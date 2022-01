Les mannequins Galilea Montijo dans une tenue de jeunesse incontournable

Galilea Montijo en jupe et veste, est la plus tendance | Instagram

Galilea Montijo apparaît sur une photographie où elle arbore un look très jeune avec une jupe colorée à paillettes diverses à laquelle elle a ajouté une veste en jean aux détails très originaux, la « tapatia » est toujours blanche avec une garde-robe aussi diversifiée.

La présentatrice, Galilea Montijo, apparaît dans l’une des pages de fans qui s’inspirent d’elle et ses innombrables tenues, une en particulier, la rendraient très jeune, moderne et avec une silhouette spectaculaire.

La collègue de Televisa, qui fait partie de la production du matin depuis plus de 14 ans, est une fidèle assidue à tout ce qui touche à la mode et dans sa garde-robe, les jupes occupent une place toute particulière.

Galilea Montijo dans une jupe colorée et la veste la plus en vogue. Photo : Capture Instagram

La Le chauffeur d’aujourd’hui, qui est apparu dans diverses productions telles que « Vida Tv », « » Pequeños Gigantes « , » La hora de la Papá » et récemment, l’émission de téléréalité » Las Estrellas bailan en Hoy « , porte une jupe de couleur pastel avec des paillettes, et une veste à franges argentées sur les manches qui faisait un duo très original.

La « femme d’affaires« de la mode qui a fait la promotion de sa ligne de vêtements, » la boutique Latingal « , Martha Galilea Montijo Torres, a montré certaines de ses meilleures options de vêtements lors de ses apparitions dans l’émission.

De la même manière, la célèbre femme de 48 ans a partagé avec ses followers certaines des séances autour des tenues avec lesquelles elle est apparue devant les caméras et qui ont à de nombreuses reprises provoqué toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux.

La célébrité instagram, et « youtuber mexicain », a également été l’un des plus aimés de l’émission et pour les émissions, ses 9,4 millions d’abonnés qui apparaissent dans la célèbre application.

Martha Galilea Montijo Torres, ne manque pas l’occasion d’adopter les dernières tendances dans chacun de ses looks et en particulier la jupe serait l’une de ses pièces préférées, qu’elle a combinées avec d’autres styles.

La « actrice de télévision« , qui est apparu dans des productions telles que » La vérité cachée « , » Le grand prix « , » Jusqu’à ce que l’argent nous sépare « , etc., a également réalisé une silhouette stylisée grâce à la jupe qui atteint son genou et qui a permis de voir ses baskets de couleur vert pastel.

Le « mannequin » qui a titré des couvertures de magazines comme « H men » a réussi à inspirer un look de jour très facile à réaliser et qui se retrouverait peut-être aussi dans sa nouvelle ligne de vêtements.

« Gali », qui est devenue célèbre après avoir remporté le concours « Tv girl », a été la cible de controverses en raison des graves scandales qui l’ont entourée ces derniers mois.

Après ses absences répétées à Hoy, l’épouse de Fernando Reina Iglesias a cessé de donner des explications aux médias sur les raisons qui la poussent à s’absenter.

Il faut se rappeler qu’il aurait expliqué auparavant les problèmes de santé auxquels il a été confronté dans le cadre des conséquences des infections, bien qu’on ne sache vraiment pas si ceux-ci justifient vraiment ses autorisations constantes.