenhouse de continuer sa vie, ce qu’il devrait être autorisé à faire après un acquittement.

J’ai dit ce que j’ai dit.

Le système de justice pénale a échoué Kyle Rittenhouse.

Cela nous a tous échoué.

