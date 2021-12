Les mannequins Rihanna en maillot de bain comme « la reine de la mode »

mannequins Rihanna en maillot de bain comme « la reine de la mode » | INSTAGRAM

La belle chanteuse barbadienne, Rihanna, a montré qu’elle a non seulement un talent pour la musique, c’est grâce à la grande renommée qu’elle a obtenue au sein de l’industrie musicale qu’elle a réussi à travailler sur l’un de ses plus grands rêves, la conception de modes et le la modélisation.

A cette occasion nous aborderons une photographie dans laquelle il apparaît s’exhibant dans une belle Maillot de bain et en démontrant pourquoi il est placé comme « La reine de la mode », un titre par lequel ses fans la reconnaissent et bien plus quand on regarde tous les produits qu’elle a réussi à lancer pour sa propre marque Savage x Fenty.

Cette fois, il s’agit d’un instantané qui a été sauvé par ses propres admirateurs, une page où ils ne sauvent que les divertissements préférés qu’elle a réussi à produire, qu’ils soient capturés dans l’un des événements auxquels ils assistent ou dans une séance photographique dans laquelle il participe, il y en a déjà des centaines.

Dans la instantané On peut voir que Rihanna faisait du mannequinat avec un magnifique maillot de bain avec une teinte marron, dévoilant la plupart de ses tatouages ​​les plus cachés et bien sûr aussi cette silhouette que les internautes adorent tant observer, alors ils ont commenté avec des cœurs, des visages amoureux et des emojis de feu , exprimant votre grand plaisir de la voir ainsi.

La publication compte plus de 4 000 likes et montre toute cette grande attention que vous avez pour elle, une artiste qui s’est avérée complète à tous égards, très créative, sûre d’elle et surtout elle-même dans toutes les situations.

Rihanna sait parfaitement quel visage utiliser pour les séances photos et cette fois elle en a utilisé un très coquette avec lequel elle a réussi à conquérir les internautes qui en sont venus à apprécier l’image, qu’elle partage aussi pour que de plus en plus de gens la connaissent. .

De plus, nous avons récemment eu d’excellentes nouvelles qui ont fait très plaisir à ses abonnés, après cinq ans de retraite de la musique, elle a sorti huit disques vinyles où vous pouvez écouter ses tubes en studio, annonçant également qu’elle n’est pas à la retraite de la musique.

Cette nouvelle a grandement ravi ses fans et les a remplis d’espoir qu’un jour il sortira un nouvel album ou peut-être une présentation musicale, ce qui ne s’est pas produit depuis qu’il s’est concentré sur la création de ses podiums pour Amazon Prime Video, le que nous recommandons que ont eu beaucoup de succès.