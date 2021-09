Les Manning Brothers prennent le contrôle du « Monday Night Football »

Quel cadeau que l’une des idées de diffusion de football les plus intelligentes de mémoire récente ait fait ses débuts lors de l’un des matchs de la NFL les plus stupides que personne n’ait jamais vu.

Lundi soir était le premier des 10 matchs de Monday Night Football qui seront appelés par Peyton et Eli Manning, avec leur version de la télédiffusion diffusée sur ESPN2 ou en streaming sur ESPN + tandis que la diffusion principale reste sur ESPN régulier. Je ne regarderai probablement pas cette émission principale de sitôt – c’était beaucoup plus amusant de regarder les Mannings se tortiller, ricaner et faire face à la paume de la main alors que les Raiders atteignaient le premier et le but de la ligne des 1 yards en prolongation – ce qui signifie ils n’avaient besoin de gagner qu’un seul mètre sur quatre jeux pour gagner, seulement pour commettre un faux départ et revenir en arrière avant que Derek Carr ne lance une interception :

Les Manning ont été rejoints par des invités tout au long de la soirée, concluant avec Russell Wilson. Les Mannings ont continué poliment à offrir à Wilson la possibilité de partir, mais Wilson a continué à traîner, car il prenait plaisir à regarder le match avec deux des plus grands quarts de tous les temps. (OK, l’un des plus grands quarterbacks de tous les temps et un assez bon quarterback.) Ils se sont assis et ont regardé comme :

les Raiders ont égalé le match avec 3:44 à gauche les Ravens ont marqué un but sur le terrain les Raiders ont marqué un but égalisateur pour forcer les prolongations les Raiders pensaient qu’ils avaient gagné le match sur un touché de pied l’appel a été annulé, après qu’ils sont allés en arrière et ont commis un chiffre d’affaires sur la ligne de but que les Ravens, ont offert l’opportunité de gagner le match, ont commis leur propre chiffre d’affaires éreintant que les Raiders ont remporté lors d’un touché de Carr à Zay Jones

Au début de la nuit, les Mannings se sont concentrés sur des morceaux scénarisés, comme Peyton mettant un casque et prétendant être Jon Gruden tandis qu’Eli riait d’un air penaud, et Peyton mettant un casque et prétendant être un quart-arrière tout en appelant des pièces pendant qu’Eli se moquait de la grosse tête de Peyton. Ils ont fait venir Charles Barkley, et lui et Eli se sont moqués de Peyton pour avoir perdu contre lui au golf. C’était digne de rire, mais Peyton se sentait comme un comique debout qui vient de voir la lumière rouge clignoter indiquant que leur temps était presque écoulé, se précipitant de petit en petit, sachant qu’il n’avait pas encore fait tout son matériel.

Mais au fur et à mesure que le match avançait, les Mannings ont sauté les morceaux et se sont contentés de parler. Le New York Post rapporte qu’à la mi-temps, la direction d’ESPN leur a dit de “se concentrer davantage sur le football”. Ils ont brisé les défenses et expliqué ce que les quarts pourraient penser sur divers jeux. Ils ont ajouté des souvenirs de leur propre carrière, comme la fois où Peyton a essayé d’écrire une lettre d’excuses à un arbitre mais n’a pas pu obtenir son adresse parce que la NFL craignait qu’il ne cherche à se venger d’un appel, ou l’admission surprenante que “des ajustements à la mi-temps” sont essentiellement un mythe car les équipes n’ont pas assez de temps pour élaborer des stratégies pendant les pauses relativement courtes. Ils ont passé une longue période de temps à se moquer de Kyle Boller, ce qui aurait pu être la partie la plus divertissante d’une soirée divertissante. Ce n’était probablement pas la meilleure façon de regarder un match de football pour les fans de l’une des équipes – les Mannings étaient parfois si excités de briser un jeu particulier qu’ils sautaient l’action en direct – mais c’était amusant de regarder un match avec eux . Il avait la proximité et la sensation décontractée d’un flux Twitch, sauf que les deux streamers étaient deux des footballeurs les plus célèbres du monde.

Monday Night Football était l’un des moments forts de la semaine de la NFL. Sa chanson thème pleine d’entrain est devenue notre hymne national du football, et ses annonceurs sont devenus des célébrités légitimes. Pendant des décennies, le match hebdomadaire du lundi soir a été l’une des émissions de télévision américaines les plus regardées dans toutes les catégories, semaine après semaine. Mais les choses ont changé. Maintenant, il y a un match hebdomadaire de football jeudi soir, et la NFL a tendance à mettre son meilleur match de la semaine sur l’émission Sunday Night Football de NBC. Et depuis 2006, MNF est sur ESPN plutôt que sur ABC. Bien que cela reste la chose la plus regardée sur ESPN, les diffusions par câble atteignent toujours beaucoup moins de téléspectateurs que la diffusion. Sur les trois matchs hebdomadaires de la NFL aux heures de grande écoute, MNF a le plus faible nombre de téléspectateurs. Après avoir regardé 11 heures de football le dimanche, il y a une raison principale pour laquelle les fans sont tentés de se brancher sur des affrontements de niveau intermédiaire sur MNF – parce que nous avons perdu 3,7 points dans nos affrontements fantastiques et que notre extrémité serrée joue, menant à trois heures atroces dans lequel nous regardons cette extrémité serrée marquer exactement 3,6 points.

