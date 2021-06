Les mannequins, étuis et autres iPhone 13 montrent de petits changements

in

Leaker Sonny Dickson a montré des mannequins iPhone 13 des quatre modèles, ainsi que des rendus de boîtier et une vidéo d’un boîtier (ci-dessous).

Les modèles factices et les rendus de boîtiers montrent les mêmes petits changements par rapport à l’iPhone 12…

Nous pouvons voir une encoche plus petite dans les rendus du boîtier, et les rendus et les mannequins montrent un placement de module de caméra quelque peu différent sur le modèle standard.

De plus, Dickson suggère que le mannequin iPhone 13 Pro Max est légèrement plus grand que l’iPhone 12 Pro Max.

Il n’est pas surprenant que les modèles factices et les rendus de cas/cas soient cohérents : les deux sont généralement basés sur les mêmes dessins CAO divulgués. Ces dessins peuvent, bien sûr, être authentiques ou falsifiés, donc bien qu’ils puissent donner un aperçu précoce de ce à quoi s’attendre, ils sont loin d’être fiables.

Voici un aperçu des rendus du boîtier :

Alors qu’ici, nous pouvons voir une vidéo d’un cas:

Nous nous attendons à ce que la gamme d’iPhone de cette année soit très similaire à l’iPhone 12 :

Un modèle d’iPhone 2021 avec un écran OLED de 5,4 pouces Deux modèles d’iPhone 2021 avec un écran OLED de 6,1 pouces Un modèle d’iPhone 2021 avec un écran OLED de 6,7 pouces

Les améliorations supposées incluent une technologie d’affichage 120 Hz ProMotion, qui pourrait également fournir des capacités toujours actives. L’encoche serait un peu plus petite car Apple a réussi à réduire une partie du système TrueDepth utilisé pour Face ID. Nous pouvons voir du verre saphir recouvrir les objectifs, leur donnant un aspect plus unifié, aux côtés des mises à niveau de l’appareil photo.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront dotés d’un appareil photo ultra-large amélioré, passant de 5P (f/2.4) et mise au point fixe (FF) à 6P (f/1.8) et autofocus (AF). Une autre amélioration de l’appareil photo avec l’iPhone 13 serait la prise en charge de la vidéo en mode portrait. Cela vous permettra d’enregistrer une vidéo portrait et de modifier la profondeur de champ en post-production. Ce sera similaire à la mise en œuvre actuelle de la photographie en mode portrait. Apple développerait également une nouvelle version du mode portrait qui prend en compte le scanner LiDAR pour une précision améliorée.

Vous pouvez en savoir plus sur ce à quoi vous attendre dans notre guide iPhone 13.

