Les mannequins iPhone 13 présentent les nouveaux designs des quatre modèles – .

Les fuites d’Apple ont été nombreuses ces derniers mois, et avec chaque nouvelle fuite, la vue d’ensemble de ce qu’Apple nous réserve cet automne devient plus claire. Mercredi matin, le leaker Sonny Dickson a ajouté à la pile une image présentant des modèles factices des quatre versions de l’iPhone 13, avec les modifications de conception qui ont fait l’objet de rumeurs pour la gamme 2021.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous (et comme nous l’avons vu dans d’autres rendus divulgués), il y a plus que quelques changements notables par rapport à la génération précédente. Nous allons commencer par les modules de caméra, car les objectifs de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini ont été réorganisés pour s’asseoir en diagonale dans le module. Il y a eu des rapports contradictoires quant à savoir si les deux modèles moins chers ajouteront ou non des scanners LiDAR, mais il ne semble pas y avoir de capteurs supplémentaires sur ces modèles factices.

Mannequins iPhone 13 et 13 Pro. Les 4 tailles toujours en lice. L’emplacement du module de caméra a changé sur les 13 réguliers. Pro Max semble légèrement plus grand pic.twitter.com/RqxNiOfBnb – Sonny Dickson (@SonnyDickson) 23 juin 2021

Il n’y a pas grand-chose dans cette image que nous n’avons pas vu ou entendu dans les fuites et rapports précédents, mais il est fascinant de voir l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini tous exposés ensemble. Au-delà de ce que nous pouvons voir sur cette photo, nous nous attendons également à ce que les modèles d’iPhone 13 soient légèrement plus épais que leurs prédécesseurs pour tenir compte des batteries plus grosses.

Une fuite récente a affirmé que les modèles d’iPhone 13 auront jusqu’à 18% de capacité de batterie en plus que les modèles d’iPhone 12. Cela sera particulièrement important si Apple finit par introduire des écrans à 120 Hz sur la série iPhone 13, car le taux de rafraîchissement plus élevé peut entraîner une décharge plus rapide de la batterie.

Fait intéressant, à ce stade du cycle de fuite, le mystère le plus convaincant n’a rien à voir avec les spécifications ou la conception du produit phare de l’iPhone 2021. Au contraire, la seule chose dont nous sommes le moins sûrs est ce qu’Apple appellera réellement l’appareil. Il n’y avait pas d’iPhone 7, d’iPhone 8 ou d’iPhone 11, mais un nombre croissant de sources semblent croire qu’Apple ravivera la marque « S » cet automne.

En janvier, Sam Kohl et Jon Prosser, animateurs du podcast Genius Bar, ont prédit sur Twitter que l’iPhone 2021 s’appellerait l’iPhone 12s. Moins d’une semaine plus tard, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans un rapport que “les ingénieurs considèrent les prochains iPhones comme une autre version” S “de l’appareil, la nomenclature généralement attribuée aux nouveaux iPhones avec des mises à niveau mineures”.

Les noms mis à part, on s’attend à ce qu’Apple ait sa prochaine gamme de modèles de téléphones phares prêts à être dévoilés dans les délais en septembre. La pandémie a forcé Apple à repousser le lancement de l’iPhone 12 de plusieurs semaines, mais cette semaine seulement, l’analyste de Wedbush Dan Ives a déclaré dans une note de recherche que l’iPhone 13 (ou 12s) serait annoncé la troisième semaine de septembre. Ces annonces ont généralement lieu le mardi, ce qui indiquerait une vitrine le 14 septembre pour les nouveaux téléphones.