ESPN a essayé à plusieurs reprises et n’a pas réussi à faire en sorte que MNF se démarque. Au cours des 16 années où le réseau a diffusé les jeux, il a été diffusé par quatre annonceurs play-by-play et huit commentateurs couleur. Des expériences particulièrement impopulaires incluent un passage d’annonce de l’animateur de Pardon the Interruption, Tony Kornheiser, qui était mieux adapté aux plaisanteries pleines d’esprit qu’à l’analyse du football; Jason Witten, récemment retraité, fortement hairplug serré, qui était à peine cohérent et a rapidement pris sa retraite; et l’analyste Booger McFarland, à qui l’on a demandé d’appeler le match depuis une chaise motorisée surélevée sur la touche. Aucun n’a duré plus de trois saisons. Maintenant, leur équipe comprend Steve Levy, Brian Griese et Louis Riddick, tous compétents, ce qui est un changement bienvenu par rapport à certaines équipes précédentes, mais pas une raison exceptionnelle pour se connecter.

La réponse semble être les diffusions secondaires, que les réseaux ont expérimentées ces dernières années. La plus célèbre était la diffusion par Nickelodeon du match éliminatoire des Saints-Bears de l’année dernière, qui tentait d’informer les jeunes fans sur les règles et les particularités de ce sport incroyablement compliqué, mais il y en a eu d’autres : l’une des diffusions les plus attendues du football universitaire. La saison est la diffusion de la «salle de cinéma des entraîneurs» d’ESPN des éliminatoires du football universitaire, mettant un groupe d’entraîneurs-chefs universitaires actifs dans une pièce et les laissant tirer sur la merde tout en frappant les schémas et les concepts du jeu. Le réseau a également diffusé son équipe de studio NFL Live alors qu’ils regardaient le match éliminatoire Ravens-Titans de l’année dernière, qui était également plus divertissant que la diffusion traditionnelle, car il simulait l’expérience de regarder un match de football avec Mina Kimes.

La prochaine étape logique était une émission avec les Mannings, qui ont tous deux des émissions sur ESPN + appelées Peyton’s Places et Eli’s Places. Le ManningCast n’était pas parfait, il était presque étonnamment peu professionnel. Les Mannings ont été littéralement pris au dépourvu à chaque fois que la diffusion est passée à la publicité, ce qui les a amenés à conclure à la hâte leurs histoires en 2,5 secondes avant la pause. Le réalisateur avait un micro chaud, donc les téléspectateurs pouvaient l’entendre donner les instructions de Mannings pendant la majeure partie de la première moitié. À un moment donné, une alarme incendie s’est déclenchée, faisant rire Eli nerveusement avec l’énergie inquiète de Ralph Wiggum réalisant qu’il était en danger. Il y avait un certain charme dans le spectacle de mauvaise qualité – cela ajoutait vraiment au sentiment que nous ne faisions que regarder deux gars regarder un match.

Ils ont également passé sous silence la plus grande histoire de la nuit. C’était le premier match de l’ailier défensif des Raiders Carl Nassib depuis son annonce de l’intersaison qu’il était gay, faisant de lui le premier joueur ouvertement gay de l’histoire de la ligue, mais vous auriez pu regarder le ManningCast sans vous en rendre compte. Les Mannings ont eu amplement l’occasion d’en parler – Barkley portait le maillot de Nassib en soutien, et Nassib a fini par remporter le match, un sac en prolongation qui a forcé Lamar Jackson à tâtonner, préparant les Raiders pour le touché de sortie. Mais je ne me souviens pas que les Manning en aient parlé – s’ils l’ont fait, c’était au mieux une mention superficielle. (Eli a mentionné que le frère de Carl, Ryan, était son remplaçant sur les Giants.)

Depuis l’annonce de Nassib, beaucoup ont exprimé le sentiment apparemment favorable qu’un joueur ouvertement homosexuel est une telle absurdité que personne n’a besoin d’en parler. Mais après des décennies au cours desquelles les joueurs homosexuels de la NFL sont restés dans le placard, il est à noter que quelqu’un s’est finalement senti autorisé à sortir au cours de sa carrière – et il a fait le jeu du match. Certains diront que c’est bien d’avoir une émission où la vie personnelle des joueurs n’est pas évoquée, mais ce n’était pas du tout le cas du ManningCast – ils ont passé beaucoup de temps à décomposer ce que la femme de Wilson, Ciara, portait pour le Met Gala et a analysé une photo de l’épouse de Jon Gruden, Cindy, lorsqu’elle était pom-pom girl au Tennessee.

Mais il y avait quelque chose de spécial à regarder un match avec les Mannings. Leurs anecdotes étaient amusantes et leur analyse pointue. Ils étaient honnêtes, à la fois festifs et critiques à l’égard des choix faits par les joueurs et les entraîneurs d’une manière que les diffuseurs traditionnels se sentent rarement à l’aise de faire. On pouvait sentir la déception croissante de Peyton envers Carr alors qu’il gâchait encore et encore, ce qui a fait que la façon dont il a remporté le match, avec une série de lancers impressionnants, a été différente de celle d’une émission traditionnelle. Je regarderai, même si le prochain match est en fait normal.

